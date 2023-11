Los periódicos de hoy, cargados de ginebra

Hoy se estrena en el Congreso la legislatura de la concordia. Algún día recordaremos este tiempo como el de la concordia, como el de la nueva Transición que unió a todos los españoles y benefició incluso a aquellos que estaban en contra de la amnistía. Pero por fin tenemos unas portadas que no colocan a nuestros políticos como asunto principal. Hoy, el protagonismo se lo lleva el Papa.

Podemos testar en los titulares, en todos, una presión muy transversal contra el Vaticano. Da igual que la línea editorial sea de izquierdas o de derechas. Ayer, en su reunión con los obispos españoles, el Papa Francisco no habló de los abusos sexuales en la iglesia católica.

La Razón: “El Papa elude habalar sobre los abusos o el Gobierno en su reunión con los obispos”. El Mundo: “Dos horas sin hablar de los abusos”. La Vanguardia: “El Papa elude los abusos en su cita con los obispos”. El País: “Los obispos, tras la cita con el Papa: ‘No ha sido un tirón de orejas’”. Y atención a estas líneas de ABC: “Cinco horas de diálogo cordial en el Vaticano. La expectación por la cita de la curia española con el Papa obligó a Omella, el jefe de nuestros obispos, a insistir ‘por Jesusito’ que no habló de los abusos”.

Otro gallo nos habría cantado si Pedro Sánchez, nuestro Napoleón, hubiera prometido por Jesusito que nunca concedería los indultos, que nunca concedería la amnistía o que nunca pactaría con los independentistas. Jesusito, que eres niño y joven como yo, protégenos de esta legislatura que empieza.

EL ESPAÑOL: “Felipe VI inaugura la legislatura que le obligará a amnistiar a los golpistas que denunció con su discurso del 3 de octubre. Los principales socios de Sánchez se ausentarán para boicotear al Rey en la sesión del Congreso de esta mañana. No irán Esquerra, Junts, Bildu ni BNG. Sí lo harán los diputados de Sumar y del PNV”. El Mundo: “Felipe VI abre hoy la legislatura de la impunidad para los líderes del 1 de octubre”.

ALSINA–¿Y qué otros cocktails se escancian esta mañana en esas licorerías de la información que son los periódicos?

He bebido tanta Ginebra en los titulares de esta mañana que me cuesta encontrar Tierra firme. Fijaos qué linda la portada de La Razón: “Dudas sobre la validez del informe de la amnistía”. La oposición denuncia que, en los servicios jurídicos del Congreso, no se especifica quién ha escrito el informe que ha avalado la tramitación de la amnistía.

Ocurre como con los libros de Sánchez. Se publican y la gente, en lugar de preguntarse por su contenido, se preguntan quién será el autor. Quién es, presidente, su negro del WhatsApp. ¿Habrá sido de nuevo Irene Lozano? Irene Lozano está en todas partes. ¿Y si también ha escrito ella el discurso de Alsina que se ha viralizado en las redes sociales?

Joder, estoy muy mal. La Ginebra me sienta fatal. El Confidencial: “PSOE y Junts celebrarán este sábado su primera reunión en Ginebra”. La Razón dice que el PSOE ha impuesto el silencio para que no conozcamos al mediador internacional. Atención a este titular de El Mundo: “Los verificadores del final de ETA asesoraron a Junts y Esquerra. La investigación de Tsunami destapa las relaciones del independentismo con la fundación suiza Henri Dunant”. No sólo nos jugamos la soberanía nacional en Waterloo, sino que lo hacemos tutelados por una fundación, entrecomillo, de “ayuda humanitaria”.

Voy cruzando al otro lado del río, sabes que te quiero, Carles Alsina, patrón de los camareros, de la ginebra, de los discursos, de los Cerecedos y de la ayuda humanitaria. Al otro lado del río, ha nacido una nueva criatura. La Vanguardia: “Indonesia anuncia el nacimiento de un rinoceronte de Sumatra”.

Entiendo que se refiere a Miguel Tellado, el recién elegido portavoz del PP. Se dice que es muy duro, corrosivo. Hay informaciones contradictorias sobre este asunto. O mejor dicho: opuestas. El País dice: “El nuevo portavoz del PP genera recelos en el partido. Críticas a la elección de Tellado. No tiene experiencia parlamentaria y es un fontanero puro y duro”. ¡Un respeto por los fontaneros! No se puede ofender así, gratuitamente, a todo un colectivo. El Mundo: “Los barones aplauden la elección de Tellado”.

La columna más dura contra el padre Mundina, perdón, contra el padre Feijóo, está en el ABC. La firma Teodoro León Gross, que acusa al líder del PP de practicar el “fulanismo”. Es decir: en lugar de armar un proyecto, recolocar las piezas, recolocar a los fulanos. Escribe: “Feijóo no está cuajado para el desafío. No resulta fácil asumirlo tratándose de un sexagenario curitdo en tantas batallas gallegas, pero sus errores lo delatan”.

Por aquí sí que no paso. Meterse con los sexagenarios es meterse con mis compañeros. ¡Viva el sexo! ¡Viva los geranios! ¡Y que viva la Ginebra!