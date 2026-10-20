Waymo llega a Madrid: los taxis autónomos de Google inician sus pruebas en unos días y darán servicio en 2027

Waymo llega a Madrid. El cada vez más popular servicio de taxis autónomos de Google ha confirmado su llegada a la Comunidad de Madrid, donde tiene previsto ofrecer servicios de transporte de viajeros en vehículos totalmente autónomos en 2027.

Para comenzar los servicios el próximo año, Waymo ya ha empezado a enviar sus vehículos a Madrid y, en los próximos días, comenzarán a circular por las calles y carreteras de la región para comenzar las pruebas.

El modelo de vehículo que Waymo desplegará inicialmente en Madrid serán los coches eléctricos Jaguar I-PACE, con los que "Adoptaremos un enfoque metódico, por fases y donde la seguridad es lo primero, que comenzará con la conducción manual antes de avanzar hacia una rigurosa validación técnica con especialistas en vehículos autónomos locales y capacitados al volante", explica la empresa.

De este modo lo hará con conductores de validación formados, también conocidos como conductores de seguridad, quienes estarán al volante para que la compañía pueda sentar las bases para desplegar las operaciones totalmente autónomas.

La idea es que este periodo de validación sirva a Waymo Driver para adaptarse a los patrones de tráfico y las condiciones viales específicas de la Comunidad.

Se trata de una operación parecida a la que ya está realizando WeRide en Madrid, que junto con Uber y Avomo, prevén lanzar su servicio de taxi sin conductor antes de que acabe el año en la ciudad.

En el caso de Waymo la tecnología se basa en Waymo Driver, un sistema entrenado con más de 300 millones de km conducidos que son capaces de simular miles de millones de kilómetros. Esto se combina con machine learning, IA y el conjunto de sensores integrados en el vehículo (LiDAR, radares y cámaras) que crean un mapa en 3D en 360 grados en tiempo real.

Bajo el marco de la DGT

De este modo, Waymo operará bajo el marco de la Dirección General de Tráfico (DGT) para pruebas de conducción automatizada y permisos de ensayo (Instrucción VEH 2025/07) para poder comenzar sus pruebas de servicio.

Actual flota de vehículos de Waymo Waymo

Y es que la compañía explica que acaba de recibir los permisos necesarios para operar en la Comunidad de Madrid bajo el marco de la Dirección General de Tráfico (DGT) para las pruebas de vehículos automatizados en las vías públicas españolas (Instrucción VEH 2025/07).

"La Dirección General de Tráfico ha establecido un marco claro para fomentar las pruebas y el despliegue seguro de la movilidad autónoma, y estamos comprometidos a respaldar esa visión a través de pruebas rigurosas, transparencia y una estrecha colaboración con los reguladores a todos los niveles", detalla el comunicado.

La empresa defiende su sistema de sensores y computación en tiempo real para seguimiento de la carretera y respuesta del vehículo.

Tanto, que explica que "en comparación con los conductores humanos a lo largo de más de 400 millones de kilómetros recorridos únicamente con pasajeros, los datos muestran que Waymo Driver ha registrado un 95% menos de siniestros con lesiones graves o mortales, un 93% menos de colisiones con peatones con lesiones y un 86% menos de colisiones con ciclistas con lesiones, independientemente de la culpabilidad".

En este sentido, el presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL), Ignacio Lijarcio, sostiene que "la conducción autónoma representa una gran oportunidad para convertir la innovación en una aliada de la capacidad humana y de la seguridad vial, ayudando a prevenir errores, anticipar riesgos y salvar vidas".

Expansión europea de Waymo

Con el anuncio en Madrid, la capital se convierte en la primera región de Waymo del país, "lo que marca el inicio de un compromiso a largo plazo de la compañía en España", explica la compañía en un comunicado.

En Europa se une así a Londres o Munich donde ya se trabaja en este tipo de servicios de taxis sin conductor.

Al margen de EEUU, donde Waymo opera con normalidad y fluidez las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en más de 15 ciudades de zonas metropolitanas de Arizona, California, Texas, Georgia, Florida, Colorado o Nevada, es en Londres donde la compañía ha avanzado el servicio con mayor celeridad.

Si uno viaja a Londres es habitual toparse ya con los coches blancos de Waymo por las calles de la ciudad, conviviendo cada vez más con el bullicioso tráfico aunque todavía no está operando comercialmente. La previsión es que lo haga antes de que acabe el año.

Waymo ha recorrido más de 450 millones de kilómetros en vías públicas, ha prestado más de 20 millones de viajes de pago y está disponible para el público en 15 grandes ciudades de EEUU donde cada semana ofrece más de 500.000 viajes de pago.