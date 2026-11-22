La IA a través del espejo: así ha creado Google un Internet falso para entrenar a sus agentes a navegar y evitar ciberataques

Empresas como Google, OpenAI o Anthropic ya no solo trabajan para que sus IA den las mejores respuestas, sino para que sepan desenvolverse en el mundo real, realizando tareas de forma autónoma y esquivando las trampas que esconde la gran red de redes. Así se fragua la nueva era de los agentes de IA.

Google ha anunciado la creación de una dimensión espejo o Mirror Dimension, como lo han denominado ellos mismos. Se trata de un internet falso, una red paralela y cerrada, aislada del mundo digital real, donde los agentes pueden entrenarse de forma segura, controlada.

Sus rivales en esta industria, OpenAI y Anthropic (por mencionar a los más famosos), también crean entornos aislados, conocidos como sandbox, cuyas medidas de seguridad se han puesto en duda en los últimos meses. Sin embargo, según lo anunciado por Google, el gigante de las búsquedas habría ido un poco más lejos.

En su dimensión espejo, los agentes de IA pueden entrar en páginas web falsas, navegar, buscar productos, rellenar formularios, interactuar con redes sociales también falsas o simular compras, pero sin conectarse realmente a los servicios de internet ni provocar consecuencias reales. Es como construir un gigantesco simulador de vuelo para la inteligencia artificial.

Agentes autónomos

Google explica que esta infraestructura se ha desarrollado para probar las capacidades de sus agentes de navegación y, especialmente, comprobar si sus sistemas de seguridad son capaces de evitar que un agente sea manipulado por instrucciones maliciosas escondidas en páginas web.

Más allá de las capacidades de los chatbots como buscar información, elaborar resúmenes o mantener conversaciones con el usuario; los agentes de IA pueden planificar una tarea, tomar decisiones intermedias y utilizar herramientas para ejecutarla.

Desde hace años, se promociona en la industria la llegada de estos agentes como el asistente definitivo para los usuarios. Se les podrá pedir, por ejemplo, que busquen hoteles en una ciudad y fecha concreta, que comparen precios y condiciones y reserven directamente a nombre de la persona si cumple con las condiciones indicadas.

Ante esta petición, la IA debe ser capaz de realizar una serie de tareas de forma completamente autónoma: ‘entender’ las condiciones y preferencias del usuario, decidir qué páginas web necesita visitar, entrar en las páginas de los hoteles, leer y comparar precios, fechas y servicios y presentar las opciones al usuario o, si tiene autorización, realizar una acción de compra en su nombre.

Creando un internet falso

Lo más interesante es la propia construcción del experimento. Para conseguir simular una enorme variedad de sitios web, Google también utiliza agentes de inteligencia artificial que trabajan entre ellos para crear las webs.

“Un operador humano define los recorridos de usuario generales que queremos que nuestro agente pruebe, y un equipo especializado de subagentes diseña, construye, inspecciona y evalúa el sitio web directamente en el entorno de pruebas”, explica la multinacional.

La IA ayuda a construir el escenario en el que después se pondrá a prueba otra IA. En concreto se describen tres tipos de agentes: investigadores, constructores y críticos.

Arquitectura del sandbox de Google Google Omicrono

El primero analiza la tarea que se quiere simular y determina qué características debe tener la web. El segundo se encarga de programar la página, escribiendo el código, creando el diseño, desarrollando los botones, las distintas secciones y las funciones necesarias para que el sitio sea interactivo y funcione.

En tercer lugar están los agentes críticos que supervisan la operatividad de la página web, que sea accesible, que no haya fallos de programación y que se adapte a diferentes tamaños de pantalla.

Si se encuentran fallos, el agente constructor debe volver a actuar y corregirlos. Así hasta que el trabajo esté completado. No basta con que un agente diga que ha solucionado el problema: otro sistema tiene que comprobar que realmente lo ha hecho.

Así, Google puede crear tiendas, redes sociales, webs de recetas, plataformas de servicios y otros escenarios interactivos con los que poner a prueba a sus agentes de navegación. Son webs funcionales, con botones, enlaces, formularios, menús, catálogos, sistemas de búsqueda y procesos de navegación. El agente puede interactuar con ellas como lo haría con una página real.

Engañando al agente

La clave del experimento es que Google ha construido un entorno de navegación aislado que contiene páginas web artificiales, pero que se comportan de manera muy parecida a las auténticas. Tanto esfuerzo para que los agentes no sepan que están siendo evaluados.

Esto es importante porque si la IA sabe que está siendo examinada, puede comportarse de manera diferente, ser más cautelosa o evitar determinados errores. Google denomina a este problema eval awareness, o conciencia de que está siendo evaluada, y trata de reducirlo para que las pruebas sean más realistas.

Diseño de YouTube YouTube Omicrono

El agente recibe una tarea normal y decide por sí mismo que tiene que visitar youtube.com. El navegador parece dirigirse a esa dirección real. Sin embargo, el tráfico no llega a los servidores de YouTube.

Google utiliza un sistema de aislamiento y un intermediario de red (proxy) que intercepta las conexiones y las redirige a una copia simulada de la web que se encuentra dentro del entorno de pruebas. La web artificial puede tener una dirección que parezca auténtica.

El engaño es importante también para que la IA no detecte si las trampas que se le han puesto. Pues el objetivo no es solo que el agente se desenvuelva en una interfaz nueva fuera de las herramientas conocidas, también debe aprender a evitar ser manipulado, protegerse de los peligros de la red.

Internet es volátil, un laberinto, como dice Google y puede contener trampas para los agentes. Ya se ha comprobado que es posible esconder instrucciones engañosas dirigidas a la IA. Por eso es necesario entrenarlos en múltiples situaciones pero en entornos controlados.

Es lo que se conoce como inyección de instrucciones o prompt injection. Si en su tarea, el agente se encuentra con instrucciones ocultas y la manipulación funciona, podría realizar acciones que el usuario nunca ha pedido: acceder a información privada, enviar mensajes, modificar documentos, cambiar configuraciones o realizar operaciones.

Dentro de Mirror Dimension, los investigadores pueden manipular las páginas web para convertirlas en escenarios de ataque. Como instrucciones ocultas en contenido visual que el agente interpreta.

Medidas de seguridad

“Dirigir un agente a la web pública durante las pruebas puede ser ineficaz, dado que la web cambia constantemente, e irresponsable, ya que los agentes pueden causar daños si se les otorga acceso ilimitado.”, explica Google en su comunicado.

Tanto Anthropic como OpenAI utilizan entornos controlados, simulaciones y sistemas de evaluación para desarrollar agentes, probar sus capacidades y detectar fallos. Es lo que se conoce como sandbox, un entorno aislado donde hacer pruebas y se lleva usando décadas en ciberseguridad.

No obstante, en la mayoría de los casos ese entorno aislado es un ordenador virtual en el que la IA puede ejecutar código, trabajar con archivos o utilizar herramientas sin acceder al ordenador real del usuario.

El que más críticas ha recibido es OpenAI, por la falta de seguridad que permitió hace meses a sus agentes, escapar y hackear webs reales. En octubre la empresa publicó un amplio informe que explica las nuevas medidas de seguridad desplegadas por la empresa para evitar que incidentes como este se repitan.

Google asegura que “para crear un entorno verdaderamente hermético y de alta fidelidad, tuvimos que resolver varios desafíos de ingeniería únicos relacionados con el enrutamiento de red y la generación de sitios.”

En el informe indican que han creado un entorno offline que contiene una gran colección de información web indexada y almacenada en caché. Todo ello sin disponer de acceso libre a la web pública durante sus procesos de entrenamiento por refuerzo (reinforcement learning, RL).

En una entrevista reciente para EL ESPAÑOL-Omicrono la investigadora Carmela Troncoso, directora científica en el Instituto Max Planck para la Seguridad y la Privacidad, indicó que más allá de las capacidades de los modelos de IA más modernos, "estas tecnologías se prueban de manera bastante insegura”.

Un gran número de investigadores, junto a Troncoso, pidió en octubre reforzar las medidas de seguridad con las que se entrenan y prueban los modelos y agentes. “Pedimos que haya un poquito más de cuidado, que haya responsabilidad, generar estas tecnologías con el cuidado que se merecen”.