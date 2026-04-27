Dos empresas gallegas contarán su experiencia en el apagón en el Foro Empresa Resiliente

Mañana se cumple justo un año del histórico apagón total de España, y el miércoles 29 de abril Quincemil celebra en Santiago de Compostela el primer Foro Empresa Resiliente, un encuentro entre empresarios y directivos destinado a analizar los principales riesgos empresariales.

El apagón de hace un año puso en evidencia la fragilidad de muchos negocios, y muchos empresarios pasaron unas horas críticas en las horas en las que no hubo ni luz ni telefonía móvil. En el foro, que se celebra de 9:30 a 13:30 en el Hotel Quinta da Auga de Santiago de Compostela, contaremos con el testimonio de dos empresarios que pasaron horas muy intensas durante el apagón, cada uno en una situación diferente: Águeda Ubeira, CEO de Vanetta Food, y Rafa Villaverde, CEO de cloud.gal, hablarán de su experiencia en la mesa redonda "Cómo respondieron dos empresas gallegas ante el apagón", que tendrá lugar a las 10:20 h.

Cuando se rompe la cadena de frío

Águeda Ubeira es la CEO de la empresa de comida vegana Vanetta Food, con sede en Nigrán, y nunca olvidará aquel 28 de abril. La cadena de frío se rompió debido al apagón, se perdió mucho producto y hubo que hablar con muchos clientes que no iban a recibir su pedido. El caso de cloud.gal fue al revés: no se cayeron sus sistemas, pero sí recibieron muchas peticiones de clientes en apuros que tuvieron que atender durante esas horas, gestionando numerosos frentes en tiempo real. Rafa Villaverde nos hablará de las lecciones aprendidas durante ese día.

¿Cómo asistir?

Asistir al primer Foro Empresa Resiliente es completamente gratuito, y tan solo hay que reservar asiento a través de este enlace. El evento tendrá lugar de 9:30 a 13:30, con pausa café en el medio, y el programa completo puede consultarse aquí.