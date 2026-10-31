TraderTraitor, los 'hackers' de élite de criptomonedas de Kim Jong-un: así habrían hecho el histórico ciberrobo a Binance

En la noche del jueves 29 de octubre, miles de millones de dólares en criptomonedas comenzaron a desaparecer de las billeteras de Binance. A este ciberrobo se le ha colocado la medalla del hackeo más grande de la historia de las criptomonedas.

Según los informes preliminares, tras este ataque estarían ciberdelincuentes vinculados y patrocinados por el régimen norcoreano. En concreto, el grupo TraderTraitor, especializado en este tipo de objetivos para nutrir las finanzas ilegales del régimen de Kim Jong-un, líder supremo de la República Popular Democrática de Corea desde 2011

“Los titulares de activos en criptomonedas se han convertido cada vez más en objetivos de actores maliciosos en los últimos años”, explican desde Kaspersky. Durante 2025 se sustrajeron aproximadamente 2.870 millones de dólares en casi 150 ataques y exploits contra el ecosistema de criptomonedas.

Casos como este último de Binance muestran un impacto mayor, pues se estima que han robado 6.300 millones de dólares. “Las empresas e instituciones deben asumir de inmediato que los atacantes ya no intentan derribar la puerta principal, sino que inician sesión a través de un empleado o dispositivo de confianza” explica Eusebio Nieva.

El conglomerado Lazarus

El grupo Lazarus es una amalgama de varios equipos de hackers de élite patrocinados extraoficialmente por las autoridades de Corea del Norte. Dentro de este conglomerado de bandas de cibercriminales se encuentra la sección conocida como TraderTraitor, señalada como responsable del ataque a Binance.

TraderTraitor está especializada en infiltrarse en empresas de criptomonedas, exchanges y compañías tecnológicas para robar activos digitales. Tal y como recuerda Kaspersky, en 2016, el grupo fue acusado de hackear el banco central de Bangladesh en un intento de robar 1.000 millones de dólares.

También fueron los responsables del ataque a Bybit en febrero de 2025, que se saldó con el ciberrobo de 1.500 millones de dólares. No son simples cibercriminales, sino lo que se conoce como APT (amenazas avanzadas persistentes), o dicho de otra manera, ataques informáticos prolongados, sigilosos y operados por actores financiados por estados.

Así, la comunidad de investigadores relaciona a estos grupos con la financiación ilícita del régimen norcoreano. Una de sus principales armas es engañar a los empleados que tienen acceso a los sistemas financieros de las empresas, en vez de buscar vulnerabilidades y atacar el sistema de frente.

Según ha revelado la empresa de ciberseguridad Kaspersky recientemente, el grupo Lazarus usa la Inteligencia Artificial para crear identidades falsas, currículums inventados que se presentaban a puestos de trabajo y que contenían enlaces maliciosos en el.

El uso de la IA no es ninguna novedad, pero Kaspersky también ha informado que la comunicación entre los equipos infectados a través de esos ataques phishing y los servidores de la banda de hackers se han empezado a cifrar con mecanismos criptográficos poscuánticos.

El uso de esta tecnología supone que nadie pueda recuperar esos datos. Es una muestra de la capacidad de este tipo de bandas, como planifican su actividad a largo plazo. Esta tecnología blinda sus sistemas y técnicas maliciosas ante defensores o investigadores.

Cómo ciberroban

Los primeros en acusar al grupo de este último gran robo son la empresa TRM que dice basarse en sólidas fuentes de inteligencia, tanto dentro como fuera de la cadena de bloques.

Según la investigación preliminar los atacantes habrían comprometido el ordenador de un ingeniero de Binance y utilizado ese acceso para llegar a los sistemas internos que permiten autorizar las transferencias de criptomonedas. “La lección fundamental de este incidente es que la caja fuerte resistió y las claves privadas no fueron robadas, pero el proceso automatizado encargado de gobernarlas y autorizar las transferencias se vio comprometido a partir del ordenador portátil de un ingeniero” resume a EL ESPAÑOL-Omicrono Eusebio Nieva, director técnico de Check Pint Software para España y Portugal.

Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte KCNA Reuters

Los atacantes consiguieron sacar aproximadamente 6.360 millones de dólares de los monederos de Binance, repartidos en diez redes de criptomonedas. La mayor parte del dinero salió en unos 20 minutos.

Según TRM Labs, los atacantes empezaron a preparar la operación al menos 36 horas antes del robo. Después de comprometer el ordenador portátil de uno de sus ingenieros del departamento de DevOps, encargado de mantener los sistemas tecnológicos.

Así llegaron a un contenedor de servicios interno desde el que pudieron intervenir en los mecanismos que autorizan las transferencias de dinero. Tras conseguir el dinero, los hackers comenzaron a repartirlo entre diferentes direcciones y a convertirlo en otras criptomonedas para dificultar su rastreo.

La reacción de las empresas del sector permitió bloquear una parte importante del botín. Tether, Circle, Ripple y World Liberty Financial congelaron aproximadamente 2.670 millones de dólares en monedas estables. A esa cantidad se suman otros activos inmovilizados por el consejo de seguridad de la red Arbitrum. En total, TRM Labs calcula que se han bloqueado unos 2.700 millones de dólares.

La industria financiera

“Si una plataforma construida sobre una tecnología tan robusta como blockchain puede sufrir un incidente de esta magnitud, debería servir como una advertencia para todo el sistema financiero mundial “, ha comentado Chris Dimitriadis, Director Global de Estrategia de ISACA.

Binance ha suspendido temporalmente los depósitos y las retiradas en varias redes mientras revisaba sus sistemas, ha revocado las autorizaciones comprometidas y está colaborando con empresas especializadas y fuerzas de seguridad para seguir el rastro del dinero.

La compañía asegura que cubrirá todas las pérdidas con los fondos de su fondo de emergencia SAFU y sus propios recursos, y que publicará una nueva prueba de reservas cuando termine la recuperación de sus sistemas. También ha insistido en que no hay evidencias de que se hayan filtrado las claves privadas de los monederos.

“Cualquier sistema automatizado que mueva dinero o datos sobre instrucción debe contar con límites estrictos, verificaciones independientes y una prevención en tiempo real que evite que una brecha individual derive en pérdidas sistémicas”, insiste Nieva de Check Point.

Esta misma semana, casi el mismo día, la plataforma Polymarket sufrió un ciberataque por un valor aproximado de 2,57 millones de dólares. En este caso, en lugar de atacar directamente a una plataforma, los delincuentes han comprometido a uno de sus proveedores tecnológicos para distribuir código malicioso a sus usuarios.

“La lección definitiva es que la industria debe abandonar la dependencia exclusiva de la limpieza o recuperación posterior y situar la prevención en tiempo real como el modelo predeterminado de seguridad”, aconsejan desde Check Point.