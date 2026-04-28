Quincemil reúne este miércoles en Santiago a expertos y empresarios para anticipar los riesgos del futuro

Este miércoles 29 de abril, Quincemil celebrará en Santiago de Compostela el primer Foro Empresa Resiliente, una jornada abierta y gratuita dirigida a empresarios y directivos que quieran adelantarse a los principales desafíos que afrontan las compañías en la actualidad. Es posible apuntarse gratuitamente siguiendo este enlace.

Bajo el lema “Las mayores amenazas son las que no hacen ruido”, el encuentro tendrá lugar en el Hotel Quinta da Auga entre las 9:30 y las 13:30 horas, coincidiendo con el primer aniversario del gran apagón que afectó a toda España y evidenció la vulnerabilidad de muchos negocios.

El foro reunirá a representantes institucionales, expertos en tecnología, seguridad y economía, así como a empresarios gallegos que compartirán experiencias reales sobre cómo afrontar situaciones críticas, desde ciberataques hasta crisis energéticas o pérdida de datos.

A lo largo de la mañana se sucederán ponencias y mesas redondas centradas en cuestiones clave como la ciberseguridad, la protección de la información, la gestión del talento o la incertidumbre geopolítica, con especial atención a casos reales como el vivido durante el apagón de 2025.

La asistencia es completamente gratuita, aunque es necesario reservar plaza previamente. Desde la organización animan a los interesados a inscribirse cuanto antes para no quedarse sin sitio en una jornada que aspira a convertirse en referencia para el tejido empresarial gallego.

Programa completo del Foro Empresa Resiliente Miércoles, 29 de abril de 2026 – Hotel Quinta da Auga (Santiago) 9:00 h - Recepción de ponentes y acompañantes 9:30 h - Inauguración institucional Pablo Grandío - Director de Quincemil

- Director de Quincemil José González Vázquez - Conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia 9:40 h - Los 10 grandes riesgos de una empresa en 2026 Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa - Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

- Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia Pedro de Torres Belando - Director Regional SABSEG Galicia 9:55 h - La empresa hiperconectada: por qué hoy una empresa puede caer en horas Fernando Suárez - Presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática

- Presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática Lourdes Guerra Fornos - Presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia

- Presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia Damián Rey Rodríguez - Director de Amtega (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia) 10:20 h - Cómo respondieron dos empresas gallegas ante el apagón Rafael Villaverde - CEO de Cloud.gal

- CEO de Cloud.gal Águeda Ubeira - CEO de Vanetta Food 10:45 h - Cómo reaccionar ante un incidente sin parar la empresa Xurxo López González - director de E.nova Enerxía

- director de E.nova Enerxía Judit Meiriño - CEO de Datadefend Solutions

- CEO de Datadefend Solutions Luciano Covelo - Presidente de AJE Galicia 11:10 h - Pausa café y networking 11:50 h - Cómo evitar que un ciberataque te tumbe: la empresa gallega que sobrevivió Ángel Lousas - Responsable Líneas financieras SABSEG Galicia

- Responsable Líneas financieras SABSEG Galicia Marcos Díaz Molk - Administrador de Grupo Dimolk 12:20 h - Los riesgos legales y la responsabilidad de los datos y la IA Cora Vinagre Sendino - Innovation Manager, International Quantum Center de Fsas Technologies

- Innovation Manager, International Quantum Center de Fsas Technologies José Delgado - CEO de Qaroni

- CEO de Qaroni José Manuel Sendín - Abogado TIC / Socio de Sistemius 12:45 h - Equipos resilientes: cómo liderarlos, cómo mantenerlos, cómo reforzarlos o reemplazarlos Diego Incio - Fundador & CEO en Dest People 13:00 h - Incertidumbre geopolítica y sus consecuencias en las empresas gallegas María Borrás - Presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia

- Presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia Lucy Amigo - Presidenta del Consello Galego de Economistas

- Presidenta del Consello Galego de Economistas Rosa Mary Cardeso Trillo - Secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela 13:25 h - Qué empresas van a caer y cuáles resistirán Ángeles Ríos - Presidenta de AEGA: Asociación Empresarial Gallega de Ascensores 13:40 h - Despedida y cierre

El Foro Empresa Resiliente se presenta así como una oportunidad para aprender de expertos y experiencias reales, compartir inquietudes y fortalecer la capacidad de adaptación de las empresas gallegas ante un entorno cada vez más incierto. Una cita clave para quienes quieren anticiparse a los riesgos antes de que sea demasiado tarde.