Isabel Torres, directiva de Resonac en A Coruña: "Las posiciones de liderazgo requieren ser constantes"

"Las posiciones de liderazgo requieren ser constantes". Así explicó la EMEA SIOP Business Partner de Resonac, Isabel Torres Taboada, una de las principales características de las líderes en una conversación con la directora de Negocio de Quincemil, Tais San Vicente, durante el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026, celebrado ayer en el Club Cámara Noroeste.

Bajo el lema Inspirar, liderar e impulsar, el evento reunió a líderes empresariales, sociales y culturales de Galicia. Una de ellas fue Torres Taboada, que en la conversación "Nuevos liderazgos en la industria" explicó la importancia de escuchar y escucharse y lanzó un mensaje a las jóvenes que quieran crecer en su sector: "Levanta la mano, hazte oír, aprovecha todas tus oportunidades aunque no te sientas preparada".

La EMEA SIOP Business Partner de Resonac comenzó explicando que la empresa en la que trabaja es una compañía global que fabrica, de forma local, electrodos que se usan en el reciclaje "infinito" del acero. Un sector que ha cambiado considerablemente desde el nacimiento de la firma, en 1968.

Las fronteras ya no son las mismas y los mercados se han vuelto más reactivos a la geopolítica, explicó Torres Taboada, citando algunos cambios ocurridos en los últimos meses a raíz de las decisiones tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los clientes, además, también han cambiado respecto a hace 60 años.

La industria en la que desarrolla su carrera Torres, además, tiene unas características muy concretas. Por un lado, en el pasado los mercados de competidores como China o India no podían acceder a la materia prima como hacía Resonac, lo que generaba barreras "y mercados más sencillos".

El producto con el que trabajan, por otro lado, requiere un tiempo de fabricación largo: pueden pasar de 8 a 12 meses. Esto obliga a la compañía a tomar medidas como mínimo con 15 meses de antelación, lo que deriva en el riesgo de valuación de inventario, ya que compran materias primas a un precio sin saber cuál va a ser el que tenga en el momento de la venta.

Liderazgo colaborativo

Resonac dispone de fábricas en varios lugares del mundo, entre ellos A Coruña, por lo que las decisiones son globales pero deben tener enfoque local. La labor de Isabel Torres Taboada es fundamental a este respecto porque ella desarrolla un liderazgo colaborativo, que ayuda a entender el negocio y establecer prioridades.

Todo ello en una compañía orientada al dato, que interpretan, contextualizan y convierten en conocimiento. "Las personas toman las decisiones en un entorno seguro en el que compartimos un mismo conocimiento para que estas decisiones sean más acertadas", explicó la EMEA SIOP Business Partner de Resonac.

"Todos estamos a multiproyectos y multitarea. Si te vas a comunicar conmigo, hazlo fácil: lo que es difícil de entender es difícil de ejecutar" Isabel Torres Taboada, EMEA SIOP Business Partner de Resonac

Preguntada por Tais San Vicente sobre su secreto para crear este entorno en el que perfiles tan diferentes toman decisiones conjuntas, Isabel Torres Taboada señaló que la empresa respeta la seguridad psicológica: "Significa que podemos hablar, cometer errores sin miedo a ser juzgados o malentendidos". Además, apuestan por bad news first, decir lo antes posible lo que va mal para poder buscar una solución.

Así, el equipo comprende que se busca un nuevo modelo de liderazgo, más horizontal, y se promueve la escucha activa: "Hay que escuchar a las personas, que son nuestro mayor tesoro"

Y todo proceso de escucha conlleva uno de comunicación, que siempre es clara y sencilla, "que no simple". "Consiste en no dejarse los detalles. Todos estamos a multiproyectos y multitarea. Si te vas a comunicar conmigo, hazlo fácil: lo que es difícil de entender es difícil de ejecutar", indicó Isabel Torres Taboada.

"Las posiciones de liderazgo requieren ser constantes, no rendirse ante el primer obstáculo", añadió la EMEA SIOP Business Partner de Resonac, que señaló que estos puestos también "requieren tenacidad y resiliencia".

Un mensaje para las más jóvenes

Las empresas, explicó Isabel Torres Taboada conforme avanzaba la conversación, deben adaptarse y tener en cuenta otras visiones, ya que las organizaciones son cada vez más diversas y multifuncionales: "Nos olvidamos de que un 50% de las decisiones pueden ser tomadas por nosotras. No es cuestión de ocupar, complementamos"

¿Y qué consejo le daría a una joven que quiera trabajar en la industria, o a su yo niña? La EMEA SIOP Business Partner de Resonac lo tiene claro: "Levanta la mano, hazte oír, aprovecha todas tus oportunidades aunque no te sientas preparada. No escuches al síndrome del impostor, es una voz que no te hace ningún favor. Vete a por las oportunidades".

El foro cuenta con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.