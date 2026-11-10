El invento que avisa del riesgo de derrumbe: inventan un hormigón sensible a roturas internas en terremotos

Los edificios tienen detectores de humo y cámaras de vigilancia para controlar lo que sucede en su interior. Sin embargo, hay un elemento fundamental para la seguridad de sus ocupantes que todavía depende, en gran medida, de las inspecciones periódicas de los técnicos: el estado de su propia estructura.

Una grieta en una pared puede ser una señal evidente de deterioro y los daños más peligrosos no siempre están a la vista. Un edificio puede presentar alteraciones internas en el hormigón sin que estas sean perceptibles desde el exterior. Esta situación supone un problema especialmente importante ante el riesgo de terremotos.

Cuando se produce un movimiento sísmico de cierta intensidad, los equipos de emergencia y los ingenieros tienen que determinar qué construcciones siguen siendo seguras y cuáles podrían sufrir nuevos daños o incluso derrumbarse.

Esta tarea puede durar días o semanas si los equipos no tienen capacidad para abarcar la zona afectada. La inspección tradicional se basa en buena medida en la observación visual y en diferentes pruebas técnicas.

Los especialistas pueden utilizar martillos de rebote para evaluar determinadas propiedades del hormigón, extraer muestras para analizarlas o recurrir a otros métodos de diagnóstico. Son procedimientos necesarios, pero requieren desplazamientos, equipos y personal especializado.

Aldrei Ong trabajando en Sentinel James Dyson Award Omicrono

Como solución, el ingeniero estructural Aldrey Ong de Filipinas ha desarrollado Sentinel, un sistema que convierte el hormigón armado en un sensor capaz de detectar daños desde el interior de la estructura.

Este invento ha resultado ganador a nivel mundial en la categoría de sostenibilidad de los premios James Dyson Award 2026, un certamen internacional que premia proyectos de ingeniería y diseño capaces de resolver problemas cotidianos.

Así funciona Sentinel

La particularidad de Sentinel es que aprovecha una pieza que ya se utiliza habitualmente durante la construcción de edificios: los separadores de hormigón. Así no requiere de la instalación de sensores o dispositivos voluminosos.

Estas pequeñas piezas, conocidas como separadores o distanciadores, sirven para mantener las barras de acero de refuerzo en la posición adecuada antes de verter el hormigón. Su función es garantizar que las armaduras metálicas queden a la distancia correcta de la superficie y tengan el recubrimiento necesario para protegerlas.

Caja eléctrica del Sentinel colocada en un techo James Dyson Award Omicrono

Aldrei Ong ha modificado este componente para que, además de cumplir su función original, pueda detectar alteraciones en el material que lo rodea. Para ello utiliza lo que se conoce como hormigón autosensorial, una mezcla de hormigón enriquecida con materiales conductores que forman diminutas vías eléctricas en su interior.

Se trata de una mezcla de cemento que incorpora materiales conductores, como grafeno y fibras de carbono, capaces de crear pequeños caminos por los que circula la electricidad. En condiciones normales, la corriente atraviesa el material siguiendo un patrón determinado. Sin embargo, cuando el hormigón experimenta una deformación importante o aparecen grietas, esos caminos conductores pueden alterarse o interrumpirse.

El resultado es un cambio en la resistencia eléctrica del material. Esta propiedad indica la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente: cuando cambia la estructura interna del hormigón, también puede variar la facilidad con la que circula la electricidad por su interior.

Sentinel aprovecha esas variaciones de la señal para identificar posibles daños. No necesita fotografiar una grieta ni esperar a que esta aparezca en la superficie.

Aldrei Ong colocando Sentinel James Dyson Award Omicrono

Para ello, cada separador incorpora unos electrodos integrados que se conectan a un pequeño módulo electrónico. Este dispositivo envía una señal eléctrica controlada a través del material, mide su resistencia y compara el resultado con una lectura inicial que sirve como referencia.

Las mediciones se transmiten de forma inalámbrica a un panel de seguimiento, desde el que los ingenieros pueden consultar los datos y observar cómo evoluciona el estado de los sensores con el paso del tiempo.

De esta forma, Sentinel permite pasar de un modelo basado principalmente en inspecciones puntuales a otro en el que determinados elementos de la estructura pueden proporcionar información de manera continuada. Los técnicos pueden recibir datos sin necesidad de desplazarse físicamente hasta cada sensor y decidir dónde es necesario realizar una inspección más exhaustiva.

Una de las claves del proyecto es su intención de reducir los costes para facilitar que pueda incorporarse a un mayor número de edificios. Según la información del proyecto presentada al James Dyson Award, cada bloque tiene un coste de fabricación estimado de unos 10 pesos filipinos, aproximadamente 0,15 dólares. A esto hay que añadir el coste de instalación.

El proyecto ya ha dado un primer paso fuera del laboratorio: varios sensores Sentinel se han instalado dentro de un edificio en Filipinas para realizar un seguimiento de su comportamiento en condiciones reales.

Hormigones y drones

La investigación para mejorar la seguridad y el mantenimiento de los edificios se aborda desde hace años. En 2023 se dio a conocer el proyecto BRACE, impulsado por DARPA, la agencia de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, para desarrollar un hormigón capaz de reparar sus propias grietas.

Un enfoque similar planteaba el microbiólogo Henk Jonkers, de la Universidad Técnica de Delft, que desarrolló un biohormigón con bacterias capaces de producir minerales para sellar fisuras.

Recreación del sistema Lammarr.AI Lammarr.AI Omicrono

Para los edificios ya construidos que no puede aprovechar estos nuevos tipos de hormigones, se han desarrollado otras tecnologías como Lamarr.AI, un sistema que utiliza drones, cámaras térmicas e inteligencia artificial para realizar una especie de resonancia magnética de los edificios.

En este caso, el principal objetivo es analizar la eficiencia energética del edificio. El sistema obtiene imágenes del exterior de las construcciones y las analiza para localizar puntos por los que se escapa el calor, filtraciones de agua o deficiencias en el aislamiento. Después, la inteligencia artificial integra los resultados en un modelo tridimensional y genera un informe con las posibles causas de los problemas, el coste estimado de las reformas y su retorno de inversión.