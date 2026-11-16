Los ciberataques crecen en España impulsados por la IA: Administración y consumo, el nuevo objetivo de los 'hackers'

La inteligencia artificial ha acelerado todo, incluyendo la capacidad de los ciberdelincuentes para lanzar ataques en internet.

En las últimas semanas ha sido más palpable que nunca, con ataques a supermercados a infraestructura esencial buscando provocar el caos.

Según un informe de los analistas de seguridad Check Point, el mes de octubre ha supuesto no sólo un aumento del 32% a nivel global con respecto al mismo mes del año pasado, sino también un cambio de tendencia en cómo los ciberdelincuentes están atacando por todo el mundo.

En el caso de España, el crecimiento de los ataques en el país se sitúa en un 13%, con la particularidad de que el objetivo de los hackers ya no es directamente contra los usuarios, sino que los sectores más afectados son la Administración y las empresas relacionadas con bienes y servicios de consumo.

Gobierno y consumo, objetivos

Según los datos de Check Point Research —la división de Inteligencia de Amenazas de la compañía— las organizaciones españolas soportaron durante octubre una media de 2.189 ciberataques semanales. La cifra representa un incremento del 13% respecto al mismo mes de 2025, lo que confirma que el goteo de amenazas es ya prácticamente ininterrumpido.

Los expertos anticipan que estas ofensivas "responden a patrones de extorsión industrializada" con el objetivo de "la explotación de nuevas fisuras operativas" en las que la inteligencia artificial ahora permite llegar con una destreza y eficacia que hasta ahora no era posible.

Un hacker. Unsplash Omicrono

El informe dibuja una radiografía sectorial muy definida en España. Los ciberdelincuentes han comenzado a concentrar sus recursos allí donde reside "la gestión de información sensible, servicios esenciales y grandes volúmenes de datos", yendo más allá de atacar a grupos de usuarios individualmente tras obtener sus contactos tras ataques a otras bases de datos.

Es por ello que Gobierno y Administración Pública, lideran el ránking de sectores más atacados en España en octubre, situándose justo por delante de bienes y servicios de consumo, así como Servicios Financieros. Tres sectores que se están consolidando como cada vez más vulnerables por disponer de una exposición operativa de datos clave de millones de personas.

El informe explica que este particular podio se ha repetido por segundo mes y al que le siguen telecos, servicios empresariales, manufactura y energía.

El interés de los hackers en España es diferente al ámbito internacional, pues a nivel global es el sector de Educación el que ha vuelto a coronarse como el más castigado, con una media de 5.934 ataques semanales por organización (un 33% más interanual) y donde destaca el repentino interés (un 93% más) de los ciberdelincuentes por la Agricultura.

"En España, sectores esenciales como la Administración Pública y los Servicios Financieros continúan entre los más atacados, mientras que el aumento del ransomware y los riesgos asociados a la IA generativa plantean nuevos desafíos para las empresas", explica Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España y Portugal.

La IA, como amenaza

Nieva explica que uno de los puntos de inflexión en la nueva generación de ciberamenazas reside en el poder de la IA para atravesar más escudos que antes.

"Los ciberdelincuentes están aprovechando estas tecnologías para ampliar sus capacidades y acelerar sus operaciones, por lo que las organizaciones necesitan reforzar sus estrategias de prevención, mejorar la visibilidad sobre sus entornos digitales y proteger la información sensible antes de que se produzca una brecha de seguridad", destaca el experto.

La nueva situación de amenaza global hace que "los ciberataques habilitados por IA permiten que los actores maliciosos actúen a la velocidad de la intención y que automaticen ataques que antes requerían días o semanas", replica ISACA, la organización que busca la confianza en la tecnología.

Ilustración de hacker con IA Reuters

La institución cree que el problema está en la respuesta en la adopción así como el uso indebido de la IA generativa por parte de empleados o personas con acceso interno.

“Las organizaciones pueden utilizar la IA de forma eficaz para prevenir y detectar ciberamenazas. Sin embargo, su gobernanza debe ser innegociable. La gobernanza de la IA es fundamental para garantizar que los empleados la utilicen de forma segura en el lugar de trabajo, pero también para asegurar que las empresas comprendan las amenazas generadas por la IA y puedan protegerse frente a ellas", explica Chris Dimitriadis, director global de Estrategia de ISACA.

En este sentido, el informe de Check Point revela que uno de cada 35 prompts (2,9%) suponía un alto riesgo de filtración de datos sensibles, una situación que afectó al 90% de las organizaciones que utilizan habitualmente estas tecnologías. Además, otro 12% de las solicitudes contenía información potencialmente sensible.

"Los datos financieros fueron la categoría de información sensible más frecuente, detectada en prompts del 71% de las organizaciones. Les siguieron la información legal y regulatoria y los datos sobre infraestructuras de IT y redes (70% en ambos casos), la información de recursos humanos (67%) y los datos personales identificables (62%)", refleja el informe.

Más ransomware, menos phishing

Otro de los elementos llamativos que deja el informe, es el cambio de tendencia en el tipo de amenazas que están realizando los ciberdelincuentes.

Si hasta ahora el phishing era una de las modalidades más utilizadas para engañar a usuarios y obtener así información, ahora es el ransomware —que secuestra datos, archivos o el sistema operativo y exige un rescate— la modalidad de ataque con más crecimiento.

A nivel global, en octubre se reportaron un 35% más de ataques de ransomware que en octubre de 2025, la cifra más elevada registrada hasta la fecha. Siendo los servicios empresariales el sector más afectado, concentrando el 31,5% de las víctimas, seguido de bienes y servicios de consumo (14,9%) e industria manufacturera (11,6%). Por regiones, América del Norte concentró el 48% de los incidentes publicados, seguida de Europa (22%) y la zona de Asia-Pacífico (18%).

Al mismo tiempo, los ataques de phishing descendieron con respecto a septiembre aunque en los ataques realizados el 79% contenían enlaces y el 14% archivos adjuntos, con lo que la empresa alerta del riesgo que sigue suponiendo esta dinámica.