Madrid se llena de robotaxis: Bolt sigue a Waymo y anuncia su llegada a España con tecnología de Nvidia en 2027

Ayer anunciaba Waymo su llegada a las calles de Madrid y hoy hace lo propio Bolt. La empresa de VTCs empezará por la capital de España su despliegue de vehículos autónomos antes de continuar por ciudades europeas de Alemania y Francia.

La empresa pretende desplegar al menos 25.000 vehículos Lucid preparados para alcanzar el nivel 4 de conducción autónoma y equipados con tecnología NVIDIA Hyperion.

En el nivel 4 de autonomía el sistema solo puede funcionar sin conductor dentro de las condiciones para las que está diseñado y validado. Estas pueden incluir determinadas zonas geográficas, tipos de carretera, condiciones meteorológicas y velocidades. El siguiente nivel sería el 5 y supone el último, considerando una completa autonomía idéntica a la de los conductores humanos.

Por las calles de Madrid, inicialmente, recopilará datos de conducción en condiciones reales para contribuir al desarrollo y la validación de la tecnología de conducción autónoma, sujeto a la aprobación regulatoria. Esta operación se suma a la que ya está realizando WeRide en Madrid, que junto con Uber y Avomo, prevén lanzar su servicio de taxi sin conductor antes de que acabe el año en la ciudad.

Este movimiento nace del acuerdo anunciado a mediados del pasado mes de septiembre entre Bolt, el grupo Lucid y Nvidia. En Luxemburgo, Bolt ha realizado un anuncio similar este verano, bajo una alianza con otras empresas: Stellantis y Pony.ai

Aún no se ha revelado el diseño de estos taxis autónomos Bolt Omicrono

Según indican, Bolt se encarga de gestionar la flota de vehículos fabricados por la marca Lucid, los cuales integran tecnología de Nvidia Hyperion y Alpamayo Stack que proporciona una arquitectura de computación, sensores y sistemas de seguridad para dotar de autonomía al vehículo.

Bolt y NVIDIA trabajarán para adaptar el software de conducción a las carreteras europeas e integrarlo en vehículos de varios fabricantes, empezando por Lucid. La configuración de referencia de Hyperion 10, por ejemplo, anunciada por NVIDIA incluye 14 cámaras de alta definición, nueve radares, un LiDAR y 12 sensores ultrasónicos. El ordenador del vehículo procesa los datos de los sensores para estimar qué está sucediendo a su alrededor y decidir cómo responder.

Por otro lado, NVIDIA presentó la familia Alpamayo en enero de 2026. Su objetivo es ayudar a los fabricantes a desarrollar vehículos autónomos de nivel 4, especialmente ante situaciones poco frecuentes que resultan difíciles de resolver con sistemas tradicionales. Este sistema integra visión-lenguaje-acción (VLA) con razonamiento para mejorar la toma de decisiones en escenarios de conducción complejos.

"Nuestra ambición no se limita a llevar la conducción autónoma a unas pocas ciudades" ha dicho Jevgeni Kabanov, presidente y responsable de Conducción Autónoma de Bolt. "Queremos hacer que el transporte autónomo bajo demanda esté disponible a gran escala en toda Europa, con 100.000 vehículos en nuestra plataforma para 2035."