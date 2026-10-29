Cómo funciona el sistema de seguridad LZB de la línea a Andalucía y qué le diferencia del ERTMS a Barcelona

Una nueva tragedia ferroviaria sacude el transporte de alta velocidad en España, con un balance provisional de decenas de fallecidos y de heridos.

El siniestro se produjo en torno a las 8:53 horas del miércoles 28 de octubre entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo.

Se trata de un tramo de la línea ferroviaria entre Madrid y Sevilla que ya se vio afectado en enero de este mismo año por el accidente de Adamuz.

Según detalló el ministro de Transportes, Óscar Puente, los indicios apuntan a un choque por alcance: un tren AVE de Renfe embistió por detrás a un convoy de Iryo mientras este permanecía detenido en la vía.

El Gobierno de Castilla-La Mancha confirmó horas después la identidad de ambos trenes: el Iryo 6076, con 147 pasajeros a bordo, y el AVE 2080, en el que viajaban 397 personas.

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Fuentes próximas a la investigación y de la cúpula de Renfe señalaron a EL ESPAÑOL un error humano y un posible fallo en el sistema de seguridad LZB (Linienzugbeeinflussung), que obligó a detenerse a varios trenes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, detalló el origen: "Sobre las 8.30, el sistema de control de la estación sufre un fallo de comunicación en tres ordenadores. En un tramo de 63 km se queda sin el sistema LZB de seguridad y se detienen seis trenes".

Con la caída del sistema LZB, el control pasó al centro de Adif de Atocha y se activó el Bloqueo de Señalización Lateral (BSL).

Puente recalcó que "la avería del LZB es una avería informática, no sucede todos los días pero ocurre y por eso están previstas las reacciones en la normativa" y que, de inmediato, "entra a tomar el control el centro de Adif de 24 horas que está en Atocha, y a partir de ahí se toma una serie de decisiones".

El Iryo quedó detenido con semáforo en rojo a la entrada de Urda por causas que se investigan.

Pese a tener la vía ocupada, Adif autorizó al AVE a reanudar la marcha, rebasar el semáforo en rojo y avanzar con normalidad, en lugar de ordenar el modo de "marcha a la vista", limitada a 40 km/h.

"Había un 'Meta 0' y un semáforo rojo. Pese a eso, se le comunica que recupere la marcha", denunció Puente, calificando la decisión de "inexplicable".

El AVE recorrió 25 kilómetros hasta colisionar por alcance con el Iryo.

Puente descartó un fallo del mecanismo automático: "No es el sistema. El centro de control verifica la existencia de trenes y toma la decisión de retomar la marcha de uno con normalidad".

Más allá de la cadena de decisiones humanas en el puesto de mando, el choque ha reabierto el debate sobre los escudos tecnológicos que blindan los raíles en España.

Para entender el alcance del fallo informático y por qué el tren no frenó por sí solo, es clave conocer cómo opera el LZB —el veterano sistema de origen alemán que rige el corredor andaluz— y en qué se diferencia del más moderno ERTMS, el estándar europeo desplegado en ejes como el de Madrid-Barcelona.

El sistema LZB

El foco vuelve a estar sobre la seguridad de la red. La alta velocidad en España cuenta con varias capas de protección que supervisan la circulación y permiten saber en todo momento si una vía está realmente libre.

El sistema LZB en una vía de tren en Alemania. Wikimedia Commons Omicrono

En nuestro país conviven dos grandes familias de control automático: el histórico sistema alemán LZB que aún se usa en la línea de Sevilla y el estándar europeo ERTMS (European Rail Traffic Management System), hacia el que se migra de forma progresiva y que se encuentra en la de Barcelona.

El LZB, implicado en la incidencia previa al siniestro, equipa tramos clave del corredor Madrid-Sevilla desde su inauguración en 1992, prestando servicio a su paso por Castilla-La Mancha y Andalucía.

Al tratarse de una tecnología en su recta final por obsolescencia, Adif Alta Velocidad y el Ministerio de Transportes mantienen en marcha un plan de renovación técnica que todavía no ha concluido.

A este respecto, Puente defendió que "es un sistema contrastadísimo que se usa en esa línea desde el año 92, que ahora se está en proceso de reemplazo, no porque no sea bueno, sino porque no se fabrica y no hay renovación. Por lo que se sustituye por el sistema ERTMS, y en ese proceso se está".

Su operativa se basa en la comunicación constante entre un cableado tendido en el centro de la vía y el ordenador de a bordo del convoy.

A través de ese enlace continuo, el sistema proyecta en cabina la velocidad permitida, la distancia hasta el siguiente cantón o semáforo en rojo y las curvas de deceleración necesarias.

Se trata de un mecanismo de supervisión activa que informa al conductor pero también actúa: si el tren rebasa la velocidad autorizada o se aproxima a una señal restrictiva sin reducir la marcha, acciona de forma automática los frenos de emergencia para detener el convoy.

Al dejar de funcionar el LZB el tren deja de estar guiado por la pantalla de la cabina, haciendo que la circulación pase a regularse mediante las señales luminosas fijas situadas al lado de la vía (señalización lateral).

También provocó que entrase en funcionamiento un sistema de respaldo, el BSL, que hace que la distancia de seguridad entre los trenes se garantice por los cantones definidos por las señales físicas de la vía.

En este escenario de degradación, el control de frenado pasa a depender del sistema ASFA, que supervisa el respeto a los semáforos mediante balizas puntuales en la vía y rebaja la velocidad máxima permitida.

El sistema LZB en una vía de tren en Alemania. Wikimedia Commons Omicrono

La línea cuenta además con comunicaciones digitales GSM-R (que sustituyeron al antiguo sistema analógico Tren-Tierra) y con una malla de sensores periféricos, como detectores de cajas calientes para evitar el gripado de ejes y sensores de viento lateral en zonas expuestas.

El sistema ERTMS

En el otro extremo se sitúa el ERTMS (European Rail Traffic Management System), un estándar más moderno integrado en las flotas de nuevos operadores como Iryo y que es el que se usa en la línea entre Madrid y Barcelona.

El sistema ETCS-ERTMS en una vía de tren en Suiza. Wikimedia Commons Omicrono

A diferencia del cable continuo del LZB, esta tecnología opera combinando balizas físicas sobre el balasto y comunicaciones inalámbricas mediante la red de radio ferroviaria GSM-R.

Estas balizas —visibles como placas amarillas situadas entre los raíles— vuelcan datos del trazado al ordenador de a bordo, mientras que la radio sostiene un canal ininterrumpido de voz y datos con el centro de regulación.

De este modo, la cabina monitoriza minuto a minuto el estado de la vía que tiene por delante.

En la línea de Barcelona, el ERTMS cuenta además con el respaldo del ASFA Digital, el sistema de seguridad que toma el control si falla el equipo principal, supervisando las señales luminosas mediante balizas puntuales y limitando la velocidad máxima autorizada.

El trazado dispone también de una red de detectores de caída de objetos (DCO) en pasos elevados y bocas de túneles, así como detectores de cajas calientes para frenar la marcha de forma preventiva si se sobrecalienta un eje.

En la práctica, el cometido del ERTMS coincide con el del LZB: fiscalizar la marcha, la localización exacta y el respeto a las órdenes de circulación, con potestad para aplicar el freno de emergencia ante excesos de velocidad o señales de parada.

Ambas plataformas son interoperables y conviven en la red española: los convoyes preparados alternan de una a otra según el equipamiento de cada tramo. El siniestro se produjo precisamente cuando el corredor Madrid-Sevilla afrontaba esa transición integral de LZB a ERTMS.

Con todo, ningún dispositivo tecnológico garantiza por sí solo el riesgo cero; la seguridad depende del engranaje entre vía, material rodante, mantenimiento y factor humano.

Imagen del AVE que ha colisionado con un Iryo en Toledo este 28 de octubre. Imagen cedida.

La piedra angular de todo el entramado sigue siendo la detección física del tren a través de los circuitos de vía, un mecanismo basado en el paso de corriente eléctrica por los carriles.

Al ingresar un convoy en el tramo, sus ejes metálicos actúan como puente conductor entre ambos raíles y cortocircuitan el flujo eléctrico.

Esa alteración es leída de inmediato por el sistema como "vía ocupada", ordenando al instante poner en rojo el semáforo para blindar el sector frente a la llegada de cualquier otro tren.

La 'caja negra' de las vías

Para esclarecer la cadena exacta de decisiones en Toledo, los investigadores han recurrido a la moviola.

Este mecanismo funciona de forma similar a las cajas negras de los aviones, pero con una diferencia esencial: la caja negra viaja a bordo del convoy, mientras que la moviola recopila la información generada directamente por la infraestructura.

A nivel técnico, no se trata de una grabación de vídeo tradicional, sino de un volcado continuo de telemetría y datos lógicos.

El sistema reproduce con precisión milimétrica la interfaz exacta que veían los operadores en sus pantallas de control en el momento del suceso.

Esta tecnología permite a los técnicos "rebobinar" la circulación, avanzar segundo a segundo y comprobar qué comandos o botones pulsó el personal del centro de mando.

Los pasajeros han bajado del tren tras el siniestro entre Los Yébenes y Urda. E.E.

El propio Óscar Puente confirmó su consulta durante la investigación preliminar: "Durante esta mañana he asistido a una reproducción completa del accidente, lo que técnicamente se llama como moviola".

Entre los parámetros registrados figuran las órdenes de los operadores, los cambios de agujas y señales luminosas, las averías de los equipos y cualquier interacción de configuración.

Asimismo, la herramienta sincroniza en una misma línea temporal las comunicaciones de voz por radio GSM-R con el estado real de ocupación de los cantones en la vía.

Toda esta información queda preservada en el Registrador Jurídico de Adif durante al menos 12 meses, blindada mediante sistemas de seguridad que impiden cualquier tipo de alteración o manipulación externa.

Su valor probatorio es determinante: la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) cruzará estos registros de tierra con las cajas negras de ambos trenes para certificar qué órdenes se transmitieron y cómo reaccionaron los convoyes.