Golpe a las criptomonedas: Binance sufre el mayor hackeo de la historia con el robo de más de 6.000 millones de dólares

La mayor plataforma de criptomonedas del mundo, Binance, ha informado de un ciberataque con un impacto estimado en 6.300 millones de dólares. En respuesta, la plataforma asegura haber bloqueado unos 3.000 millones, y suspendido temporalmente los depósitos y retiros mientras investiga las operaciones no autorizadas.

En un comunicado publicado en su página oficial, la compañía explicó que sus investigaciones preliminares apuntan a que los atacantes pudieron comprometer el ordenador portátil de un ingeniero de operaciones y acceder desde él a uno de sus sistemas para ejecutar retiros de fondos sin autorización.

Este ciberataque se producía prácticamente el mismo día que el hackeo sufrido por Polymarket cuyos atacantes consiguieron vaciar las cuentas de cientos de usuarios y robar aproximadamente 2,7 millones de dólares en criptomonedas. Este acceso se habría producido a través de un proveedor externo.

Binance se ha comprometido a cubrir las pérdidas tras el hackeo. Además, para tranquilidad de sus clientes, ha precisado que hasta el momento no ha encontrado pruebas de una filtración de las claves privadas de sus monederos digitales.

Se cubrirán todas las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios, conocido como SAFU, y recursos propios. La empresa señaló que ha trabajado con socios del sector de las cadenas de bloques para congelar unos 3.000 millones de dólares en activos afectados, aunque todavía no ha determinado públicamente el importe definitivo de las pérdidas ni cuánto dinero podrá recuperar.

Para conocer mejor los detalles de lo que ha implicado este importante hackeo habrá que esperar la publicación de un informe técnico detallado cuando concluya la investigación.

El incidente ha provocado caídas en las principales criptomonedas, con el bitcóin retrocediendo más de un 3 % hasta rondar los 77.400 dólares, mientras que el éter y el BNB también registraron descensos, según el portal especializado CoinDesk.

Binance's initial investigation suggests that the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop, which allowed an attacker to gain access to a service container and submit unauthorized withdrawal transactions. We have found no evidence of any wallet private key leak. We will share a detailed technical post-mortem once the investigation is complete and the facts are fully verified. The estimated total impact sits at around $6.3B. We have worked with blockchain partners to freeze affected assets, with ~$3 billion frozen on-chain so far. Binance will cover all losses from the SAFU fund and the company’s funds. User funds are safe. We will also publish an updated Proof of Reserves once the remediation is complete. As an immediate precaution, Binance has: - temporarily suspended deposits and withdrawals while security checks are completed; - revoked the affected address authorisation; - engaged law enforcement and blockchain intelligence partners to trace and recover funds. Our teams are working around the clock to resolve this issue safely and thoroughly. We are working closely with our law enforcement partners to confirm the identity of these criminals and bring them to justice. Please rely only on official Binance channels for updates. Please feel free to contact Binance Customer Support if you have any further questions. https://t.co/ywB2mKFy0p — Binance (@binance) October 30, 2026

Las ventas afectaron especialmente a los mercados de futuros, donde las liquidaciones de posiciones apalancadas alcanzaron los 1.500 millones de dólares, de acuerdo con los datos recogidos por ese medio.

Aunque es pronto para dar detalles sobre la operación, la firma de ciberseguridad TRM atribuye el ataque a TraderTraitor, la unidad de hackers de élite de Corea del Norte, "basándose en información sólida obtenida tanto dentro como fuera de la cadena de bloques. Hacemos esta afirmación con gran confianza". TRM está rastreando los fondos y alertando a sus socios a través de la Red Beacon.

Como medidas inmediatas, Binance suspendió temporalmente los depósitos y retiros, revocó la autorización de la dirección afectada y solicitó la colaboración de las fuerzas de seguridad y empresas especializadas en el rastreo de transacciones con criptomonedas.

El hackeo ha sido rápido, el pasado jueves el 29 de octubre de 2026, un atacante sustrajo aproximadamente 6.360 millones de dólares de las carteras de Binance en diez blockchains, la mayor parte en unos 20 minutos a partir de las 20:05 UTC. TRM lo compara con el hackeo de Bybit de febrero de 2025, que ascendió a 1500 millones de dólares, es decir cuatro veces inferior al sucedido en las últimas 24 horas.