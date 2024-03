Este novedoso invento aislará tu hogar sin obras por menos de 50 euros: se instala en segundos y arrasa en España

Aunque el invierno se ha hecho esperar en España, lo cierto es que en la mayor parte de las provincias lo están experimentando ahora y a pocas semanas del comienzo de la primavera. Un drástico cambio en los termómetros que está poniendo a prueba la eficiencia energética de muchos edificios y hogares en España.

Y es que, a pesar de los constantes avances en materiales y técnicas que surgen para mantener una temperatura confortable con un menor consumo de energía, aún existen numerosas viviendas y oficinas donde la factura de gas se eleva cada mes debido a un aislamiento deficiente. Algo que en épocas más calurosas también sucede con el aire acondicionado y la factura de la luz.

Una solución común para mejorar el aislamiento en los hogares y lograr un ambiente más cálido en invierno y fresco en verano, es la instalación de paneles aislantes en paredes, suelos y techos. Pero de todos estos materiales existe uno que en el último mes se ha convertido en el gran favorito y en un gran éxito de ventas en España por su efectividad y bajo coste por debajo de los 50 euros. Te contamos de cuál se trata.

Cómo puede reducir la factura de la luz o del gas un buen aislamiento

La importancia de un buen aislamiento en los hogares va mucho más allá de la comodidad, de hecho tiene un impacto significativo en el ahorro energético y por ende, también en las facturas de luz y gas. Un factor muy a tener en cuenta en cualquier edificio o vivienda y que a pesar de favorecer la regulación térmica durante todo el año, continúa escaseando en la mayoría de viviendas.

Y es que, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, seis de cada diez hogares presentan deficiencias en su aislamiento, especialmente aquellos de mayor antigüedad. Esta carencia no solo afecta el confort en estos hogares, sino que también incrementa notablemente el consumo energético.

A pesar de que la inversión en un aislamiento térmico completo puede resultar costosa, existen medidas asequibles que pueden marcar la diferencia. Esto incluye por supuesto verificar y mejorar el estado de puertas, ventanas y persianas, así también sellar posibles rendijas o huecos por donde se puedan producir fugas.

Pero además de esto, también es clave la instalación de ciertos complementos como burletes bajo las puertas que también contribuye significativamente a mantener una temperatura constante en el interior del hogar o colocar elementos aislantes en ventanas, paredes, cerca de los radiadores... Estos pequeños gestos, aunque simples, pueden representar un gran ahorro a largo plazo en las facturas de energía.

El baratísimo invento para aislar la casa que arrasa en España

Teniendo en cuenta todo esto y entendiendo la importancia que tiene la instalación de este tipo de materiales aislantes en el hogar, es donde entra en juego uno de los materiales más revolucionarios y aislantes que en las últimas semanas no ha dejado de atraer ventas. Un material que podremos utilizar para mejorar el aislamiento de nuestro hogar tanto en invierno como en verano y sin necesidad de obras, que podrás encontrar disponible en la web de Amazon.

Se trata de un aislante térmico para paredes que también podrás colocar estratégicamente junto al radiador, proporcionando así una defensa eficaz contra la pérdida de calor y la entrada de corrientes externas en la casa.

Concretamente consta de una película aislante fabricada con una lámina de aluminio y un núcleo resistente de burbujas. Esta combinación crea una barrera ligera e impermeable que protege eficientemente cualquier hogar, evitando la entrada de frío en invierno y manteniendo el calor de la calefacción por más tiempo.

Funcionamiento del aislante térmico reflexivo de Amazon.

En el caso de que quieras aplicarla para reforzar el calor de tus radiadores, puedes utilizar la película aislante de aluminio que refleja más del 96 % del calor emitido por estos, algo que se traduce en un importante ahorro en las facturas de calefacción.

La instalación es sencilla y sin complicaciones. Solo necesitarás cortar la envoltura de burbujas de aluminio a la medida que quieras con tijeras y pegarla en la superficie deseada para comenzar a experimentar los beneficios.

Aislante térmico reflexivo de Amazon.

Además su peso ligero y versatilidad hacen que esta lámina aislante, no solo sea ideal para el aislamiento térmico de paredes, sino también para techos, suelos y fachadas. Un innovador producto que está disponible por 49,99 euros en Amazon.

"Lo he comprado para poner detrás de los radiadores y así poder mantener más calor en las habitaciones y baños de la casa. He conseguido que así sea. La temperatura del termómetro ha subido en algunas partes de la casa hasta 3 y 4 grados. Es fácil de poner con tira de doble cara y aguanta perfectamente", "crea una cámara de calor debajo de las ventanas que se nota bastante, a menos de 2 m sube la temperatura un par de grados. Buen material fácil de manejar y con pinta de durar. Tras usarlo en 8 radiadores me ha sobrado bastante, la medida es perfecta"... Estas son algunas de las recomendaciones y comentarios de los usuarios en Amazon.