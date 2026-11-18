"La era de los ciberataques autónomos ha llegado": Google alerta que hackers usaron IA para el primer ataque de su tipo

El mundo de la ciberseguridad acaba de cruzar una línea que hasta no hace mucho parecía muy lejana: los ciberataques realizados de manera completamente autónoma y sin necesidad de que un humano haga absolutamente nada.

Google anunció esta semana que su división de inteligencia de amenazas, el Google Threat Intelligence Group (GTIG) ha detectado por primera vez en el mundo real un ataque informático realizado de principio a fin por agentes de inteligencia artificial, sin ninguna intervención humana.

El hallazgo confirma que los hackers y ciberdelincuentes han dejado de usar los modelos de lenguaje como simples asistentes para escribir código, redactar correos falsos o crear cuentas falsas en redes sociales.

Estos atacantes ya están trabajando con sistemas capaces de encontrar fallos en el software, fabricar sus propias herramientas digitales para aprovecharlos, y lanzar ofensivas contra objetivos reales, todo ello de forma completamente automática y a alta velocidad.

Tradicionalmente, los hackers han dependido de 'bugs' y de fallos de seguridad desconocidos o de 'día cero' para realizar ataques a largo plazo; pero es un proceso largo y laborioso en campañas que pueden durar meses o incluso años.

El poder de los agentes de IA, programas basados en modelos capaces de funcionar de manera autónoma en una tarea sin necesidad de intervención del usuario, ha permitido acelerar y automatizar este trabajo.

Así atacan los agentes

Durante la investigación, los expertos del GTIG localizaron un servidor expuesto en Internet que alojaba una herramienta bautizada como 'exploit_agent', que funciona como una estructura multiagente que se conecta tanto a grandes modelos de inteligencia artificial comerciales, como a modelos más básicos ejecutados de forma local en el servidor.

Cuando una empresa descubre un fallo de seguridad en su software y publica una actualización o parche para corregirlo, exploit_agent es capaz de analizar la diferencia entre el programa original y el parcheado para encontrar los posibles fallos que han sido corregidos.

Al comparar el código antes y después de ser arreglado, el sistema es capaz de deducir cuál era el agujero de seguridad que la empresa ha cerrado; a partir de ahí, los agentes automáticamente generan un programa de ataque diseñado para aprovechar ese fallo y lo lanzan de manera masiva.

Este ataque se aprovecha de uno de los mayores problemas que sufren los administradores de sistemas: no todo el software se puede actualizar al instante. Siempre quedan servidores que usan código antiguo por muchas razones, ya sea por una cuestión de compatibilidad, falta de inversión o simplemente porque no tienen tiempo.

Por eso, es más habitual de lo que pueda parecer encontrarse servidores que son vulnerables a fallos conocidos durante horas, días o incluso semanas; pero hasta ahora, los hackers no podían atacarlos hasta realizar una investigación y comprobar qué vulnerabilidades pueden usar.

Este nuevo proceso permite atacar servidores de manera inmediata, en cuanto se publica la actualización, por lo que incluso las compañías con la mejor política de seguridad son vulnerables.

Posible origen ruso

El análisis del GTIG reveló que exploit_agent ya había sido usado para comprometer sistemas y que no se había creado solo para hacer pruebas. En el servidor de los atacantes, los investigadores encontraron datos robados de diversas organizaciones, además de una colección de programas secundarios capaces de explorar redes internas, adivinar contraseñas por fuerza bruta e instalar puertas traseras para mantener el acceso.

Según los registros de actividad recuperados, el operador detrás de esta campaña tenía un especial interés en páginas web ubicadas en Francia, concretamente en empresas vinculadas a los sectores de medios de comunicación, entretenimiento y educación.

Aunque la identidad exacta de los responsables aún no ha sido revelada, la investigación ha encontrado pistas que apuntan a Rusia, como comentarios escritos en ruso que explican el funcionamiento de exploit_agent y cómo usar el agente; por ejemplo, en uno de los comentarios se dan instrucciones sobre cómo introducir las credenciales de manera segura para evitar que aparezcan en el historial de conversación y así borrar cualquier rastro del responsable.

Un ataque histórico

Google ha declarado que "La era de los ciberataques autónomos ha llegado".

El uso de la inteligencia artificial para realizar ataques de ciberseguridad no es algo precisamente nuevo. La propia Google alertó hace tres meses que los hackers ya estaban usando esta tecnología para automatizar fases concretas o ayudar en algunas tareas de manera parcial.

Pero este caso es el primero observado en el que todo el ataque es realizado de manera autónoma por un agente de IA; desde el proceso de investigación de vulnerabilidades hasta la explotación de estos fallos, ningún humano necesita tomar ninguna decisión ni aportar absolutamente nada.

Sumado a eso, estos ataques se realizan a una velocidad imposible de igualar para un ser humano; hasta los administradores de sistema que estén pendientes de nuevas actualizaciones o que tengan procesos en marcha para actualizar de manera automática pueden estar expuestos durante unas horas, tiempo más que suficiente para ser hackeados.

En palabras de John Hultquist, analista jefe de GTIG, "En su mayor parte, los atacantes no están usando nuevos e innovadores métodos para entrar en los sistemas; van a por fallos conocidos y sin arreglar, sólo que con una mayor velocidad y escala".

Sin embargo, esta velocidad es también la mayor debilidad de este tipo de ataques autónomos. Al priorizar la rapidez frente al sigilo, los agentes de IA pueden dejar rastros evidentes de su trabajo que facilitan la detección; mientras que un hacker humano tendrá más cuidado de no ser detectado por el peligro que le supone personalmente.

Por eso, el GTIG cree que estas herramientas no serán tan usadas por atacantes especializados en operaciones secretas o sigilosas (como espionaje o ataques gubernamentales), pero al mismo tiempo alerta que a muchos cibercriminales esto no les importará si su objetivo es crear ataques de gran alcance que afecten a mucha gente (como los recientes ataques a supermercados).

Por esa razón, Hultquist advierte que "En vez de depender del esfuerzo manual para mantener el ritmo, tenemos que adoptar una defensa basada en agentes. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos atrás".