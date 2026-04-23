Así será el Foro Empresa Resiliente de Quincemil: Una mañana para fortalecer tu empresa un año después del apagón

El evento reunirá a empresarios y directivos en Santiago de Compostela

Quincemil celebrará el próximo miércoles 29 de abril el primer Foro Empresa Resiliente en Santiago de Compostela, un evento destinado a empresarios y directivos con el objetivo de analizar los principales riesgos empresariales del momento. El evento se celebra justo un año después del apagón, que hizo que muchos empresarios se diesen cuenta de la vulnerabilidad de su negocio. El evento tiene lugar en el Hotel Quinta de Auga de Santiago de 9:30 a 13:30 y es posible apuntarse gratuitamente siguiendo este enlace.

A lo largo de una mañana se sucederán 10 entrevistas y micromesas redondas en las que se hablará de diferentes aspectos de la resistencia y la resiliencia empresarial en 2026. Tras la apertura del evento por parte de José González Vázquez, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, hablará de los 10 grandes riesgos de una empresa en este momento.

En el evento se hablará de los riesgos tecnológicos como la necesidad de conexión o los ciberataques, pero también de cómo mantener la calma ante un incidente, además de otros aspectos como la retención de talento. También se analizará la actual situación de incertidumbre económica. Dos empresarios, Águeda Ubeira de Vanetta Food y Rafa Villaverde de cloud.gal, contarán su experiencia en los momentos críticos del apagón del año pasado. También contaremos con el testimonio de una empresa que resistió un ciberataque. La asistencia es libre y es posible apuntarse gratuitamente siguiendo este enlace.

El programa

A una semana de la celebración del evento, este es el programa del evento:

9:00 h Recepción de ponentes y acompañantes

9:30 h Inauguración institucional

Pablo Grandío - Director de Quincemil

- Director de Quincemil José González Vázquez - Conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia

9:40 h Los 10 grandes riesgos de una empresa en 2026

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa - Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

- Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia Pedro de Torres Belando - Director Regional SABSEG Galicia

9:55 h La empresa hiperconectada: por qué hoy una empresa puede caer en horas

Fernando Suárez - Presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática

- Presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática Lourdes Guerra Fornos - Presidenta de la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia

10:20 h Cómo dos empresas gallegas pasaron momentos críticos en el apagón

Rafael Villaverde - CEO de Cloud.gal

- CEO de Cloud.gal Águeda Ubeira - CEO de Vanetta Food

10:45 h Cómo reaccionar ante un incidente sin parar la empresa

Xurxo López González - director de E.nova Enerxía

- director de E.nova Enerxía Judit Meiriño - CEO de Datadefend Solutions

11:10 h Pausa café y networking

11:40 h Cómo evitar que un ciberataque pare tu empresa

Ponente por anunciar

Ángel Lousas - Responsable Líneas financieras SABSEG Galicia

12:05 h La empresa gallega que sobrevivió a un ciberataque

Marcos Díaz Molk - Administrador de Grupo Dimolk

12:20 h Los riesgos legales y la responsabilidad de los datos y la IA

Cora Vinagre Sendino - Innovation Manager, International Quantum Center de Fsas Technologies

- Innovation Manager, International Quantum Center de Fsas Technologies José Delgado, CEO de Qaroni

12:45 h Equipos resilientes: cómo liderarlos, cómo mantenerlos, cómo reforzarlos o reemplazarlos

Diego Incio - Director de Dest People

13:00 h Incertidumbre geopolítica y sus consecuencias en las empresas gallegas

María Borrás - Presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia

- Presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia Lucy Amigo - Presidenta del Consello Galego de Economistas

13:25 h Qué empresas van a caer y cuáles resistirán

Ángeles Ríos - Presidenta de AEGA: Asociación Empresarial Gallega de Ascensores

13:40 h Despedida y cierre