La Lotería, según cada periódico

La Lotería es como una gran guerra. Sólo una catástrofe repleta de muertos y El Gordo de la Navidad son capaces de desplazar los asuntos políticos de las portadas. Esta mañana, todos los medios salvo uno han aparecido con el sorteo en la cima de sus páginas web… salvo uno. El grinch de la Navidad se llama… El País.

De hecho, la prueba del algodón es que, este viernes, la lotería se combina en las portadas digitales con la matanza de Praga. Ayer, un joven asesinó con un rifle a todo el que pudo dentro de una céntrica universidad. Se habla de 14 o 15 muertos y varios heridos. La fotografía más publicada es la de varios chavales refugiados en las cornisas del edificio.

Con la excepción de El País, el resto de medios aparece con titulares como estos: “Todo listo para la lluvia de millones del Gordo”, La Vanguardia. “Cómo invertir el Gordo para multiplicarlo y tener todavía más dinero en unos años”, El Mundo. EL ESPAÑOL cuenta que la ciudad más gafe de España es Melilla porque allí jamás ha caído el Gordo. El Confidencial sí apuesta por la Lotería, pero a la contra. Mirad qué dos titulares. “Spoiler, no te tocará. Lo que pasaría si inviertes lo que te gastas en lotería” / “Cuánto dinero me puede tocar y lo que se lleva Hacienda de cada premio”.

Quizá la frase que mejor englobe la Lotería sea esta del filósofo Daniel Innerarity: “Quien compra lotería no sabe matemáticas. Quien desprecia a los que lo hacen no sabe psicología”.

Voy a leer una frase, a ver si adivináis quién la dijo: doña Manolita o Pedro Sánchez. “Dicen que he vendido el alma al diablo y que por eso me colma de fortuna aquí en la tierra a cambio de hacérmelas pagar todas juntas el día que estire la pata”. Fue Manuela de Pablo, doña Manolita, en una entrevista concedida a Crónica en 1930. El año pasado, no sé si lo recordaréis, a Sánchez le tocaron 320 euros en la Lotería.

A quien sí le ha tocado el Gordo es a Pere Aragonès, que ayer recibió la visita de Sánchez. Vean la lluvia de millones. El País: “Sánchez ofrece a Aragonès más financiación y una ley de plurilingüismo”.

EL ESPAÑOL traduce que esa ley permitirá presentar escritos en catalán a la Administración en cualquier lugar de España y que blindará la inmersión lingüística, sin importar que se incumpla esa sentencia que obliga a impartir, por lo menos, el 25% del temario en castellano.

Resulta muy divertida la portada de ABC. Bajo el epígrafe “bandera fugaz”, vemos cómo una funcionaria corrió a retirar la bandera de España que presidió la comparecencia de Sánchez. En cuanto salió Aragonès, sólo estaba la señera. Es esa manera de simular que se trata de una cumbre entre dos Estados.

El Mundo: “Sánchez acepta negociar por primera vez que Cataluña tenga su propia Hacienda”. La Razón, en su portada, recuerda que nuestro Napoleonchu también ofreció el traspaso del Ingreso Mínimo Vital.

La Vanguardia, más aséptica, dice: “Sánchez plantea avanzar en el autogobierno si se relega el referéndum”. En las páginas de dentro, su director, Jordi Juan, escribe: “Todos tan contentos. El camino aceptado y comprado por Esquerra es por el que lleva años transitando el PNV y por el que CiU logró grandes éxitos”.

Ahí va otro acertijo. Quién dijo esto, ¿doña Manolita o Pedro Sánchez?: “Tengo escribientes dedicados únicamente a contestar las cartas que me llegan de todas partes. Tengo cuatro personas despachando pero los Gordos son siempre los que vendo yo. No tengo tiempo de sentir nada más que un intenso alboroto”.

Esta mañana, la fortuna y la mala pata se verán en el Congreso. El Mundo dice: “Feijóo reformará el artículo 49 para eliminar el término ‘disminuidos’ de la Constitución si Yolanda Díaz renuncia a un referéndum”. Lo que teme el padre Feijóo es que el Gobierno someta después esa reforma a consulta entre los ciudadanos y se abra el melón de la reforma.

Ignacio Varela, en El Confidencial, habla de “tongo”: “Acuden proclamando su voluntad de acuerdo y paz cuando el propósito común es prolongar o incluso intensificar la guerra. La diferencia con el deporte es que con esta reunión el público no se siente estafado. Aquí, la mayoría es consciente de que asiste a una patraña”.

Todos los periódicos hablan también de las elecciones en Galicia, que se celebrarán el 18 de febrero. Dos datos interesantes. ElDiario: “Primeras elecciones gallegas en catorce años donde no está Feijóo como candidato”. EL ESPAÑOL: “El adelanto electoral sorprende a Sumar, Podemos y Vox sin candidato para la Xunta”.

Ha sido un gran año, compañeros. La soberanía nacional se debate en Suiza, la amnistía absolverá todos los pecados, Bildu por fin vuelve a gobernar en Pamplona y la radio sigue encendiendo el neón rojo de esta España roja.

¡Cantemos todos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! ¡Aúpa Osasuna! ¡Viva la madre que os parió!

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

