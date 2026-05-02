Así fue el Foro Empresa Resiliente de Quincemil: cómo adaptarse a los cambios y sobrevivir a las crisis

Empresarios y directivos que quieren adelantarse a los principales desafíos que afrontan las compañías en la actualidad se reunieron el pasado miércoles en el Hotel Quinta da Auga para anticipar los riesgos del futuro. Lo hicieron en el Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil bajo el lema "Las mayores amenazas son las que no hacen ruido".

El evento, que coincidió con el primer aniversario del apagón que dejó todo a oscuras el 28 de abril de 2025, sirvió para compartir experiencias y aprendizajes de lo vivido en esa jornada. La ciberseguridad, la incertidumbre en geopolítica o la gestión del talento fueron algunos de los temas que se trataron durante la mañana del 29 de abril en Santiago.

El director de Quincemil y Treintayseis, Pablo Grandío, inauguró el Foro Empresa Resiliente tras la presentación de Mónica Martínez. Ambos echaron la mirada atrás para recordar lo ocurrido hace un año y todo lo que significó a nivel personal y profesional para la ciudadanía, que se enfrentó a una situación no esperada.

Patrocinado por la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores (Aega), E.nova Enerxía, Grupo Dimolk y Sabseg, el evento contó con la apertura del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que reflexionó sobre los retos a los que se enfrenta el mercado laboral.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, en el Foro Empresa Resiliente. Enrique Romanos Tardío

González, que citó otros desafíos actuales como la inteligencia artificial, señaló que los dos principales retos del mercado laboral en la actualidad son dos: la gestión de talento o la escasez de mano de obra y el absentismo. A este respecto, destacó que Galicia tiene herramientas para atraer y retener el talento a través de la formación y de programas de retorno de gallegos.

La ausencia de trabajadores por bajas laborales, por otro lado, es "un problema que impacta a las empresas gallegas", según el conselleiro de Emprego. La Xunta, añadió, quiere combatir el "absentismo socialmente indeseado": bajas que se pueden evitar mejorando el bienestar laboral, revisando las prolongaciones laborales y previniendo abusos. Algo para lo que es preciso "buscar entre todos soluciones".

El gran riesgo de las empresas gallegas este 2026

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa, charla con el director Regional SABSEG Galicia, Pedro de Torres Belando. Enrique Romanos Tardío

"En este momento el riesgo más importante que tenemos, aparte de lo político y otras cuestiones, es el absentismo laboral" resumía el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa en la mesa redonda "Los 10 grandes riesgos de una empresa en 2026" conducida por el director Regional SABSEG Galicia, Pedro de Torres Belando. Vieites también señalaba la hiperregulación, el aumento de los costes estructurales o la incertidumbre, son algunos de los retos a los que se tiene que enfrontar los empresarios gallegos. "La normativa tiene que existir, pero tenemos que buscar que sea una normativa con la cual toda la actividad socioeconómica sea más ágil y podamos crear buenos proyectos", explicaba.

Para él, Galicia cuenta con unas "fortalezas importantísimas" y una región "fantástica para invertir, tiene una estabilidad política y unas fortalezas especiales y tenemos que saber aprovecharlas". Cuenta, además, con "buena imagen internacional" y "de las más importantes" a nivel Europeo con atractivos y potencialidades "que tenemos que saber venderlos", recurriendo más al talento y a "no limitar los conocimientos".

Uno de esos atractivos, señala Vieites, son sus dos principales combustibles fósiles: el agua y el viento, sumada a la fotovoltaica en épocas estivales, unos combustibles que se deben seguir aprovechando, sin dejar de lado las energías tradicionales. "En los sectores estratégicos como el automóvil o la industria pesada, siempre que los costes energéticos sean los adecuados, tenemos que buscar procesos energéticos adecuados para competir", explicó el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.

Finalmente, para él el diálogo social debe jugar "un papel fundamental", colaborando el mundo empresarial con el mundo sindical, "insistiendo en llegar a acuerdos". "Lo deseable es ver cuáles son las necesidades del trabajador, cuáles son las necesidades de la empresa, cómo podemos casar todo eso y llegar al acuerdo", sentenció.

La empresa hiperconectada

El presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática, Fernando Suárez, y la presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia, Lourdes Guerra Fornos, charlan con el director de Amtega, Damián Rey. Enrique Romanos Tardío

La tecnología ha permitido a las empresas ser más eficientes, pero también más vulnerables ante sucesos como el del 28 de abril de 2025. Esta es la principal conclusión a la que llegaron los ponentes de la charla "La empresa hiperconectada: por qué hoy una empresa puede caer en horas", que insistieron en la importancia de contar con un plan para poder reaccionar de la mejor forma y lo más rápido posible ante posibles incidentes.

La presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia, Lourdes Guerra Fornos, señaló que las compañías obtienen un "beneficio alto" cuando apuestan por la hiperconectividad y que ante los problemas lo mejor es informar a los clientes. Guerra, además, apeló a una soberanía digital y recordó que "estamos trabajando en un mundo hiperconectado pero siempre con personas".

"Las empresas siempre han tenido que adaptarse a nuevos mercados, productos y tendencias, y de clima incluso. Tendremos que seguir haciéndolo. No nos queda más remedio que usar la tecnología para seguir mejorando y sobreviviendo. Lo que hoy te sirve a lo mejor mañana no, pero la experiencia sí", concluyó la presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia.

"No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de era", señaló por su parte el presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática, Fernando Suárez, que indicó que la dependencia tecnológica hace que las compañías sean más vulnerables y que ante los fallos, "define más a la empresa cómo reaccionamos".

Suárez, además, explicó que un fallo tecnológico "penaliza más que hace unos años" y defendió la importancia de retener el talento. "Creo que no hemos aprendido nada. La gente ha asumido el apagón como algo puntual que probablemente no se vuelva a repetir y estamos perdiendo la oportunidad de aprender y de reaccionar ante cualquier incidente", concluyó en la charla con Guerra y el director de Amtega, Damián Rey.

La respuesta de dos empresas gallegas ante el apagón

Águeda Ubeira, CEO de Vanetta Food, y Rafael Villaverde, CEO de Cloud.gal, en la conversación moderada por Mónica Martínez. Enrique Romanos Tardío

Águeda Ubeira, CEO de Vanetta Food, y Rafael Villaverde, CEO de Cloud.gal, el apagón le pilló a ambos en sus empresas, pero les afectó de manera distinta. Mientras, Águeda perdió todo su producto ese día, debido a que la cadena de frío de sus neveras se rompió, Rafael siguió adelante y consiguió que sus servicios no cayeran, pero contó con "actuaciones diferentes en tiempo real para un escenario que nunca has vivido".

Se daba la casualidad, además, de que Águeda se encontraban en un vivero adscrito a una contratación de electricidad por otro organismo que "no emitió el rectificado a tiempo para las salvaguardas y lo anulamos". "Era continuamente cómo gestionar esa frustración con parte de los clientes, particulares y de empresa", describió.

El CEO de Cloud.gal, realizó un comité de crisis mediante un seguimiento en un canal de WhatsApp, "a partir de ahí nos organizamos y asignamos tareas a gente con misiones concretas". Realizaron una "comunicación constante" con clientes y, además, "trabajamos en diferentes escenarios". Activaron un protocolo de backup y los datos de sus clientes estuvieron protegidos y asegurados, superaron la crisis gracias a "un equipo superimplicado".

Ninguno de los dos habría obrado de manera distinta de repetirse la situación, al final lo que nos queda es que la resiliencia no es un concepto, es un músculo, y tenemos que ir cuidándolo y gestionándolo diariamente", comentó Águeda.

¿Cómo reaccionar ante un incidente sin parar la empresa?

El director de E.nova Enerxía, Xurxo López González, y la CEO de Datadefend Solutions, Judit Meiriño, charlan con el presidente de AJE Galicia, Luciano Covelo. Enrique Romanos Tardío

El director de E.nova Enerxía, Xurxo López González, y la CEO de Datadefend Solutions, Judit Meiriño, participaron en la charla "Cómo reaccionar ante un incidente sin parar la empresa", moderada por el presidente de AJE Galicia, Luciano Covelo. Una conversación en la que concluyeron que tener un plan definido y contar con expertos a mano es fundamental para poder hacer frente a situaciones inesperadas.

Xurxo López explicó que el apagón del año pasado era previsible, ya que en mayo de 2024 se había producido un conato tras el que varios expertos recomendaron tomar medidas que no se siguieron: "Las crisis energéticas son cíclicas, vivimos un cambio de era a nivel sociopolítico y económico, con un estrechamiento de recursos fósiles y de emergencia climática. Lo primero que falla es la prevención, que requiere inversión: económica, de horas, materiales...".

Meiriño, por su parte, explicó que ante una crisis, "la primera hora es clave". Así, es fundamental contar con un plan de contingencia que permita reaccionar con rapidez y seguridad y tener backup para poder estar tranquilo. "La pregunta no es si me va a pasar, sino cuándo", añadió la CEO de Datadefend Solutions, que recomendó formar a los trabajadores de las empresas.

"La siguiente crisis energética en nuestro sector es inminente, no sabemos si va a tardar un año, cinco o diez, pero va a ocurrir. Las empresas deben asesorarse para estar preparadas, es una realidad con la que hay que vivir. Las empresas que mejor van a reaccionar a esta situación son las que se preparen y apuesten por la soberanía", indicó por su parte el director de E.nova Enerxía.

Prepararse es fundamental y para ello hay que "ver la ciberseguridad como una inversión y no como un gasto", según explicó Judit Meiriño, que añadió: "La ciberseguridad es sencilla: nos complicamos porque parece difícil, pero hay que tener un plan, no tener miedo y afrontar el momento de la forma más tranquila posible".

La empresa gallega que sobrevivió a un ciberataque

Ángel Lousas, responsable de Líneas financieras de SABSEG Galicia, y Marcos Díaz Molk, administrador del Grupo Dimolk, en la mesa redonda moderada por el director de Quincemil y Treintayseis, Pablo Grandío. Enrique Romanos Tardío

El apagón del 28 de abril dejó a muchas empresas con graves problemas para funcionar ese día. Fue un evento puntual, pero existen ciberataques diarios que también deben tener en cuenta las empresas para protegerse.

De ello hablaron Ángel Lousas, responsable de Líneas financieras de SABSEG Galicia, y Marcos Díaz Molk, administrador del Grupo Dimolk, en una mesa redonda conducida por Pablo Grandío, director de Quincemil.

Marcos es la segunda generación del grupo de concesionarios que fundó su padre en 1984. En el 2014 su hermano le envió un mensaje de que no podía acceder a la carpeta compartida de la empresa, sin ningún archivo. La gestión informática recaía en Marcos -licenciado en ingeniería informática- quien se conectó al servidor y se encontró que toda la información del concesionario estaba toda encriptada y con la copia de seguridad también dañada, "te das cuenta de la gravedad de la situación cuando no puedes acceder a nada".

Pagó el rescate, la "única solución" que tuvieron. En el año 2014, el bitcoin era un gran desconocido, Marcos decidió comprar tres bitcoins que era "pasar al lado oscuro" en aquel momento, pero "una experiencia brutal". "Lo más sorprendente fue pagar, recibir un archivo ejecutable, ejecutarlo, y todos los archivos encriptados volvieron a ser archivos normales", rememoró Marcos quien sintió el "alivio "de recuperar toda la información: "fuimos capaces de sobrevivir".

Desde el mundo de las aseguradoras, Ángel señala que no es un problema técnico ni tecnológico, sino de "tomas de decisiones en un momento crítico". Una de "las partes más importantes" de una póliza de seguros es el módulo de asistencia, "que incluye paneles de empresas especializadas que realmente te dicen qué tienes que hacer". "Las 24/48 horas son fundamentales para poder minorar el daño", explica Ángel, "el mundo del seguro presta esos servicios, se pueden prestar ayudas de consultoría para apoyar cuanto antes".

Ante un ciberataque, las empresas "no están todo lo cubiertas que creen", apunta Ángel: "para un impacto inmediato están razonadamente cubiertas, con indemnizaciones, pero no están financieramente amparadas para un daño estructural".

Marcos asistía hace unas semanas a una convención de Nissan España junto con todos los concesionarios. Uno de los proveedores invitados era el sistema informático de la empresa, Quiter, con una clientela de casi 2.000 concesionarios de toda España. "En lugar de hablar en la presentación de sus funcionalidades nuevas que lo puso en una diapositiva, las 10 siguientes fueron de ciberseguridad y ciberataques" y alerta a que hay que prestar "muchísima atención". Para él plan de contingencia "es clave": copias de seguridad automáticas, fuera del sistema, externalizadas, con accesos seguros y actualizados.

Riesgos legales y responsabilidad con la inteligencia artificial

La Innovation Manager, International Quantum Center de Fsas Technologies, Cora Vinagre Sendino, y el CEO de Qaroni, José Delgado, charlan con el Abogado TIC / Socio de Sistemius José Manuel Sendín. Enrique Romanos Tardío

"La inteligencia artificial no es una herramienta tecnológica más (...) La gente la asume como un Excel pero va mucho más allá. No se puede emplear para cualquier cosa sin establecer un gobierno". Así de tajante se mostró este miércoles la Innovation Manager, International Quantum Center de Fsas Technologies, Cora Vinagre Sendino, que participó en una charla con el CEO de Qaroni, José Delgado, moderada por el Abogado TIC y socio de Sistemius, José Manuel Sendín.

Bajo el lema "Los riesgos legales y la responsabilidad de los datos y la IA", ambos reflexionaron sobre la importancia de regular la inteligencia artificial. A este respecto, José Delgado señaló que "la tecnología va tan rápido que no hay forma de crear un marco normativo que vaya a la velocidad a la que está evolucionando": "La forma en la que se está haciendo frena la evolución y, por tanto, genera fugas de talento y de startup".

Vinagre Sandino añadió a este respecto que es preciso ordenar las innovaciones para evitar mala praxis e insistió en que la información que da la inteligencia artificial debe estar validada por personas, sobre todo en procesos sensibles como los médicos. "Hay que pasar de un uso informal a uno formal de la IA", concluyó Cora Vinagre, que también hizo referencia al uso de herramientas offline.

El CEO de Qaroni, por su parte, destacó la importancia de definir roles dentro de una empresa, así como de establecer responsabilidades y una gobernanza que permita tener una trazabilidad de los datos introducidos en las herramientas de inteligencia artificial, que deben ser actualizados. La formación de los trabajadores, concluyó José Delgado, es fundamental para que conozcan las consecuencias del uso de la información.

¿Cómo se lidian equipos resilientes?

El fundador y CEO en Dest People, Diego Incio, charla con la comunicadora Mónica Martínez en el Foro Empresa Resiliente. Enrique Romanos Tardío

Una de las inquietudes y retos empresariales más grandes es mantener a un equipo motivado, al que no le cuesta avanzar bajo la presión cuando da comienzo una crisis. A través de la ponencia, "Equipos resilientes: cómo liderarlos, cómo mantenerlos, cómo reforzarlos o reemplazarlos", Diego Incio, fundador y CEO en Dest People, explicó su experiencia sobre el liderazgo y defensa del trabajo con las personas en una charla dirigida por Mónica Martínez.

"Una empresa es resiliente en función de sus personas y sus equipos" comenzó su intervención Incio, "las personas somos más simples y buscamos cosas mucho más fáciles". Señaló los tres pilares para fomentar un equipo resiliente: claridad, confianza y adaptación.

La "humildad y la autocrítica" son necesarios para construir ese equipo y se debe saber cuántos puestos necesita una empresa con "modelos matemáticos y herramientas" que ya se cuentan, como los profesionales de recursos humanos.

Para que una empresa fomente, mañana mismo, un equipo resiliente lo primero, para Diego, es tener la descripción de los roles, de las responsabilidades, funciones y competencias del puesto de trabajo, "y por supuesto trabajar con las personas".

"Creo que tenemos que dedicarle un poco más de tiempo a las personas" apuntaba el CEO que "nunca ha visto tanto capital en el mercado", pero que a veces no se pueden ejecutar ante la falta de personas.

La incertidumbre geopolítica en las empresas

La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, y la secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago, Rosa Mary Cardeso Trillo, charlan con la presidenta del Consello Galego de Economistas, Lucy Amigo. Enrique Romanos Tardío

La presidenta del Consello Galego de Economistas, Lucy Amigo, moderó la intervención "Incertidumbre geopolítica y sus consecuencias en las empresas gallegas" con la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, y la secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago, Rosa Mary Cardeso Trillo. Una conversación en la que concluyeron que las empresas gallegas necesitan mayor agilidad en los trámites burocráticos y más inversión en infraestructuras, así como navegar hacia una autonomía energética.

"Los paradigmas en los que se movían las empresas han cambiado completamente. Estamos en ese mundo en el que la volatilidad y la rapidez son claves", explicó Rosa Mary Cardeso, que concretó que se ha pasado de una economía caracterizada por la hiperglobalización de una certidumbre ética basada en la eficiencia de costes a una fragmentación geopolítica basada sobre todo en la soberanía nacional.

La geopolítica influye en los resultados, según añadió la secretaria de la Cámara de Comercio de Santiago, que apuesta por avanzar hacia la "soberanía energética" a través de la apuesta por las renovables, "que ha sido un acierto". Cardeso, por último, hizo referencia a la creación de una macrorregión Atlántica que permita influir sobre las decisiones en Europa y captar fondos para las firmas gallegas.

La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, por su parte, explicó que "el marco energético europeo ha cambiado completamente" y que en un contexto de constante cambio, las compañías que responden mejor son "las que han hecho sus deberes", diversificando su mercado y contando con equipos que toman decisiones de forma ágil.

"El coste de los seguros y las primas va a ser más alto porque hay más incertidumbre, más riesgo", añadió María Borrás, que calificó como "resiliente" el tejido empresarial gallego, al que apela a anticiparse a la próxima crisis y del que aseguró que ahora es más "prudente". La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, por último, calificó la burocracia como "el caballo de batalla".

Las empresas que resistirán ante momentos de crisis

La presidenta de la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores, Ángeles Ríos, charla con Mónica Martínez. Enrique Romanos Tardío

En la última de las mesas redondas, "Qué empresas van a caer y cuáles resistirán", Ángeles Ríos, presidenta de la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores (AEGA), aportó su experiencia empresarial y, también, cómo vivió ese 28 de abril, un día en el que para muchas personas el primer pensamiento fue un ascensor.

"El ascensor es un medio de transporte muy seguro", aclaró nada más empezar su intervención, y recuerda ese 28 de abril de "responsabilidad y orgullo". En Galicia hay más de 66.000 ascensores en uso, aunque normalmente viajen más, si una persona viaja en ascensor, ese día "se podían haber quedado encerradas muchas más".

"El sector respondió muy bien" dijo Ángeles en la que desde su empresa aglutina el 95% de los ascensores del territorio. El apagón se dio a las 12:30 horas, "no es una hora de mucho movimiento", aún así "el número de personas atrapadas se multiplicó por diez" y "podría haber sido mucho mayor".

El apagón puso en jaque a muchas empresas. Para Ángeles, la vulnerabilidad de ciertos sectores "depende de lo que dure ese momento de estrés" sin poder prepararse para "absolutamente todo". Para ella la importancia radica, además de en protocolos y estructuras, en "personas capaces de tomar decisiones en distintos ámbitos de la organización y que no esperen a que una sola persona decida".

Así, en el sector de los ascensores fueron muchos los que se quedaron en las oficinas base de la zona mientras otras recorrieron sus rutas más ampliamente: "tener personas que funcionen de forma autónoma y que sean capaces de tomar decisiones autónomas es importante".

Una empresa debería tener siempre "un punto de referencia" para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan encontrar técnicos de mantenimiento dispuestos a ayudar. Ángeles añadió, además, "la calma" que es "vital", y "tener protocolos". Aunque también avisa de que "no podemos cubrir el 100% de las eventualidades, no es eficiente desde el punto de vista económico".

"Las empresas que caen y no se levantan son las que, en cualquier cambio o transición, ya iban a caer", explicaba Ángeles que relaciona esa caída con una "falta de liderazgo clara en las empresas".

Ángeles Ríos señaló varios consejos que daría a empresas ante un nuevo apagón que resumió en: "protocolos claros, cuidar a las personas y trabajar no solo en la formación, sino también en la toma de decisiones".

La diferencia la harán las personas que no solo metan su consulta en aplicaciones de Inteligencia Artificial, "sino que sepan analizar lo que les devuelve".