'Imagine', cantada por el PNV

Tratando de encontrar una explicación al sorprendente comportamiento de Pablo Casado en el debate de la moción de VOX, uniendo informaciones, viajes, y circunstancias coincidentes paso a relatar una serie de conversaciones políticas. “Se non è vero, è ben trovato”

Bilbao, martes, 20 de octubre. Sede del PNV, Sabin Etxea. Reunidos Ortuzar, Urkullu, y Aitor Esteban. Inicia la conversación Ortuzar:

-Aitor, esto que nos dices ¿es información o sólo una impresión?

-Las dos cosas. El "no" del PP en la moción va a ir dirigido a escenificar una ruptura con VOX y posibilitar la Gran Coalición que exigen Merkel y Macron. Excuso deciros que si ese proyecto se consuma, el PNV pasa a ser un cero a la izquierda.

Urkullu con gesto preocupado:

-Lo mejor es que, en la Tribuna, no digas nada que nos comprometa. Algo así como que no tenemos nada que decir… Nosotros esperar y ver. Ya decidiremos hacer lo que más nos convenga, como siempre.

Ortuzar añade:

-Estoy de acuerdo, Aitor. Lo más prudente es esperar: las palabras no cuentan nada en política. Lo relevante son los hechos.

Esteban:

-La información, que procede de mi terminal en Moncloa, próxima al gabinete del presidente, cuenta que Sánchez fue seriamente advertido, en su inesperado viaje a Bruselas el 23 de septiembre, -si os acordáis, un viaje que suspendieron todos los presidentes menos Sánchez-. Allí le trasmitieron el recado de Merkel y Macron: haz lo posible para avanzar hacia un gobierno de concentración con el PP, de lo contrario la multimillonaria ayuda europea o se atrasa o no llega. Me dicen que Sánchez contestó que era imposible siquiera comenzar a negociarlo con el PP mientras estuviera vinculado a VOX y Casado arrastrara una imagen de extremista… Sánchez insistió que era condición imprescindible la ruptura de la alianza del PP con VOX. Von der Leiden le contestó que no se preocupara por el PP; de eso se ocupaban ellos. “La línea Merkel-Casado es directa y fluida”.

Sigue Aitor Esteban:

-El acuerdo definitivo se produjo en el reciente viaje de Casado a Bruselas el 18 de octubre. Casado consiguió allí el apoyo de Alemania en el tema del Consejo del Poder Judicial y aceptó los términos de ruptura sonada y escenificada con VOX. Casado se propone, ignoro en qué términos, aprovechar la sesión de la moción para romper con VOX. Me dicen que por su parte Casado exige que si se produce una Gran Coalición, o sostén parlamentario a Sánchez, debe establecerse un acuerdo de estabilidad de los gobiernos municipales y regionales en el caso de que VOX retire su apoyo al PP de Madrid, Sevilla y Murcia. Sánchez ha aceptado el acuerdo global, completo: presupuestos, nombramientos judiciales, dos años de estabilidad, Casado vicepresidente y el 35 por cien de los ministerios para el PP.

Ortuzar:

-Si no lo veo, no lo creo. ¿Qué va a hacer Sánchez con las ministras feministas medio histéricas y con Iglesias?

Aitor:

-Nada. Basta que, por su cuenta, el Supremo pida el suplicatorio. Sánchez escenifica un gran disgusto y contrariedad y se ve “obligado” a aceptar la dimisión de Iglesias. Si no dimite se ve “obligado” a cesarle. Ante la crisis sanitaria y económica en un acto de “responsabilidad” acepta el concurso del PP en el gobierno o en apoyo parlamentario durante un tiempo tasado.

-Bueno, veremos qué ocurre. Si no hay nada más urgente nos volvemos a ver el viernes.

Viernes, 23 de octubre. Madrid. Planta séptima de Génova, 13:

-Presidente, le llama por teléfono Javier Arenas.

-Pásamelo: Javier, que te cuentas…

-Has estado cumbre, ¡campeón! He hablado con José Mari y está encantado. Creo que te has pasado un poco con Santiago; es amigo y, en el fondo, uno de los nuestros…

-Sí, pero era necesario ser creíble. Los periódicos de hoy son unánimes. Algún columnista no lo aprueba, pero es que no se enteran…

-Bueno, si todo termina bien, en la próxima ocasión, en vez de presidente, te llamaré vicepresidente, je je, y eso sí que es un ascenso… Acuérdate de lo mío.

Imagine: and the world will live as one fue una espléndida canción de John Lennon.