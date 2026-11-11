Rumble Rims, el invento de tres jóvenes que detecta durante el partido si un deportista ha sufrido una conmoción cerebral

Los deportes de contacto como el fútbol, donde no se usa casco, exponen a los jugadores a golpes en la cabeza que pueden cambiar por completo el futuro de su carrera o su propia vida. Y no siempre resulta sencillo determinar en el mismo campo la gravedad del impacto.

El pasado 17 de octubre, el guardameta argentino Emiliano Martínez tuvo que abandonar en camilla el encuentro entre el Chelsea y el Everton después de sufrir un fuerte choque con otro jugador. Fue trasladado a un hospital para someterse a pruebas médicas.

A veces los síntomas son evidentes, pero en otras ocasiones pasan desapercibidos, aparecen horas después o se confunden con el cansancio. Detectar estas lesiones cuanto antes es fundamental para evitar que el jugador siga compitiendo y se exponga a un segundo impacto que pueda agravar el daño neurológico.

Esto se agrava cuando se trata de equipos con menos medios o no profesionales; en colegios, clubes amateurs y competiciones juveniles. Pensando en este problema, tres estudiantes de la Universidad de Harvard han creado Rumble Rims, un dispositivo portátil que detecta posibles señales de una conmoción cerebral.

El proyecto, diseñado por Cleo Pontone, Radhika Saran y Sophia DeVito, ha sido reconocido como ganador internacional en la categoría de Medicina de los James Dyson Awards de 2026. El premio les permitirá seguir avanzando con el desarrollo y certificación del invento para que llegue a usarse en campos deportivos o colegios.

Siguiendo la mirada

Rumble Rims parte del conocimiento que se tiene de que los movimientos oculares están estrechamente relacionados con el sistema neurológico. Cuando una persona sufre una conmoción cerebral, determinadas funciones que intervienen en el seguimiento visual, la fijación de la mirada o la coordinación de los ojos pueden verse alteradas.

El dispositivo utiliza cámaras infrarrojas para registrar esos movimientos. La prueba dura aproximadamente entre dos y tres minutos y evalúa diferentes capacidades visuales, como seguir un objeto en movimiento o mantener la mirada fija.

Prueba de conmoción cerebral con Rumble Rims James Dyson Award Omicrono

El sistema incorpora cámaras situadas en los laterales y espejos dicroicos colocados en un ángulo de 45 grados. Estos espejos son componentes ópticos que permiten reflejar determinadas longitudes de onda de la luz y transmitir otras, así se dirige la señal infrarroja para estudiar el comportamiento de los ojos.

Para no necesitar la ayuda de un especialista en este primer examen, la información se procesa y se presenta en una pantalla móvil, se transforman los resultados del seguimiento ocular en indicaciones en tiempo real.

Un jugador puede aparentar encontrarse bien después de un choque y, sin embargo, experimentar alteraciones neurológicas que no son fáciles de identificar a simple vista. Además, los síntomas pueden variar considerablemente entre personas y llegar a manifestarse hasta 72 horas después del impacto.

De esta forma, Rumble Rims también está pensado para utilizarse durante el periodo posterior al partido. El proyecto incorpora un panel de seguimiento de la recuperación que permite repetir las pruebas a lo largo del tiempo y comparar los resultados obtenidos en diferentes momentos.

Rumble Rims James Dyson Award Omicrono

Hay que aclarar que el dispositivo no pretende decidir por sí mismo cuándo puede regresar un jugador a la competición. Esa decisión debe seguir correspondiendo al entrenador y el equipo médico en el campo.

Por el momento, Rumble Rims todavía es un proyecto en fase de desarrollo y no un dispositivo médico comercializado ni validado para diagnosticar conmociones cerebrales. Ganar el James Dyson Award permitirá al equipo construir y probar un prototipo más avanzado, perfeccionar las pruebas de seguimiento ocular y contrastar sus resultados con deportistas, entrenadores, preparadores físicos y asesores médicos.

El siguiente paso será comprobar su funcionamiento en situaciones reales, especialmente en colegios y programas deportivos juveniles, donde sus creadoras consideran que podría tener un mayor impacto.

Protección para la cabeza

El desarrollo del diseño también ha sido una parte importante del proyecto. Antes de llegar a la solución actual, Pontone, Saran y DeVito probaron diferentes formas de integrar la tecnología en el equipamiento deportivo. Entre las primeras ideas estudiaron incorporar los sensores en cascos, protectores bucales o soportes para la barbilla.

Otros proyectos sí han decidido añadir accesorios a la equipación tradicional de deportistas como los futbolistas para evitar precisamente el problema que viene a solucionar Rumble Rims, los golpes en la cabeza. Una solución para esos deportes en los que no se lleva casco completo.

Nemanja Gudelj con la cinta de Proteckthor en el partido Real Sociedad - Sevilla FC de 2025. Proteckthor Omicrono

A finales de 2025, en un duelo frente a la Real Sociedad, Nemanja Gudelj, futbolista serbio por aquel entonces del Sevilla —actualmente está jugando en el Getafe—, se convirtió en el primer jugador profesional en disputar un partido oficial de la liga española utilizando Proteckthor, una innovadora cinta 'made in Spain' que protege la cabeza del jugador al reducir hasta un 93 % los impactos.

Su inventor explicó a EL ESPAÑOL-Omicrono que también se encontraba trabajando en una versión que permitiera medir la gravedad del impacto y determinar si es necesario o no parar el partido.