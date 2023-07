La bomba atómica en los periódicos

Este viernes se estrena en el cine la película sobre Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Ser padre es muy difícil. Tanto de una bomba atómica como de la Constitución. Oppenheimer dijo: “Me he convertido en el destructor de mundos”. Y Miquel Roca, esta mañana, en La Vanguardia de hoy, julio de 2023, casi cincuenta años después, todavía debe explicar a los electores la grandeza de votar y aceptar los resultados.

No es una casualidad que llegue Oppenheimer a los cines. El Confidencial: “Moncloa se reserva una ‘bomba atómica’ para tumbar a Feijóo. El entorno del presidente asegura tener datos que desestabilizarán al líder del PP”. La bomba atómica, según esta crónica, será activada en el debate de Televisión Española, donde no estará Feijóo. Se confía, supongo, en las radiaciones y en la onda expansiva.

He viajado a Hiroshima y Nagasaki con los periódicos de esta mañana. Y tengo miedo. Espero que lo comprendáis. Todavía en la oscuridad, cuando el sol parecía haber olvidado sus obligaciones con la tierra, he leído estas palabras de Juan Carlos Monedero en El País sobre el riesgo de un gobierno PP-Vox: “El poder autoritario no solo vigila las 24 horas del día, sino que conoce el más íntimo de tus miedos. Cuando quiera quebrarte, sabrá dónde tocar para causarte el mayor de los dolores”.

Monedero, con párrafos tan luminosos como ese, llama a votar a Sumar y a olvidar las rencillas entre Yolanda Díaz y Podemos. Aunque las primeras en olvidar esas rencillas, estimado Juan Carlos, quizá deberían ser ellas. Ayer, cuando la campaña ya había rebasado su ecuador, se produjo el primer acto conjunto de Díaz con Ione Belarra. La Razón habla, además, de una pinza contra Yolanda forjada por ERC y Bildu con el apoyo soterrado de Pablo Iglesias.

El Mundo también habla en su portada de Otegi, Junqueras y Rufián a raíz de un mitin que dieron juntos en Barcelona: “ERC y Bildu ‘subirán el precio’ a Sánchez si vuelve a gobernar”.

Y termino las noticias referidas al Gobierno con la portada de ABC, donde también se habla de un plan atómico y secreto: “Sánchez, forzado a desvelar su plan de nacionalización masiva”. Habla este periódico de un aumento estratosférico de la nacionalización de descendientes de españoles para “aumentar el voto al PSOE en el exterior”. Según ABC, el Consejo de Transparencia ha exigido al Ministerio de Exteriores que publique antes del 23-J las circulares enviadas a los consulados.

ALSINA–Y el otro asunto que predomina en las portadas de hoy es el de las pensiones y Alberto Núñez Feijóo.

Alberto Núñez Fakejóo lo llama ahora Ana Iris Simón. El líder del PP patinó en su entrevista con TVE. Dijo que su partido siempre había subido las pensiones conforme al IPC, cosa que no era cierta. Silvia Intxaurrondo, la periodista, se lo hizo saber. Y Feijóo se enzarzó con ella. Minutos después, en Twitter, Feijóo dio marcha atrás, pero era tarde.

El suceso ha tenido sus consecuencias. En los diarios más lejanos al PP se lleva el asunto a las portadas: eldiario.es, Infolibre… O este titular de El País: “Feijóo se enreda con la subida de las pensiones en la recta final. El líder del PP lanza en TVE una afirmación falsa al decir que su partido siempre revisó las prestaciones conforme al IPC y se ve obligado a rectificar”.

Pero, atención, a los medios en teoría más próximos al PP. El Mundo y ABC publican esta mañana dos editoriales donde le piden a Feijóo que sea “todo lo riguroso que no es Sánchez” y “cuide su relación con la verdad”.

EL ESPAÑOL relata cómo Moncloa está intentando aprovechar el patinazo de las pensiones para “poner en duda” la credibilidad del expresidente gallego. El PP, cuya versión se recoge en esta crónica, habla de “lapsus”.

El Mundo cuenta que el momento para patinar fue fatal: “El error de Feijóo con las pensiones eclipsa su gran acto presidencialista”. Ayer, precisamente, el líder del PP protagonizaba una alocución sin cartel del partido detrás, muy cerca de Moncloa, donde pretendía exhibir talla de gobernante. Las portadas de esta mañana, en cambio, han girado la mayoría en torno al error de las pensiones.

En ese acto, recuerdan La Razón o EL ESPAÑOL, Feijóo propuso “pactos de Estado” en materia de economía, familia, terrorismo, instituciones y Estado del Bienestar.

Es 18 de julio y soy supersticioso. Cuidado con lo de la bomba atómica. Todavía tengo el miedo en el cuerpo. Está siendo una campaña a cara de Pedro.