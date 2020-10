Los 40 Principales de la política española: ¿a qué cantante se parecen los políticos españoles?

Para los que disfrutamos de la música y hemos visto a Carles Puigdemont tocar a la guitarra Take Me Home, Country Roads, no existe peor pesadilla que la de los políticos españoles abandonando en masa el Congreso de los Diputados para dedicarse a una dilatada, esforzada y churrigueresca carrera musical.

Por suerte para los aficionados a la música, esta no suele convertirse en el escenario de retiro preferido por los políticos españoles. Y eso a pesar las más que demostradas dotes innatas para el espectáculo de muchos de ellos.

Algunos, como Esteban González Pons, se han dedicado a la literatura erótica, un terreno en el que los estragos pueden ser similares a los producidos en el terreno de la música. Pero la mayoría se han centrado en sus puertas giratorias (José Blanco, José Montilla y Cristóbal Gallego han sido los últimos de una larga lista) y otros han optado por un discreto, y balsámico, retiro de la escena pública.

Pero, ¿qué estrellas del pop y del rock, o de cualquier otro género musical, serían nuestros políticos si decidieran dedicarse a la música?

Especulemos.

1. Irene Montero /Future Islands

Irene Montero es alguien muy intenso, muy quejicoso y siempre al borde de la quiebra emocional. A mí, de hecho, me resulta imposible ver cualquiera de sus comparecencias públicas sin que me venga a la cabeza la memorable, por arrebatada, actuación de Hemlock Ernst, el cantante de Future Islands, en el programa de David Letterman de marzo de 2014.

2. Inés Arrimadas / Rosalía

"Me da miedo cuando sales, sonriendo pa'la mesa de diálogo, porque todos los 'indepes' pueden ver, los presupuestitos que te salen". Ay, esos celos de Rosalía. ¿Quién no los ha sentido alguna vez? ¿Y quién no ha pensao alguna vez en su mirá?

3. Pedro Sánchez e Iván Redondo / Van Halen

El cantante más macho, bello, fanfarrón y sobrado de la historia del rock y el guitarrista filigranas por excelencia del metal melenudo. Quién no vea a Pedro Sánchez e Iván Redondo como la versión política de David Lee Roth y Eddie Van Halen, que vuelva a mirar una segunda vez. Vamos, es que hasta Michael Anthony, el bajista, es clavado a José Luis Ábalos. Sólo le falta tocar el bajo con un vaso de tubo.

4. Pablo Casado / Brian Eno

Pero el Brian Eno ambiental, el de Music for Airports y su disco Mixing Colours para Deutsche Grammophon junto a su hermano Roger Eno. Música de fondo agradable, relajante, casi narcótica. Algo a lo que aferrarse cuando las calles están tomadas por una muchedumbre adicta a la batucada y el trompetazo verbenero. Absolutamente contraindicado, eso sí, para guerras culturales. No se puede uno presentar a una batalla de tanques armado con una lira. Pero tampoco se puede tener todo.

5. Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros / Mastodon

Aquí no hay debate. Y no sólo por las barbas. La fiereza, la contundencia y ese virtuosismo instrumental que sólo captan aquellos que están muy en el ajo del estilo. Para los demás, claro, esto es sólo ruido.

6. Isabel Díaz Ayuso / Sia

Y más que Sia, Maddie Ziegler, la niña que protagoniza el vídeo de Chandelier y su rosario de gestos, muecas, aspavientos, guiños, tics y estados emocionales por los que pasa en menos de cuatro minutos. Sí, amigos: el gobierno de la Comunidad de Madrid es el único del planeta coreografiado por Ryan Heffington.

7. Albert Rivera / Dehd

Ese ángel caído trans que le chilla al cielo del IBEX "¡papá!, ¿por qué?" para acabar bailando con el diablo en el infierno de la vida civil, es, literalmente, la historia de Albert Rivera en siete minutos de vídeo que podría haber rodado sin problemas David Lynch.

8. Isa Serra, Pablo Echenique, Juan Carlos Monedero / Die Antwoord

–¿Vivis juntos?

–No. Él vive con su abuela. Yo vivo con papá y mamá. Y ella vive en el barrio de al lado.

–¿Y qué hacéis?

–Ya sabes, él tiene un PC, somos gangsta, llevamos los beats al próximo nivel. Somos Podemos.

–¿Qué significa eso?

–Somos la respuesta.

–¿La respuesta a qué?

–No sé… A todo, tío.

9. Pablo Iglesias / Kanye West

Sí, lo sé, Kanye West es un genio y Pablo Iglesias… bueno, no. Pero los dos se creen Jesucristo, son millonarios, están emparejados con millonarias y viven en mansiones. Así que ahí hay una conexión, aunque a uno su ritmo de vida se lo haya comprado su talento y al otro, los contribuyentes españoles obligados a pagar impuestos por el Código Penal español.

10. Carles Puigdemont / Carles Puigdemont

Si yo lo he visto, ustedes también.

11. Cayetana Álvarez de Toledo / The Field

Vamos a tirar de cliché. Ha de ser algo gélido y complejo. Emocional, pero cartesiano. Sutil, pero contundente. Se ha de bailar, pero también se debe de poder escuchar en casa. Ha de ser algo electrónico. Algo como el Over The Ice de The Field tocado en directo con bajo y batería.

12. Juan Carlos Girauta / Vitalic

Niquelado: "Mi amigo Darío tiene un supercoche de carreras. Conduce demasiado rápido. Conduce para impresionar. Derrapando en la pista. No le importa meterse una hostia". El vídeo, además, parece dirigido por él en persona.

13. José Luis Martínez-Almeida / Bruce Springsteen

Miren el vídeo y díganme que no ven ahí a José Luis Martínez-Almeida cantando Malas Tierras con Cuca Gamarra haciéndole los coros; Jorge Azcón tocándole la guitarra; Juan Manuel Moreno Bonilla, el piano; y Alberto Núñez Feijóo, la batería.

14. Gabriel Rufián / Vanilla Ice

Un blanco que se creía negro y cuya carrera musical se redujo a un solo éxito repetido una y otra vez en las televisiones. Pero oigan, durante unos años el tío se lo llevó crudo. Que le quiten lo bailado.

15. Ana Belén Vázquez / Squarepusher

Doy por sentado que han visto ese vídeo en el que la diputada popular Ana Belén Vázquez desmonta en sólo dos minutos demoledores la demagogia de PSOE, Podemos y nacionalistas a cuenta de la comisión de investigación del caso Kitchen. Entenderán entonces la conexión con Squarepusher en cuanto vean el vídeo.

16. Adriana Lastra / Einstürzende Neubauten

Blixa Bargeld y compañía tenían un mayor sentido de la melodía, pero la sensación que te queda tras escuchar uno de sus discos de los años 80 es más o menos la misma que la que produce el visionado de una rueda de prensa de Adriana Lastra. Como si un Decepticon te hubiera hecho una colonoscopia con una GoPro soldada a una tubería de metal oxidado.

17. Alberto Garzón y Manuel Castells / Mick Jagger y David Bowie

Dos genios en lo suyo compartiendo escena y entregando al mundo una de sus mejores obras. La canción Dancing in the Streets, en el caso de Jagger y Bowie, y sus brillantes, inspiradas y principescas aportaciones a la ciencia política, en el caso de Garzón y Castells. El mundo de la música nunca fue el mismo tras Dancing in the Streets, y el de la política no volverá a ser el mismo tras el paso de los de Podemos por el Consejo de Ministros.

18. Juan Marín / Mazzy Star

Este hombre transmite paz. Es como un trankimazín, pero en persona. Le va que ni pintado el rollo opiáceo de Mazzy Star.