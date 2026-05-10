“Hay pocas personas vagas”: un experto gallego rompe mitos sobre liderazgo y absentismo

El CEO de Dest People, Diego Incio, habla con la comunicadora Mónica Martínez en el Foro Empresa Resiliente Enrique Romanos

El absentismo laboral, el desgaste emocional y la dificultad para encontrar y mantener talento se han convertido en algunas de las mayores preocupaciones de las empresas. Pero, frente a discursos que ponen el foco únicamente en los trabajadores, el experto gallego en gestión de personas Diego Incio lanzó una reflexión contundente durante el Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil: “Hay pocas personas vagas”.

El fundador y CEO de Dest People defendió que muchos de los problemas que sufren hoy los equipos tienen más relación con errores organizativos, liderazgo deficiente o plantillas mal dimensionadas que con una supuesta falta de compromiso de los empleados.

“La persona no sobra, lo que a veces sobra es el puesto de trabajo”, afirmó durante una intervención centrada en cómo construir equipos resilientes y evitar el desgaste en las empresas.

“Las personas no son tontas”

Incio insistió en que muchas compañías fallan en algo básico: la claridad. Para el experto, uno de los grandes errores de las organizaciones es no explicar bien a los trabajadores cuál es el contexto de la empresa, qué se espera de ellos o cuáles son sus responsabilidades reales.

“Las personas se toman muy mal que no seamos claros, porque no son tontas”, señaló.

A su juicio, la resiliencia de una empresa depende directamente de cómo funcionan sus equipos y de la forma en la que se comunican, trabajan y reaccionan cuando llegan los problemas o las crisis.

Por eso, resumió los pilares de un equipo resiliente en tres conceptos: claridad, confianza y capacidad de aprendizaje.

Foro Empresa Resiliente: Equipos resilientes: cómo liderarlos, cómo mantenerlos, cómo reforzarlos

“Si el líder duda, el equipo duda”

Durante su intervención también lanzó un mensaje directo sobre el papel de los mandos intermedios y responsables de equipo. Según explicó, muchas empresas siguen promocionando líderes por criterios técnicos o productivos, pero no por su capacidad para gestionar personas.

“No elegimos a nuestros líderes por su capacidad de gestionar personas”, aseguró.

En este sentido, pidió más apoyo para quienes tienen responsabilidades sobre equipos y defendió que liderar personas es una tarea mucho más compleja de lo que muchas veces se reconoce.

“Si el líder depende, el equipo depende. Si el líder duda, el equipo duda. Si el líder está nervioso, el equipo está nervioso”, resumió.

También reivindicó la humildad y la autocrítica como dos cualidades esenciales en cualquier responsable de equipo: “Cometemos errores y no pasa nada”.

El absentismo y el estrés laboral

Uno de los momentos más contundentes de la charla llegó al abordar el absentismo laboral, una cuestión que definió como una preocupación creciente tanto para empresas como para trabajadores.

Aunque evitó simplificar el debate, sí advirtió de que muchas situaciones de estrés continuado nacen de problemas estructurales dentro de las organizaciones.

“El estrés se trabaja con hábito, procedimientos y comunicación”, afirmó, cuestionando la idea de que las soluciones pasan únicamente por medidas superficiales como clases de yoga o determinados beneficios corporativos.

Para explicarlo, puso como ejemplo empresas en las que determinados turnos sufrían más bajas laborales o más conflictividad simplemente por una mala organización interna o una carga de trabajo desequilibrada.

“No sobra la persona, sobra el puesto”

El experto gallego defendió además la necesidad de que las empresas analicen realmente qué puestos necesitan y cómo deben organizar sus plantillas.

“¿Por qué tienes cinco personas? Muchas veces la respuesta es: porque siempre fue así”, ironizó.

Frente a esa inercia, apostó por utilizar herramientas de análisis y modelos de dimensionamiento para detectar desequilibrios antes de tomar decisiones drásticas.

En uno de los casos que relató, explicó cómo una empresa quería despedir trabajadores por problemas de rendimiento y absentismo. Sin embargo, tras analizar el funcionamiento de los turnos, descubrieron que el problema no eran las personas, sino un puesto de trabajo mal ubicado dentro de la organización.

La solución no fue despedir, sino reorganizar el equipo.

“Ahora el problema no es el capital, son las personas”

Incio cerró su intervención con una reflexión sobre el momento que atraviesan muchas empresas.

“Nunca he visto tanto capital en el mercado. Nunca he visto tantos proyectos. Y ahora lo que pasa es que no tenemos personas para ejecutarlos”, aseguró.

Por eso reclamó dedicar más tiempo a cuidar los equipos y recuperar la paciencia en la gestión de personas.

“La mayoría son ovejas blancas. Simplemente quieren trabajar”, concluyó.

El Foro Empresa Resiliente de Quincemil tuvo lugar en Santiago de Compostela el pasado 29 de abril, con el apoyo de SABSEG, E.Nova Enerxía, AEGA (Asociación Empresarial Gallega de Ascensores) y Grupo Dimolk.