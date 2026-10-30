Varias representaciones físicas de criptodivisas se ven sobre el logo de Binance.

Varias representaciones físicas de criptodivisas se ven sobre el logo de Binance. Dado Ruvic Reuters

Tecnología

Golpe a las criptomonedas: Binance sufre el mayor hackeo de la historia con el robo de más de 6.000 millones de dólares

Binance se ha comprometido a cubrir las pérdidas tras el hackeo que se habría producido a través del ordenador de uno de sus técnicos.

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La mayor plataforma de criptomonedas del mundo, Binance, ha informado de un ciberataque con un impacto estimado en 6.300 millones de dólares. En respuesta, la plataforma asegura haber bloqueado unos 3.000 millones, y suspendido temporalmente los depósitos y retiros mientras investiga las operaciones no autorizadas.

En un comunicado publicado en su página oficial, la compañía explicó que sus investigaciones preliminares apuntan a que los atacantes pudieron comprometer el ordenador portátil de un ingeniero de operaciones y acceder desde él a uno de sus sistemas para ejecutar retiros de fondos sin autorización.

Este ciberataque se producía prácticamente el mismo día que el hackeo sufrido por Polymarket cuyos atacantes consiguieron vaciar las cuentas de cientos de usuarios y robar aproximadamente 2,7 millones de dólares en criptomonedas. Este acceso se habría producido a través de un proveedor externo.

Aviso en supermercado francés hackeado.

Binance se ha comprometido a cubrir las pérdidas tras el hackeo. Además, para tranquilidad de sus clientes, ha precisado que hasta el momento no ha encontrado pruebas de una filtración de las claves privadas de sus monederos digitales.

Se cubrirán todas las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios, conocido como SAFU, y recursos propios. La empresa señaló que ha trabajado con socios del sector de las cadenas de bloques para congelar unos 3.000 millones de dólares en activos afectados, aunque todavía no ha determinado públicamente el importe definitivo de las pérdidas ni cuánto dinero podrá recuperar.

Para conocer mejor los detalles de lo que ha implicado este importante hackeo habrá que esperar la publicación de un informe técnico detallado cuando concluya la investigación.

El incidente ha provocado caídas en las principales criptomonedas, con el bitcóin retrocediendo más de un 3 % hasta rondar los 77.400 dólares, mientras que el éter y el BNB también registraron descensos, según el portal especializado CoinDesk.

Las ventas afectaron especialmente a los mercados de futuros, donde las liquidaciones de posiciones apalancadas alcanzaron los 1.500 millones de dólares, de acuerdo con los datos recogidos por ese medio.

Aunque es pronto para dar detalles sobre la operación, la firma de ciberseguridad TRM atribuye el ataque a TraderTraitor, la unidad de hackers de élite de Corea del Norte, "basándose en información sólida obtenida tanto dentro como fuera de la cadena de bloques. Hacemos esta afirmación con gran confianza". TRM está rastreando los fondos y alertando a sus socios a través de la Red Beacon.

Como medidas inmediatas, Binance suspendió temporalmente los depósitos y retiros, revocó la autorización de la dirección afectada y solicitó la colaboración de las fuerzas de seguridad y empresas especializadas en el rastreo de transacciones con criptomonedas.

El hackeo ha sido rápido, el pasado jueves el 29 de octubre de 2026, un atacante sustrajo aproximadamente 6.360 millones de dólares de las carteras de Binance en diez blockchains, la mayor parte en unos 20 minutos a partir de las 20:05 UTC. TRM lo compara con el hackeo de Bybit de febrero de 2025, que ascendió a 1500 millones de dólares, es decir cuatro veces inferior al sucedido en las últimas 24 horas.