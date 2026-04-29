José González, sobre el absentismo laboral en Galicia: "Tenemos que buscar soluciones entre todos"

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración inauguró este miércoles el Foro Empresa Resiliente con una intervención en la que reflexionó sobre cómo pueden resistir las empresas a diferentes situaciones y habló de los retos laborales que tienen actualmente: la gestión y atracción de talento y el absentismo

Galicia tiene un problema con el absentismo laboral, y para hacerle frente es preciso "buscar soluciones entre todos". Así lo ha asegurado el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante la inauguración del Foro Empresa Resiliente que se celebra este miércoles en Santiago de Compostela.

El evento, destinado a empresarios y directivos, busca analizar los principales riesgos empresariales del momento. Celebrado en Hotel Quinta da Auga, tiene lugar un año después del apagón que sorprendió a la ciudadanía, dejando Galicia a oscuras durante un día. Un suceso histórico que, además, hizo que muchos empresarios se diesen cuenta de la vulnerabilidad de su negocio.

La intervención de González siguió a la del director de Quincemil y Treintayseis, Pablo Grandío, que ha dado la bienvenida a los asistentes tras la presentación de Mónica Martínez. Ambos han reflexionado sobre cómo reaccionó la ciudadanía a lo ocurrido, así como a los retos que hubo que superar a nivel personal y profesional.

Los retos del mercado laboral

El conselleiro de Emprego explicó que el foro de este miércoles es "interesante" desde la perspectiva de cómo una empresa puede resistir frente a los retos que se dan en diferentes ámbitos, así como de los riesgos que deben afrontar los empresarios en Galicia.

González hizo en este sentido referencia a retos actuales como la inteligencia artificial y los cambios que genera día a día, por ejemplo. Sin embargo, el titular de Emprego se preguntó también cuáles son los retos del mercado laboral, y citó dos principales: la gestión de talento o la escasez de mano de obra y el absentismo.

A este respecto, el conselleiro de Emprego señaló que la Xunta tiene un arma muy potente en gestión del talento: la formación: "Hemos dedicado estos años a flexibilizar la formación, y estamos viendo los frutos. Las empresas pueden diseñar cualquier tipo de microcredencial, buscar formaciones cortas adaptadas a las necesidades de las empresas".

"Galicia defiende una inmigración regulada y eficaz, que la gente que viene se integre sociolaboralmente en nuestra sociedad" José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración

El objetivo de esta medida es adecuar la formación no a un catálogo rígido, sino llegar a lo que demandan las empresas. "Estamos buscando una mayor colaboración público-privada", añadió el conselleiro de Emprego sobre las estrategias del Gobierno autonómico en este ámbito.

González también habló de atraer talento: "Galicia defiende una inmigración regulada y eficaz, que la gente que viene se integre sociolaboralmente en nuestra sociedad".

Así, el conselleiro de Emprego citó el programa Galicia Retorna, que permite a gallegos en el exterior regresar con un contrato cerrado con empresas de la comunidad. Un total de 400 personas se han incorporado al mercado laboral en los dos últimos años gracias a este programa, que ya ha abierto la convocatoria 2026.

Respecto al absentismo, González señaló que la ausencia de trabajadores por bajas laborales es "un problema que impacta a las empresas gallegas". Así, el conselleiro de Emprego explicó que si se mide el absentismo por horas perdidas respecto a las trabajadas, Galicia es la segunda comunidad autónoma con una cifra más elevada, con 7,6.

La Xunta elaboró con la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Universidade de Vigo (Uvigo) un informe del que se desprendía que el absentismo laboral tiene un impacto de 2.200 millones de euros anuales en el Producto Interior Bruto gallego.

"Cuando una persona tiene un accidente tiene todo el derecho legítimo a tener una baja", indicó González, que señaló que "es una realidad" que hay un problema. La Xunta, de esta forma, quiere combatir el "absentismo socialmente indeseado": bajas que se pueden evitar mejorando el bienestar laboral, revisando las prolongaciones laborales y previniendo abusos.

"Es una problemática que impacta de forma muy importante en nuestra productividad. Tenemos que buscar entre todos soluciones, en Galicia se van a buscar de forma consensuada y en el seno del diálogo social", concluyó el conselleiro de Emprego.