Cuando Kissinger fue un Playboy, lo que dicen los periódicos

Hay un reportaje en el ABC que ilustra la decadencia de España. Se titula “el reino del tuteo” y habla de la pérdida del “usted” en todos los ámbitos. Hay dos personas a las que siempre he tratado de usted: el profesor Rodríguez Braun y Henry Kissinger. Una de ellas se acaba de morir. Por fortuna para toda la humanidad y a pesar del Gobierno, no es el profesor Rodríguez Braun.

Ha muerto Henry Kissinger. La noticia ha trascendido a eso de las tres de la mañana hora española. Por eso conviene leer los periódicos esta mañana en las ediciones digitales. Porque si no, uno puede hacer el ridículo al llegar al curro, hablando de Kissinger como si estuviera vivo.

Como sabéis, cada madrugada, antes de venir aquí, también hago la revista de prensa en ABC Radio, en el programa que conduce Charles Alsaina, un periodista que, por cierto, hace poco, fue premiado en Washington con el galardón Francis Cerecedo.

¡Ya mismo, el Washington Post! Hay un despliegue brutal a esta hora en la web del mítico diario. Decenas de piezas sobre Kissinger. Basta con leer los titulares para comprobar lo difícil que les resulta a los norteamericanos digerir la figura del diplomático más poderoso de la segunda mitad del siglo XX.

Leo: “Con su acento alemán, su ingenio incisivo, su mirada de búho y su afán por socializar en Hollywood y salir con estrellas de cine, fue reconocido al instante en todo el mundo, en marcado contraste con la mayoría de sus discretos predecesores. Cortejaba descaradamente la publicidad, y era tanto una estrella de la prensa sensacionalista como de las revistas trimestrales de gran tirada que rumiaban sus ideas sobre geoestrategia”.

Veo la galería de fotos de Kissinger y nunca hubiera dicho que era un auténtico foll… un ligón. Un swinger, que dicen allí. Pero hay otra crónica interesante en el Post: “Las mujeres se sentían atraídas por este hombre conocido en los círculos sociales como el Playboy del Ala Oeste. En una época en la que Kissinger llevaba años dando forma a la política exterior, también se le veía con despampanantes vedettes de la época. Incluso se hizo amigo de Hugh Hefner, editor de Playboy, quien regaló a Kissinger una suscripción a la revista después de enterarse de que el diplomático se presentó en una fiesta con un sobre de información clasificada y dijo a todo el mundo que era su ejemplar de Playboy”.

En el New York Times, aparte de hablar del discurso de Francina Armengol, que luego comentaremos, escriben: “Muere Kissinger a los cien años. Marcó la historia de Estados Unidos con la guerra fría. Célebre y vilipendiado a la vez. Su complicado legado aún resuena”.

Kissinger es uno de los premios Nobel de la paz más controvertidos. Solucionó, si se puede decir así, la guerra de Vietnam, pero apoyó dictaduras en Argentina y el resto de Latinoamérica, además de la española. Y también se posicionó a favor del golpe de Estado en Chile que acabó con la vida de Salvador Allende.

ALSINA–And what about the other issues… y qué otros diplomáticos de la altura intelectual de Kissinger aparecen hoy en los periódicos?

Tenemos que hablar de Armengol, por lo menos así se titula el análisis de José Peláez sobre lo que sucedió en el Congreso. No aplaudieron a la presidenta del Parlamento ni el PP ni Vox, aunque no leo en las crónicas que tampoco lo hizo Aitor Esteban. Yo estuve allí, miré y Aitor no aplaudió.

Los medios más próximos a la oposición publican análisis muy críticos con un discurso que tachan de “partidista”. La definen como una “agente de Sánchez”. Eso ocurre en EL ESPAÑOL, en ABC, en El Mundo, en La Razón.

Pero quizá lo más grave, escribe Jorge Bustos, fue la “malversación” que hizo Armengol de Marco Tulio Cicerón. Leyó una filípica reescrita con lenguaje inclusivo. “Vosotros y vosotras no ambicionaís riquezas”.

El discurso del Rey, en cambio, es alabado por los medios a uno y otro lado del río. Sabes que te quiero, Carles Alsina, patrón de los diplomáticos, de las filípicas y de los congresos crispados. El País: “El Rey apela al espíritu de la Transición”. La Vanguardia: “El Rey apela a la unidad ante un Congreso crispado”. El Mundo y La Razón escogen la misma frase de Felipe VI para sus portadas: “Estamos obligados a legar una España sólida y unida”.

Esta mañana, imagino que lo habréis notado, he vuelto a desayunar Ginebra. Muchos detalles en la portada de El Confidencial sobre la cita que Junts y PSOE mantendrán este sábado en Suiza. Hay un pacto entre Sánchez y Puigdemont para no desvelar la identidad del verificador internacional. Será una gira con la que pasearemos nuestras vergüenzas por todo el mundo. Leo: “Cada encuentro cambiará de ciudad. No habrá foto”. Total, que se la hagan encapuchados.

El País: “PSOE y Junts pactan ocultar la identidad del verificador. Los partidos inician la negociación en Ginebra con total opacidad”. ABC sigue apostando en la quiniela por la fundación Henri Dunant como mediador. Henri Dunant, pero ¿ese no es el nombre del sastre que hizo el traje de Alsina para ir a ver a los reyes?

Termino, como le hubiera gustado a mi querido Henry Kissinger, al que, insisto, siempre traté de usted, con un abrazo de alta temperatura. Cristina Villarino, fotógrafa de EL ESPAÑOL, captó a Yolanda Díaz y a García Ortiz, el fiscal general del Estado, en un abrazo difícil de describir con palabras. Ferrer Molina habla de “el otro pacto del abrazo” y concluye: “A la vista de todos, se funden los fusibles de la democracia”. ¡Por favor, que me fusiblen, que me fusiblen!