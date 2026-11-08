El gimnasio de los robots: así entrenan las máquinas para aprender tareas tan sencillas como llenar una botella

Tú vas al gimnasio a levantar pesas, los robots van a doblar cajas de cartón o llenar botellas. El objetivo no es desarrollar músculos, sino generar los datos físicos que necesita la inteligencia artificial para desenvolverse en el mundo real.

Esto es lo que persigue el centro, impulsado por NEURA Robotics y la Universidad Técnica de Múnich. Cuenta con 48 espacios de entrenamiento en los que un centenar de robots aprenderán a manipular objetos y realizar tareas industriales.

Doblar una caja de cartón, introducir piezas en un recipiente, llenar botellas o utilizar herramientas. Son tareas aparentemente sencillas para una persona, pero que todavía representan un desafío para los robots humanoides.

Robot de Neura colocando cajas Neura Omicrono

Para aprender a realizarlas sin ayuda humana, estas máquinas necesitan algo más que una inteligencia artificial entrenada con millones de textos e imágenes de humanos realizando la misma tarea: deben experimentar con objetos reales, medir fuerzas, reconocer materiales y comprender cómo interactuar con su entorno.

Alemania quiere acelerar ese proceso con la apertura de un gimnasio para robots. Se trata de una iniciativa de NEURA Robotics y la Universidad Técnica de Múnich (TUM) que pretende convertirse en un espacio de entrenamiento para la próxima generación de máquinas inteligentes.

El anuncio llega en un momento en el que China, Estados Unidos y Europa compiten por liderar una industria que aspira a transformar desde las fábricas hasta los hogares.

China parte con ventaja en la fabricación y comercialización de humanoides. Mientras, Estados Unidos trata de impulsar su propia industria con leyes que prohíben la importación de toda clase de robots de otros países. Europa, por su parte, busca aprovechar su tradición industrial y su experiencia en automatización para no quedarse atrás.

El RoboGym

La instalación, bautizada como TUM RoboGym, ocupa más de 2.300 metros cuadrados en el LabCampus, junto al aeropuerto de Múnich. En su interior hay 48 celdas de entrenamiento por las que pasarán inicialmente alrededor de 100 robots humanoides y de servicio. Las máquinas trabajarán durante las 24 horas del día para aprender nuevas habilidades y perfeccionar las que ya tienen.

El funcionamiento recuerda al de un gimnasio convencional, aunque en lugar de pesas y máquinas de musculación hay cajas, botellas, herramientas y componentes industriales. Cada una de las celdas reproduce un entorno en el que los robots pueden practicar acciones concretas, como recoger piezas de un recipiente, apilar cajas, montar componentes o manipular objetos delicados.

La iniciativa no está limitada a los humanoides. Las empresas que participan pueden probar diferentes tipos de máquinas, desde robots con brazos articulados hasta plataformas móviles de asistencia. De hecho, uno de los propósitos del centro es que las compañías puedan comprobar qué tecnología se adapta mejor a sus necesidades antes de incorporarla a sus instalaciones.

Según Neura, ya hay empresas de más de diez sectores implicadas, entre ellos la automoción, la farmacia, la tecnología médica, la agricultura, los cuidados y la logística.

Este gimnasio forma parte de un proyecto más ambicioso, la compañía prevé disponer de cinco gimnasios operativos en distintos países antes de terminar 2026 y desarrollar otros diez. Uno de ellos ya funciona en Hangzhou, China.

La empresa ha atraído inversiones de grandes compañías tecnológicas como Nvidia y Amazon, además de una importante financiación liderada por Tether. Según explicó su fundador, David Reger, más de 2.600 empresas habían solicitado participar en alguno de sus centros.

La clave está en que los datos que obtiene una máquina no se quedan en ella. Los movimientos, las fuerzas aplicadas y los resultados de cada operación se envían a una plataforma en la nube, donde sirven para entrenar nuevos modelos de inteligencia artificial.

De esta manera, cuando un robot aprende a realizar correctamente una tarea, el resto de las máquinas conectadas pueden beneficiarse de ese conocimiento. Es una especie de cerebro compartido que permite acelerar el aprendizaje de toda la flota.

Cómo entrenan los robots

En Múnich están utilizando tres métodos para conseguirlo. El primero consiste en dejar que los propios robots practiquen y registren sus movimientos mediante los sensores que incorporan. Cada intento genera información sobre la trayectoria de sus extremidades, los puntos de contacto y la fuerza utilizada.

El segundo se basa en las demostraciones humanas. Los investigadores pueden ponerse trajes equipados con sensores de movimiento y enseñar a las máquinas cómo ejecutar una operación. Mediante sistemas de captura de movimiento y teleoperación, los robots reproducen después esos gestos.

El tercer método es la simulación. Antes de enfrentarse a una tarea en el mundo real, los robots pueden practicar en entornos virtuales que reproducen diferentes escenarios. Esto permite multiplicar las situaciones a las que se enfrentan sin tener que preparar físicamente cada experimento.

Sin embargo, la simulación tiene límites: las condiciones de una fábrica real, las irregularidades de los materiales o los imprevistos que aparecen al manipular objetos no siempre pueden reproducirse con exactitud en un ordenador. Por eso es necesario combinar los tres métodos y validar posteriormente los resultados con máquinas físicas.

Este aprendizaje es especialmente importante porque la industria no necesita robots que se limiten a repetir una secuencia de movimientos programada de antemano. Las fábricas y los almacenes son entornos cambiantes en los que pueden aparecer piezas mal colocadas, objetos de diferentes tamaños o situaciones inesperadas. Una máquina verdaderamente autónoma debe ser capaz de interpretar lo que sucede, tomar decisiones y corregir sus propios errores sin esperar instrucciones de un operador.