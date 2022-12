Pedro Márquez conoce el sector funerario como la palma de su mano. Porque si hay una empresa de este campo señera en Jerez de la Frontera es Mármoles Márquez, fundada por el padre de Pedro hace 60 años y dedicada a construir cementerios, nichos y a fabricar lápidas en España, Portugal y México. Si a esta experiencia cultural y familiar se le une un espíritu inquieto, ideas, una licenciatura en Económicas, un MBA y amplia experiencia laboral empresas tecnológicas, la manera en la que Pedro se imbuye en el negocio familiar podría haber sido normal, pero no. Ha sido tan revolucionaria como tradicional.

Pedro Márquez es el responsable de que la Iglesia española esté aceptando que se instalen nuevos columbarios en sus templos para que las cenizas de los finados reposen en su interior. Es decir, lo que hace Pedro ha resucitado de sus cenizas algo que se hacía hace siglos, aunque entonces restringido a determinadas clases sociales. La revolución democrática de una tradición histórica.

El canon 1242 del Código de Derecho Canónico de 1983 establece claramente que no deben enterrarse cadáveres en las iglesias, "a no ser que se trate del Romano pontífice, de sus propios cardenales u obispos diocesanos, incluso eméritos". Tras el Concilio Vaticano II, esta norma se sigue a rajatabla. Las escasísimas inhumaciones que se hacen se realizan en claustros o en criptas, no en la iglesia propiamente dicha. ¿La última más conocida? En 2014, del expresidente Adolfo Suárez, en el claustro de la catedral de Ávila.