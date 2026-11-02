Awake, el robot español que ya ayuda a pacientes de ictus a volver a andar: "Es muy cómodo, no me siento Robocop"

El ictus es la tercera causa principal de discapacidad en el mundo y cada vez afecta a personas. La vida cambia completamente para quienes sufren este accidente cerebrovascular, pero soluciones como Awake dan una oportunidad a estas personas de recuperar cierta normalidad.

Pedro Asensio, de 63 años, es un ejemplo de ello. Hace dos años sufrió un ictus que dejó su lado izquierdo bloqueado. En su esfuerzo por recuperar la movilidad ha probado varios robots ortopédicos: “Los demás dan miedo, te sientes Robocop, este lo controlo yo”, explica.

Robopedics, una startup de hardware española con sede en Barcelona, presentó hace un año el diseño final de Awake, su dispositivo biónico de asistencia a la movilidad que la firma ha desarrollado para la rehabilitación de personas que han sufrido un ictus.

Justo un año después la empresa asegura que, aunque han sufrido retrasos, avanzan en su objetivo para lanzar el dispositivo al mercado europeo en varios países. Awake ya se prueba en varios hospitales de Barcelona con pacientes como Pedro y pretende ayudar a otros afectados cuya mejora es más reducida.

Una sola pierna

Awake se presenta como el primer sistema biónico avanzado para caminar del mundo para uso personal, que permite a los hemipléjicos por ictus levantarse de la silla de ruedas y caminar todos los días, en su entorno particular, de forma independiente y sin supervisión médica.

Los ictus suelen afectar a solo un lado del cuerpo, de ahí que este equipo se centre en asistir ese lado, personalizable a cada paciente, y no ofrezca un diseño de dos piernas como ocurre con otros modelos del mercado.

La pierna biónica se pone rápidamente, con ayuda de otra persona y en apenas un minuto o dos, Pedro se coloca de pie y camina con seguridad ante las cámaras. Además, Awake incorpora un bastón cuadrípode para control y apoyo del usuario, una aplicación móvil, conectividad IoT y un algoritmo de detección de caídas.

Según el último estudio realizado por la Fundación Visible, el 79% de los profesionales que tratan a estos pacientes identifica el riesgo de caída como un factor que condiciona las decisiones durante la rehabilitación. Equipos como Awake pretenden suplir la falta de personal que denuncian tanto pacientes como el sector sanitario.

“A partir de los 30 minutos, físicamente no estás cansado, pero tu cerebro empieza a decirte que vas lento, es como ir al gimnasio”, explica este paciente. Para los afectados por un ictus lo más difícil es aceptar que ya no pueden vivir al mismo ritmo que el resto.

Pedro Asensio caminando con Awake y asistido por una especialista Omicrono Omicrono Madrid

Pedro Asensio recuerda constantemente que cada vez hay más personas jóvenes de 30 años que pasan por lo mismo que él y tienen hijos pequeños que cuidar, sus limitaciones son aún más frustrantes.

Más ligero

Awake solo pesa 6 kilogramos y se puede transportar en una maleta grande, frente a otros equipos de dos piernas que pesan más de 20 kilogramos.

Pedro ha probado otros dispositivos de mayor envergadura antes de encontrar Awake y recuerda la experiencia completamente diferente. “Han creado un sistema totalmente de robocop y tienes la sensación de estar en un vacío. Te ayuda porque realmente estás perpendicular, no hay problema que te caigas y das 200 pasos que los da una máquina”.

“Yo les dije que si metían a una persona de 70 años o 80 dentro un bicho de estos, el miedo que iban a pasar porque no controlaban ninguno de sus miembros”, explica este paciente.

El impulso de las dos piernas es precisamente una de las evoluciones que Robopedic tiene en cuenta para el futuro. Explica a este medio Iván Martínez, CEO de la empresa, que para ellos sumar una pierna más al equipo no es problema, mientras que los exoesqueletos que parten ya de dos tendrán más complicado la modificación a una sola.

La versión bípeda se enfocaría en ayudar a personas mayores que han perdido movilidad y se encuentran discapacitadas en silla de ruedas. Pero este es un proyecto más a largo plazo.

Visión computacional

La empresa española ha conseguido en este último año registrar la patente y avanzar con la certificación europea de su dispositivo médico. Aunque Iván reconoce que han sufrido retrasos en sus planes, afirma que cuando salgan al mercado lo podrán hacer en varios países a la vez, no solo en España. De momento, tiene contacto en Bélgica, Inglaterra e Italia.

Awake, el dispositivo biónico de asistencia a la movilidad. Nacho Castañón Omicrono

Otro de los objetivos futuros es integrar visión computacional. El dispositivo sería capaz de ver y analizar el entorno que rodea al paciente para detectar baches en el suelo o cualquier otro impedimento.

Por ahora, el robot Awake cuenta con sensores y un algoritmo que gestiona la zancada teniendo en cuenta detalles como que la persona no ha cambiado de peso correctamente para no desequilibrarla.

Existen dos tipos de controles, por parte del acompañante o fisioterapeuta con un móvil, y el que lleva el paciente en una mano con forma de bastón. Este último es el que más peso tiene, dando la última palabra al paciente para avanzar o parar.

“Ya tenemos este dispositivo, pero cuando acabemos de desarrollar la nueva tecnología, que va a ser en un par de años más o menos, volveremos a estar otra vez en la vanguardia de la tecnología de estos dispositivos”, indica Iván Martínez.

Por ahora, el dispositivo no ha salido de los hospitales, allí se recrean las condiciones para que los pacientes lo prueben como si estuvieran en casa o en la calle. El objetivo es que más adelante forme parte del día a día de ciertos pacientes en sus hogares.

Iván explica que hay dos tipos de pacientes, el primero es el que representa Pedro, cuya recuperación limitaría el uso de Awake a las horas de ejercicio en el hospital o clínicas de rehabilitación. Otro sería un perfil cuyo avance está costando más y no conseguiría hacer vida normal fuera de la silla de ruedas, para ellos Awake podría ser un complemento en casa al que recurrir a ratos para tener algo más de independencia.

Pedro, con la rehabilitación, ha podido recuperar una independencia y movilidad diaria sin ayuda más que de otra persona y un bastón. Hace 20 meses que sufrió el ictus y sigue intentando cada día mejorar y recuperar un poco la movilidad perdida “ si lo dejas estás perdido”.

Pedro asegura que lo importante es trabajar fuera de casa en gimnasios adaptados a estas necesidades, que casi no existen, o en clínicas, porque en casa “lo vas dejando por pereza”.