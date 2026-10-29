Adif destaca en su web que el Centro de Control usa el sistema "más avanzado del mundo" para gestionar trenes si todo falla

El accidente ferroviario de Toledo ha dejado al menos 68 muertos y más de 179 personas heridas a causa del choque entre un tren AVE de Renfe con 397 personas a bordo y un tren Hitachi de Iryo con 147 pasajeros. El siniestro tuvo lugar a las 8:54 horas del miércoles 28 de octubre entre las localidades de Los Yébenes y Urda, de la provincia de Toledo.

El impacto fue tan fuerte que tres vagones del Iryo descarrilaron por completo además del primer vagón del AVE; inmediatamente tras el impacto, Adif suspendió la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, y se iniciaron todos los protocolos de emergencia.

Las primeras hipótesis por parte del Gobierno hablan de un "error humano" que se habría producido en el Centro de Regulación y Control (CRC) gestionado por Adif. Según la información, el sistema informático falló y un operador de Adif se equivocó al ordenar al AVE que siguiera su marcha cuando tenía delante un Iryo detenido.

Primera hipótesis

Este fallo humano sería la última piedra de una serie de errores informáticos que se han sucedido a lo largo de la mañana.

El primero habría sido el sistema LZB (Linienzugbeeinflussung, "influencia lineal"), de origen alemán. Es un sistema diseñado específicamente para líneas de alta velocidad, dado que a velocidades de entre 250 y 300 km/h, las distancias de frenado de un tren son tan grandes que resulta insuficiente, e inseguro, depender de la observación visual de la señalización lateral fija usada tradicionalmente.

El sistema LZB está basado en instalaciones de control en tierra, con un cable de transmisión y conexión con el equipo en la cabina del tren, que procesa los datos recibidos y muestra al maquinista la velocidad actual, la velocidad objetivo permitida y la distancia hasta el siguiente punto de velocidad restringida o parada.

Si el LZB falla (algo que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido que se produce en ocasiones) automáticamente se ordena la detención de los trenes; en el caso del accidente de Urda, hasta 8 trenes se detuvieron por este motivo a las 8:30 de la mañana.

Entonces el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif entra en juego, y la decisión de reanudar la marcha es su decisión que toma dependiendo de las circunstancias. Según Puente, los operarios del CRC tomaron la decisión de poner los trenes en movimiento mientras el problema con el LZB era resuelto.

Sin embargo, eso de por sí no es peligroso ni llamativo. Sin LZB, los trenes están limitados a lo que se conoce como 'marcha a la vista', en otras palabras, el propio maquinista tiene que circular mirando la vía y las señalizaciones, frenando si encuentra otro tren; debido a esto, la velocidad en este modo está seriamente limitada, hasta los 40 km/h.

El CRC dio la indicación de volver a la marcha a los trenes detenidos a las 8:36, pero entonces fue cuando empezaron los problemas. La situación era poco habitual, hasta el punto de que uno de los maquinistas de los trenes parados tuvo que corregir al operador que le había indicado que podía iniciar la marcha normalmente, indicándole que sólo era posible 'a la vista' sin LZB; no está claro si el resto se dio cuenta de lo mismo, o si aceptó la orden de circular con normalidad.

Además, uno de los trenes, el Iryo, realmente no se movió de su sitio. Por algún motivo que es desconocido en el momento de escribir estas palabras, el Iryo no recibió la orden de reanudar la marcha, mientras que detrás, el AVE ya la había iniciado; entre las 8:36 y las 8:53, el AVE recorrió 25 kilómetros sin la ayuda del LZB, pese a lo cual podría haber alcanzado velocidades de 200 km/h, muy superiores a lo permitido con la 'marcha a la vista'.

Sin LZB, los maquinistas dependen en buena medida de los operarios del CRC y de la comunicación constante por telefonía, ya que el único método que les queda es el sistema ASFA, donde la distancia de seguridad entre trenes se define por balizas fijas a lo largo de la vía y que permiten encender los semáforos del lateral, pero que pueden ser ignorados si el operario lo permite, lo que habría ocurrido según los primeros análisis.

El "sistema más avanzado"

Adif identifica este centro como el CRC central de la alta velocidad española. Desde sus instalaciones se gestiona la circulación de la línea Madrid–Sevilla, inaugurada en 1992, y se coordinan los sistemas necesarios para regular el tráfico. En España hay 20 centros de control ferroviario, de los que cuatro se dedican a la alta velocidad.

Desde allí, los técnicos revisan en las pantallas en qué sección está cada tren y hacia dónde se dirige, pero no su ubicación exacta. Toda la información que se recoge de las vías con sistemas como el LZB llega a este centro.

La herramienta fundamental es DaVinci, la plataforma de gestión ferroviaria de todos los procesos, sistemas y usuarios; es de arquitectura abierta y eso permite su ampliación y adaptación a las necesidades de la red ferroviaria española. Los CRC usan DaVinci para regular el tráfico de trenes, desde la señalización a la información que se aporta a los viajeros.

La plataforma DaVinci, incorporada en 2010 supone una evolución en la integración multidisciplinar del entorno ferroviario orientada hacia la gestión integral de procesos, sistemas y usuarios, al agrupar en un mismo sistema todos los subsistemas antes independientes. Es, "uno de los sistemas de gestión de tráfico ferroviario más avanzados del mundo", explica Adif en su web.

DaVinci es una plataforma integradora de gestión del tráfico ferroviario diseñada para las nuevas líneas de alta velocidad, aunque también es capaz de adaptarse a otros tipos de tráfico ferroviario en líneas convencionales de vía de ancho convencional y estrecha, metros, tranvías, etc.

De esta manera, los operarios del CRC tienen plena capacidad operativa para reordenar la prioridad de paso y modificar la malla horaria en caso de retrasos e incidencias, cambiar itinerarios de manera remota, autorizar el rebase de señales en rojo y establecer límites temporales de velocidad.

Aunque el sistema ferroviario español está basado en una tecnología de hace décadas, hasta ahora ha funcionado de manera segura y los accidentes han ocurrido por otros motivos, como fallos en la infraestructura como el caso de Adamuz o errores humanos, como el primer análisis indica que podría haber ocurrido en el caso de Urda.

Pese a esto, Óscar Puente ha confirmado que ya se ha iniciado un proceso de sustitución del sistema LZB, pero no porque se haya quedado obsoleto a nivel de funcionalidad, sino a nivel tecnológico y normativo; es un sistema viejo, de 1992, asociado con tecnología propietaria que ya no se produce.

Por eso, el sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) será su sucesor. Como su nombre indica, es un sistema que permite la interoperabilidad europea, para que un mismo tren circule por líneas de diferentes países comunitarios sin necesidad de cambiar el equipamiento.

Además, ERTMS está mejor preparado para el futuro de la alta velocidad, al contar con dos niveles, uno que permite velocidades máximas de 300 km/h, y otro que permite hasta 350 km/ sin necesidad de señales luminosas en la vía.

Sin embargo, por ahora no hay nada que indique que una adopción más temprana de ERTMS hubiera sido suficiente para evitar el accidente de Urda, especialmente si se confirma que se produjo por un error humano.