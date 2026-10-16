Tesla presenta Roadster: un coche deportivo capaz de volar y acelerar casi los 100 km/h en menos de un segundo

Rueda por una rampa hasta colocarse boca abajo y vuelve al suelo por el aire sostenido por la fuerza de sus propulsores. Este es el vídeo con el que Tesla ha presentado su nuevo vehículo futurista.

El fabricante de coches autónomos presentó este jueves la nueva generación de su deportivo eléctrico, Roadster. El vehículo está equipado con propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX, ambas compañías pertenecen al conglomerado de Elon Musk.

Según la información aportada por la compañía automovilística, los propulsores le permiten elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas, además de acelerar de 0 a cerca de 100 kilómetros por hora en menos de un segundo.

Tres versiones

La presentación se realizó en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor (Texas), donde el fabricante estadounidense efectuó varias demostraciones de las capacidades del automóvil, cuyo desarrollo acumula casi nueve años de retrasos.

En una de las pruebas, el Roadster es capaz de sobrevolar por encima de varios coches gracias a los propulsores para seguir su camino después por carretera como un vehículo más.

Tesla Roadster volando por encima de otros coches Tesla Omicrono

"Bueno, ha funcionado", declaró el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, tras la maniobra en la que el coche completa una voltereta desde una rampa curva hasta volver al suelo.

El sistema, desarrollado en colaboración entre ingenieros de Tesla y SpaceX, utiliza aire comprimido almacenado a muy alta presión en lugar de combustible convencional para cohetes.

Tesla anunció tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket. La primera cuenta con dos plazas y podrá acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de 1,6 segundos. Además utilizará un sistema de succión bajo la carrocería para aumentar la adherencia al asfalto.

La versión Thrust incorporará propulsores traseros que reducirán la aceleración a menos de 0,9 segundos. Por su parte, la versión Rocket solo cuenta con una sola plaza y podrá despegar y maniobrar en el aire, además de alcanzar casi 100 kilómetros por hora en menos de 0,59 segundos, según las especificaciones anunciadas por Tesla.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

La compañía también aseguró que el deportivo podrá superar los 370 kilómetros por hora y ofrecer una autonomía superior a 480 kilómetros.

Musk afirmó que el Roadster será el único automóvil de Tesla diseñado para la conducción manual a largo plazo, mientras la compañía concentra sus esfuerzos en los vehículos autónomos y la robótica.

Para 2028

Tesla prevé iniciar la producción en 2028, aunque todavía no ha anunciado los precios definitivos. El empresario reconoció que el deportivo no está necesariamente "optimizado para la seguridad", lo que plantea interrogantes sobre su homologación para circular por carreteras públicas.

La segunda generación del Roadster fue presentada inicialmente en 2017, con la promesa de comercializarse en 2020 por unos 200.000 dólares. Desde entonces, el proyecto ha sufrido sucesivos aplazamientos mientras Tesla priorizaba otros vehículos, como el Model Y y el Cybertruck, además de centrar esfuerzos en la fabricación de robots humanoides.