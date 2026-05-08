“No hemos aprendido del apagón”: la advertencia sobre cómo reaccionan las empresas ante una crisis

Lourdes Guerra, presidenta de INEO, Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios de Informática, y Damián Rey, director de AMTEGA, en el Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil Enrique Romanos

El apagón eléctrico que paralizó durante horas hace un año parte de la Península dejó imágenes insólitas, empresas bloqueadas y miles de personas desconectadas de golpe de una realidad completamente digitalizada. Sin embargo, meses después, la sensación generalizada es que todo volvió demasiado rápido a la normalidad.

Y precisamente ahí estuvo una de las reflexiones más contundentes del Foro Empresa Resiliente celebrado por Quincemil en Galicia.

“No hemos aprendido del apagón”.

La frase, pronunciada durante la mesa sobre hiperconectividad empresarial, resumió una preocupación compartida por los participantes: las empresas reaccionan ante las crisis, pero rara vez se preparan de verdad para la siguiente.

El gran problema no fue el apagón

Durante el debate, Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática, defendió que el verdadero reto no es un incidente concreto, sino la capacidad de respuesta de las organizaciones cuando ocurre algo inesperado.

Porque el apagón fue solo un ejemplo.

La pandemia parecía imposible hasta que sucedió. Y ahora, la creciente dependencia tecnológica ha abierto nuevos escenarios donde una empresa puede pasar “de estar 100% operativa a estar en cero en cuestión de minutos”, como explicó Lourdes Guerra, presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia.

La nube, la inteligencia artificial, las plataformas digitales o la hiperconectividad han hecho a las empresas más eficientes, pero también más vulnerables.

Foro Empresa Resiliente: La empresa hiperconectada: por qué hoy una empresa puede caer en horas

“La gente asumió que fue algo puntual”

Uno de los mensajes más duros de la mesa llegó precisamente al analizar la reacción social posterior al apagón.

Según Fernando Suárez, muchas personas interpretaron el incidente como algo excepcional que probablemente no volverá a repetirse. Y eso, advirtió, puede ser un error estratégico.

“La gente ha asumido el apagón como un hecho absolutamente puntual”, señaló durante el foro.

El problema, explicó, es que las empresas tienden a reaccionar cuando la crisis ya ha explotado, en lugar de trabajar previamente en protocolos, formación y capacidad de respuesta.

Y ahí aparece una de las grandes debilidades del tejido empresarial, especialmente en las pequeñas empresas: prepararse cuesta dinero, tiempo y recursos.

Las pymes, las más vulnerables

La mesa insistió en que las grandes compañías suelen disponer de estructuras de contingencia, equipos especializados y planes de continuidad.

Pero en las pymes la situación es muy diferente.

Muchas pequeñas empresas no tienen capacidad para entrenar escenarios de crisis, ni protocolos internos claros, ni personal dedicado exclusivamente a ciberseguridad o resiliencia tecnológica.

“El problema no es reaccionar al incidente, sino estar preparados”, resumió Suárez.

Y prepararse implica inversión en sistemas, copias de seguridad, formación y organización interna. Algo que muchas compañías siguen viendo como un gasto y no como una necesidad estratégica.

La tecnología no es el único problema

Otro de los mensajes clave del foro fue que el origen y la solución de una crisis no dependen únicamente de la tecnología.

Para Lourdes Guerra, las empresas siguen funcionando gracias a las personas, incluso en entornos completamente digitales.

Por eso defendió que, ante una crisis, la calma y la comunicación son tan importantes como la respuesta técnica.

“De poco sirve la histeria”, explicó.

La presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia insistió en la necesidad de transmitir confianza tanto al equipo interno como a clientes y proveedores mientras se intenta resolver el problema.

La resiliencia ya no es opcional

El foro dejó una conclusión clara: la hiperconectividad seguirá aumentando y las empresas dependerán cada vez más de infraestructuras digitales, proveedores externos y servicios en la nube.

Eso significa más capacidad, más eficiencia y más competitividad.

Pero también más exposición a fallos, ataques o incidentes inesperados.

Por eso, los expertos defendieron que la resiliencia empresarial ya no puede verse como un lujo reservado a grandes compañías.

Ahora forma parte de la supervivencia del negocio.

El Foro Empresa Resiliente de Quincemil tuvo lugar en Santiago de Compostela el pasado 29 de abril, con el apoyo de SABSEG, E.Nova Enerxía, AEGA (Asociación Empresarial Gallega de Ascensores) y Grupo Dimolk.