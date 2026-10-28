Así es la red de desfibriladores inteligentes que circula por Madrid: están en los autobuses de la EMT y llaman al 112 por ti

Ante una parada cardiorrespiratoria, cada minuto cuenta. Por eso siempre se están buscando nuevos puntos para colocar un desfibrilador que sirva de atención temprana hasta que llegan los efectivos de emergencia.

Estos equipos fáciles de utilizar para cualquiera se encuentran en edificios, en el metro, aeropuertos, y aun así, no son suficientes. Además de colocarlos en puntos estratégicos, cada vez se posicionan más en puntos móviles, como los autobuses o en drones.

La flota de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid cuenta ahora con 2.200 desfibriladores conectados, uno en cada autobús. La novedad es doble, por el despliegue y por su tecnología IoT que les permite dar la voz de alarma antes que nadie.

Cuando el conductor o un pasajero retira el equipo de soporte, se activa una alerta automática. Esta red combina geolocalización por GPS, comunicaciones del Internet de las cosas (IoT) y un sistema de aviso a los servicios de emergencia para que estos puedan conocer la posición del vehículo sin que el conductor tenga que realizar una llamada manual.

El proyecto, desarrollado por Bexen Cardio en colaboración con UnaBiz, pretende convertir los autobuses municipales en una red de cardioprotección que se desplaza por la ciudad y puede prestar asistencia tanto a los pasajeros como a cualquier persona que sufra una emergencia en la calle. La instalación se ha completado en octubre, según la información facilitada por las empresas responsables.

Un imán activa la alerta

La solución se apoya en un dispositivo denominado Tracker o rastreador. Este equipo incorpora geolocalización por GPS, detección de la extracción del desfibrilador y conectividad para comunicar la emergencia.

El funcionamiento comienza con un mecanismo físico sencillo. El desfibrilador permanece sujeto en el autobús mediante un cable unido a un imán acoplado al Tracker. Cuando alguien retira el equipo de su soporte, el imán se libera y activa automáticamente la secuencia de alarma.

Desfibrilador instalado dentro de un autobús de la EMT en Madrid UnaBiz Omicrono

A partir de ese momento, el sistema obtiene y transmite la posición GPS del vehículo con una frecuencia determinada, envía un SMS de alerta y establece una llamada al servicio de emergencias 112. También puede recibir llamadas si la comunicación se interrumpe.

De esta manera, la retirada del dispositivo desencadena un proceso de aviso evitando que el conductor o cualquier otro pasajero pierdan tiempo buscando el teléfono, además de tener que comunicar torpemente la posición del autobús, como suele pasar en estos casos de máxima tensión.

El GPS es especialmente importante porque permite identificar la ubicación del vehículo en el momento de la emergencia. Esta es la principal novedad tecnológica del proyecto, pues resuelve un problema que no existe en las instalaciones fijas con desfibriladores: localizar con rapidez un equipo médico que cambia constantemente de ubicación.

El segundo elemento es el Internet de las cosas, conocido como IoT por sus siglas en inglés. Este concepto engloba dispositivos físicos equipados con sensores y conectividad que pueden enviar información a otros sistemas sin necesidad de que una persona intervenga en cada comunicación.

José Luis Martínez -Almeida, Alcalde de Madrid probando uno de los desfibriladores EMT Madrid Omicrono

En este caso, el Tracker transforma un equipo médico transportado a bordo de un autobús en un dispositivo conectado capaz de comunicar automáticamente un evento y su localización. Bexen Cardio ya utilizaba la red Sigfox 0G de UnaBiz para monitorizar sus desfibriladores. Sobre esa experiencia se ha desarrollado la solución específica para EMT Madrid.

Otro de los requisitos era la autonomía energética. El Tracker no depende de la batería del autobús y, según sus desarrolladores, puede permanecer en espera hasta 12 meses conservando energía suficiente para ejecutar la secuencia de alarma. Esto permite mantener el sistema operativo sin conectarlo a la alimentación del vehículo y reduce la necesidad de intervenir en la instalación eléctrica ya existente en la flota de autobuses.

La solución incorpora, además, dos botones configurables para realizar llamadas a números de emergencia locales, lo que, de acuerdo con UnaBiz, facilita su adaptación a otros proyectos de cardioprotección y redes de transporte.

El Ayuntamiento presentó el proyecto en julio de 2026 y anunció que la instalación se completaría en octubre. El contrato de suministro, instalación, mantenimiento y gestión de incidencias se adjudicó a Bexen Cardio por un importe de 2,9 millones de euros, sin IVA, según la información publicada por EMT Madrid.

Cómo funciona un desfibrilador

El Tracker resuelve el problema de localizar el equipo y alertar a los servicios de emergencia, pero no sustituye la intervención de quien atiende a la persona afectada. Para quien no haya tenido nunca que hacer uso de ello, el uso de los desfibriladores es bastante sencillo.

Ante una parada cardiorrespiratoria, el corazón deja de bombear sangre de forma eficaz. En determinados casos, el problema se debe a una alteración eléctrica que puede corregirse mediante una descarga.

Desfibrilador en autobús de la EMT de Madrid Bexen Cardio

El desfibrilador analiza el ritmo cardíaco a través de unos electrodos adhesivos colocados sobre el pecho y determina si existe una arritmia susceptible de recibir una descarga.

El equipo no administra electricidad indiscriminadamente. Si detecta un ritmo para el que no está indicada la desfibrilación, no recomienda aplicar la descarga. Si considera que es necesaria, indica al usuario cómo proceder y cuándo debe asegurarse de que nadie toque a la persona afectada.

Autobús de EMT Madrid Europa Press

Los modelos de uso público están diseñados para que puedan utilizarlos personas sin formación sanitaria especializada. Una vez encendidos, proporcionan instrucciones auditivas que guían al rescatador durante el procedimiento, incluida la colocación de los electrodos y la administración de la descarga cuando corresponde.

Gracias a ellos, la reanimación cardiopulmonar (RCP), que combina compresiones torácicas con otras maniobras según las indicaciones recibidas,se sigue aplicando de forma correcta mientras llega la asistencia sanitaria.

Los desfibriladores de la flota de EMT están preparados para atender tanto a adultos como a niños pequeños, según la información del proyecto. Bexen Cardio ha impartido formación a la empresa municipal y cada equipo incluye una guía rápida sobre sus componentes y el funcionamiento del sistema conectado.

Red de equipos en movimiento

Esta iniciativa cambia la lógica habitual de los programas de cardioprotección. En lugar de depender exclusivamente de desfibriladores instalados en ubicaciones fijas, aprovecha una flota que circula por distintos barrios y que puede encontrarse cerca de una emergencia.

La idea de acercar un desfibrilador al lugar donde se produce una emergencia no se limita al transporte público. En Suecia, investigadores del Instituto Karolinska han estudiado el uso de drones capaces de transportar estos equipos hasta la ubicación de una posible parada cardíaca, con el objetivo de que lleguen antes que una ambulancia.

En un estudio publicado en diciembre de 2023 en la revista científica The Lancet Digital Health, los investigadores analizaron las entregas realizadas durante un programa que operaba en dos zonas de Suecia y cubría aproximadamente a 200.000 habitantes. De las 211 alertas por posibles paradas cardíacas registradas durante el periodo estudiado, se desplegaron drones en 72 ocasiones y se consiguió entregar el desfibrilador en 58 casos.

En los 55 casos en los que se pudieron comparar los tiempos de llegada del dron y de la ambulancia, el dispositivo aéreo llegó antes en 37 ocasiones, el 67% del total. La ventaja mediana fue de tres minutos y 14 segundos. El estudio también documentó casos en los que el desfibrilador entregado por el dron se utilizó antes de que llegaran los servicios sanitarios.

Es un ejemplo más de una tendencia cada vez más extendida por el mundo: conectar los recursos sanitarios con sistemas capaces de identificar una emergencia, determinar dónde se necesita ayuda y movilizar rápidamente el equipo adecuado.