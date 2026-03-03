"La energía en la era de la IA y los datos", el tema del próximo Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA

El Espacio Avenida ABANCA de A Coruña acogerá esta mesa redonda sobre cómo la energía propulsa la tecnología y cómo esta hace más eficiente la gestión de la energía. Será el 11 de marzo a las 19:30 horas

El Espacio Avenida ABANCA de A Coruña acogerá el próximo miércoles 11 de marzo una nueva edición de los Encuentros Tecnológicos Quincemil NTT DATA, centrada esta vez en “La energía en la era de la IA y los datos”.

Un nuevo encuentro sobre energía, IA y datos

El evento tendrá lugar de 19:00 a 21:00 horas en el Espacio Avenida ABANCA, en el Cantón Grande, con entrada gratuita previa reserva de plaza por aforo limitado. La sesión girará en torno a cómo la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos están transformando el sector energético, desde la generación hasta la gestión de la demanda.

En la mesa redonda participarán Eilon Basurto Ardanza, Head of Power Digital Solutions de Iberdrola, y David Iglesias Sar, gerente en NTT DATA y Client Manager para Iberdrola Renovables. La conversación estará moderada por el director de Quincemil, Pablo Grandío, que guiará el debate hacia los retos y oportunidades de este nuevo ciclo de la energía.

Cómo son los Encuentros Tecnológicos Quincemil

Los Encuentros Tecnológicos Quincemil NTT DATA se celebran en A Coruña desde 2023 con el objetivo de acercar las últimas tendencias tecnológicas al área metropolitana, en un formato divulgativo y cercano. No se trata de conferencias rígidas, sino de mesas redondas en las que expertos de primer nivel comparten casos reales, responden preguntas y abren el debate con el público.

A lo largo de las distintas ediciones se han abordado temas como el futuro de la IA generativa, la gobernanza y el control de los datos o el impacto ambiental de la tecnología. El enfoque es práctico: entender cómo estas innovaciones se aterrizan en proyectos concretos, qué riesgos implican y qué oportunidades abren para el tejido empresarial coruñés y gallego.​

Un formato que combina debate y networking

El encuentro está planteado en dos tiempos: primero, la mesa redonda en el Espacio Avenida ABANCA, y después una sesión de networking en la cafetería Copacabana, muy próxima al lugar. Tras la parte más técnica, los asistentes pueden seguir la conversación de forma distendida con los ponentes, compartir experiencias y generar contactos con otros profesionales del ámbito tecnológico y energético.​

Este formato se ha consolidado como un punto de encuentro habitual en el centro de la ciudad para quienes quieren seguir la actualidad de la IA, los datos y la innovación sin salir de A Coruña. La combinación de entrada gratuita, contenido especializado y espacio para el intercambio personal ha convertido los Encuentros Tecnológicos Quincemil NTT DATA en una cita de referencia para la comunidad tech local.