Mi carta perpleja a Juan Carlos, el Rey que fue... y que se fue: "Su sitio es España"

Pilar Urbano es seguramente la periodista que conoce más de cerca a Juan Carlos I y su reinado.

Con sus investigaciones y sus conversaciones con el monarca ha escrito libros como 'El precio del trono' o 'La gran desmemoria'. También es autora de 'La Reina muy de cerca', sobre Sofía.

Majestad,

No le escribo como amiga -que no lo soy del Rey-, pero sí escribo al Rey amigo, porque un Rey ha de ser amigo, y lo es, de todos sus connacionales, sin excepción ni acepción de personas. Y aunque el monarca deje de reinar, no por ello deja de querer..., y ser querido. Por tanto, Majestad, van estas letras desde el afecto sincero, como sincera fue mi libertad de crítica cuantas veces hube de afilar la pluma para censurar alguna de sus actuaciones. Pero también le escribo desde la perplejidad por su marcha y por la forma en que se nos ha dado a conocer.

Para empezar, como a tantos españoles me llegó por Whatsapp un comunicado con membrete Casa de S.M. El Rey, y logo del escudo de armas del Rey Felipe VI. Envío oficial, dando noticia de un hecho privado: la carta de despedida del Rey padre al Rey hijo. Una carta que palpitaba sentimientos y emociones muy personales, y que incluso a mí, periodista, me parecía indiscreto leer y curiosear entrelíneas.

Entiendo que V.M. se va "fuera de España", "en estos momentos", para facilitar -según dice a su hijo- "el ejercicio de tus funciones desde la tranquilidad y el sosiego". Etcétera. Es decir, se aleja para no estorbar ni entorpecer ni perturbar los trabajos de su hijo Rey. Y lo hace justo "en estos momentos". Detengo ahí el subrayado de su texto porque, pocas líneas después, la respuesta o reacción de Don Felipe no es la de disuadirle o retenerlo, sino la de agradecerle que se vaya. Eso sí, "con sentido respeto ante su decisión".

El rey Don Juan Carlos trasladó a Felipe VI su decisión de abandonar España con una carta

Majestad, no termina ahí mi desconcierto. No le llamo 'Emérito', porque la emeritez decayó en cuanto su hijo el Rey le quitó las funciones representativas y la asignación mensual por lista civil. Y bien, a la vista del comunicado, no acabo de entender si quien se va es el Rey que fue Rey, o el Rey padre del Rey, o el Rey cuya sombra presencial empaña el brillo de la Corona. O si es la marcha de los tres en un mismo adiós.

Me guste o disguste, puedo comprender que salga de La Zarzuela -como me dijo en cierta ocasión la reina Sofía "¡si estas paredes hablasen!"-; pero que abandone España, no. ¿Acaso sus consejeros no calibraron que la interpretación tuitera, facilona y malpensante sería de inmediato la que fue: "El Rey se fuga", "El Rey huye de la Justicia"?

Tampoco entiendo, Majestad, su acotación "en estos momentos". ¿Eso quiere decir que se va, pero vuelve... por si hubiera de encarar una cita con la Justicia? Si es así, está de más la carta solemne dando cuenta de su "meditada decisión". Ahora bien, si su alejamiento es para siempre -hasta regresar a su regio lugar definitivo, como Ioannes Carolus I, Hispaniae Rex, en el Panteón de Reyes del Escorial- ¿por qué, entonces, no se ha despedido de todos los españoles, a quienes ha servido y querido desde la suprema magistratura?

Creo que no me equivoco si digo que V.M. no pensaba ni deseaba irse de su patria España. Y que propuso sentarse ante la cámara de tv, del set que hay en palacio, y decir a los españoles lo que le salía del alma: Un discurso parco y veraz, acusándose por haber ensombrecido durante algún tiempo, con licencias morales y liberalidades económicas, su formidable hoja de servicios -conocidos o ignorados-. Una doble petición de perdón: en las heridas personales y privadas, a su Real Familia; y en lo público, al pueblo español, al que precisamente V.M. hizo pueblo soberano, cuando se despojó de todos los poderes y prerrogativas que heredó del General Franco. Aquel fue el gran gesto, 1978, que dio a V.M. para en adelante la legitimidad de ejercicio, pues era espuria la que traía de origen.

En Monarquía, porque al rey o reina no se los elije, sino que lo son de cuna, la ejemplaridad, el ejercicio de la auctóritas moral y el recto uso del arbitrio moderador, son exigibles sin excusas. Y su menoscabo -o una frívola distracción- se paga a un precio muy alto. "Aquí hay que ganarse el sueldo cada día... Ser Rey es duro, no está chupao", me comentó V.M. una tarde en su despacho de Zarzuela. La pena, la sanción, cuando "el primer español" falla en su ejemplaridad es gravemente rigurosa: la abdicación. Y V.M. lo ha sufrido en su propia vida: pagó esa factura entregando la Corona.

Se cierra una etapa de la Monarquía española y comienza otra

Y tras la petición de perdón, aún queda otro peldaño imprescindible: la devolución de lo lucrado inadecuadamente, sean comisiones o plusvalías o donaciones -un barco, un coche, una finca, una joya, unos caballos, o un millón de dólares pure gift-. Ponerse a bien con la Ley, declarando hasta la última bagatela de patrimonio adquirido al margen del sueldo de Rey. Y saldar deudas tributarias, sumen lo que sumen, dando al fisco lo que es del fisco. Que eso es darlo a España, porque Hacienda somos todos no es un eslogan: somos todos.

En definitiva, devolver a la Corona la impolutez y el prestigio que tuvo durante su propio reinado. Y disponerse así, Majestad, a afrontar los tres juicios que todo hombre ha de encarar cualquier día: el de la Ley, el de la Historia y el de Dios.

Concluyo, Don Juan Carlos. Su sitio está en España. Regrese. Aunque un puñado de armafollones pancarteros querrían llevarlo al cadalso, somos muchos millones de españoles los que le estimamos y le agradecemos que nos asfaltase el arduo camino de la dictadura a la democracia; que la soberanía no resida en la persona del Rey sino en las Cortes; que la Justicia emane del pueblo; y que impulsara una Constitución, que nos hizo pasar de súbditos a ciudadanos libres. Regrese, Majestad. Al margen de Zarzuela, hay en España diversos reales sitios donde asentar su residencia jubilar. España es su casa. Y, a falta de otra mejor, la mía -sencilla pero alegre y luminosa- es suya también.

Rey amigo, desde la libertad y el respeto, he escrito lo que pienso y lo que creo que piensan muchos españoles... y V.M. el primero.

Océano a través, le envío un saludo con mi cariño de siempre.