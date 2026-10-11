Eric y Kimmo, los cerebros tras el órdago de Amazon al iPad: "Las 'tablets' son una categoría superior e insustituible"

Apple y Samsung se han encontrado con un nuevo rival directo esta semana: Amazon. La compañía de Seattle ha lanzado al mercado las Alexa Tablet, un nuevo dispositivo de alta gama con el que quiere competir directamente contra el iPad, pero también contra la Galaxy Tab de la compañía coreana.

Han dejado atrás el enfoque de lanzar tablets baratas al mercado para centrarse en modelos de diseño premium, altas capacidades, versatilidad con el sistema operativo Android —y todas sus aplicaciones— así como dispone de Alexa+ como núcleo de la experiencia del usuario. Un planteamiento tan novedoso como ambicioso.

Una reinvención secreta de la categoría que permite a Amazon dejar atrás su pasado con las tablets Fire para asaltar el reinado del iPad.

Detrás de esta revolución se encuentran Eric Saarnio y Kimmo Lehtosalo, el vicepresidente internacional de dispositivos internacional de Amazon y el director general de tablets en la empresa, quienes atienden a EL ESPAÑOL - Omicrono para profundizar en este viraje sin precedentes y que tiene al iPad como objetivo.

Una experiencia que perdura

El encuentro se produce en el barrio londinense de Shoreditch, y no se antoja como un escenario casual. Es un barrio que destaca por la unión de la innovación digital con el diseño industrial. Un lugar que sirve como punto de partida para la nueva era de la productividad que busca la empresa.

"Llevamos quince años en el negocio de las tabletas y hemos acumulado un volumen enorme de aprendizaje sobre lo que los clientes valoran y aman. Sabíamos que la gente aprecia tener un gran valor por su dinero, pero al adentrarnos en esta nueva era comprendimos que las tabletas se han vuelto tan versátiles y potentes que debíamos construir una experiencia integral perdurable para el futuro", explica a EL ESPAÑOL un sonriente Eric Saarnio.

Eric Saarnio, VP Amazon Devices International. Chema Flores

Esa "experiencia perdurable" se articula, según el directivo, sobre tres pilares innegociables que marcan una ruptura radical con el pasado de la empresa: un hardware de rendimiento premium, la transición completa al sistema operativo Android con acceso nativo a la Google Play Store y la integración omnipresente de Alexa+ como cerebro y alma.

Amazon ha desterrado el objetivo de ofrecer el soporte más barato para reproducir contenido, sino que quiere ser una herramienta de productividad total y al mismo tiempo entretenimiento y uso diario. No decidir qué puede hacer el usuario, sino que sea él quien establezca el caso de uso de su tablet.

"Nuestra filosofía es crear grandes experiencias, ofrecer variedad de opciones y dejar que el cliente decida", reconoce Saarnio.

Así llegan para competir de tú a tú en uno de los segmentos más exigentes del mercado.

En esta experiencia son claves dos nombres propios: Android y Alexa+. El primero por la capacidad de Google para ofrecer al usuario todas las aplicaciones que desee; el segundo porque el asistente de Amazon se convierte en un elemento omnipresente que sirve para conectar todo el ecosistema de productos y articular la vida diaria del usuario.

"Google está realizando inversiones masivas, las aplicaciones están mejorando a un ritmo vertiginoso y los desarrolladores cuidan cada detalle. La razón principal por la que alguien compra un dispositivo es el acceso a las aplicaciones que utiliza en su vida cotidiana, y esta plataforma nos brinda exactamente eso", explica Kimmo Lehtosalo.

Kimmo Lehtosalo, Director and General Manager Tablet Chema Flores

Entre los atractivos de Android están los avances que ha hecho el sistema operativo. "Siempre hemos evaluado Android como una opción sobre la mesa. Sin embargo, cuando analizas hasta dónde ha llegado la plataforma, especialmente con los avances en multitarea y multiventana de Android 16 , comprendimos que era el momento perfecto para dar el salto. Aporta una flexibilidad enorme a la experiencia de uso. Al sumar el catálogo completo de Google Play, le estamos dando al usuario más aplicaciones, más contenidos y muchas más formas de interactuar con el dispositivo. Era sencillamente el instante ideal", puntualiza Saarnio.

Uno de los elementos que pueden resultar más controvertidos en estas tablets con Alexa+ es la convivencia con Gemini. Nada más lejos de la realidad y Lehtosalo no muestra recelo alguno ante esta coexistencia.

"Como clientes, todos queremos tener opciones. Si en tu trabajo utilizas Gemini porque está integrado en Gmail, o si consultas Claude o Perplexity para determinadas tareas, esas herramientas van a estar disponibles en la tienda. Pueden coexistir perfectamente. Al mismo tiempo, tienes a Alexa+ actuando como tu asistente personal y doméstico para coordinar tu vida cotidiana".

"Al adentrarnos en esta nueva era comprendimos que las tabletas se han vuelto tan versátiles y potentes que debíamos construir una experiencia integral perdurable para el futuro"

Alexa+, el cerebro omnipresente

Alexa+ es el verdadero elemento vertebrador de la experiencia. La inteligencia artificial de la compañía constituye la forma real de comprender el sentido de estas nuevas tablets.

Lejos de limitarse a ser un icono marginal o una simple aplicación, la IA de Amazon está integrada de forma omnipresente en toda la interfaz de todas las aplicaciones.

En el escritorio principal, el usuario se encuentra en la parte superior con la denominada Dynamic Tab, una elegante ventana interactiva que evoca de inmediato a un Echo Show en miniatura. Desde este punto central es posible consultar en tiempo real la previsión meteorológica, revisar los avisos del hogar digital, retomar la lectura de nuestro Kindle o seguir a nuestro equipo favorito.

Alexa+ en la Amaozn Alexa Tablet 12 Pro Chema Flores Omicrono

"Diseñamos esta experiencia conjuntamente con el equipo de los Echo Show con un sistema de diseño unificado. Si por ejemplo estoy en casa navegando y encuentro una receta 'fresa espeluznante' para una fiesta Halloween y la guardo en mi biblioteca de cocina, más tarde puedo estar frente al Echo Show de la cocina y decir simplemente: 'Alexa, muéstrame la receta de la fresa espeluznante', y aparecerá de inmediato. O si he iniciado una conversación sobre la planificación de un viaje en el Echo de mi salón, esa tarea se mostrará en la Dynamic Tab de mi tablet en cuanto salga por la puerta para que pueda continuarla. Un dispositivo viaja contigo; el otro se queda en casa, pero el cerebro que los conecta es el mismo", presume Lehtosalo.

Otra de las funciones estrella es la Inteligencia en Pantalla. Al pulsar el botón dedicado a Alexa+ en la esquina inferior izquierda o mediante el comando de voz habitual, la IA puede —siempre que el usuario lo autorice expresamente — analizar el contexto visual de lo que se está ejecutando.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro Chema Flores Omicrono

De este modo, si consultamos un artículo sobre rutas de senderismo mientras navegamos, Alexa+ extraerá los datos clave, resumirá los niveles de dificultad y sugerirá itinerarios según nuestras preferencias personales e incluso sobre nuestro calendario.

Preguntándoles acerca de la privacidad visual de un sistema de IA, Saarnio y Lehtosalo enfatizan la privacidad por diseño sobre la que se han edificado los dispositivos. Todas las funciones de análisis de pantalla permanecen desactivadas por defecto . Solo se activan mediante una confirmación explícita del usuario y muestran en todo momento un indicador visual verde y prominente en la parte superior que advierte cuando la IA está leyendo el contenido del panel.

Saarnio y Lehtosalo explicando funcionalidades de las Alexa Tablets. Chema Flores

Además, la tableta permite gestionar perfiles multiusuario de forma instantánea desde la pantalla de bloqueo , garantizando que cada miembro del hogar acceda a sus propias preferencias, historiales de lectura y recomendaciones de Alexa+ sin interferir con las de los demás.

"Alexa+ es el cerebro que conecta a todos los dispositivos"

De productividad a modo Kindle

Más allá de Alexa+, el equipo de Eric y Kimmo han trabajado en integrar experiencias en el software que puedan sustituir a otros dispositivos, tales como a un ordenador o a un libro electrónico.

Tenemos la posibilidad de cambiar entre escritorios completos, con varias aplicaciones a la vez, como si de un ordenador se tratase. De esta forma el usuario puede separar de forma estanca sus entornos de trabajo de sus espacios personales.

Saarnio muestra el modo Kindle de la Alexa Tablet Chema Flores

Otra de las opciones llamativas es el modo Kindle, que al abrir cualquier libro la aplicación de lectura transforma el dispositivo bajando la luz azul, mejorando la batería y facilitando la lectura. Además, si tomamos notas a mano se trasladan a nuestro dispositivo Kindle habitual.

Ante esto, la pregunta es obvia: ¿no temen la canibalización?

"Llevamos más de veinte años cultivando la cultura de la lectura en Amazon. Si algo hemos aprendido en estas dos décadas es que a los lectores les encanta leer, punto. Y leerán en cualquier superficie que tengan a mano", explica Eric, quien defiende que "hay clientes avanzadísimos de Kindle que leen en sus teléfonos móviles, en sus e-readers dedicados o incluso en libros de papel tradicionales. Lo fascinante de esta experiencia es que traslada la esencia de Kindle al dispositivo que da la casualidad de que llevas contigo en ese momento".

Del plástico al aluminio premium

Más allá de la experiencia de uso el otro punto que eleva el listón de estas tablets es, sin duda, su diseño. Amazon ha apostado por aumentar las calidades de los materiales, ser más premium desde el primer vistazo.

La joya de la corona, la Alexa Tablet 12 Pro, se presenta con un chasis de aluminio monobloque de solo 6,5 milímetros de grosor y un peso contenido de 555 gramos y gran rendimiento con un procesador de MediaTek. Sin embargo, el elemento diferenciador que capta todas las miradas del modelo Pro es su acabado de pantalla Nanomatte.

Lehtosalo expone el diseño de la Amazon Alexa Tablet. Chema Flores

A diferencia de las soluciones mate tradicionales del mercado, aquí no sacrifica ni nitidez del color ni contraste. Para lograrlo ha desarrollado una tecnología propia junto a Corning en un sofisticado proceso de fotolitografía. Graba en el propio cristal una textura óptica microscópica que queda perfectamente alineada con la matriz de píxeles.

Esta tecnología solo la incorpora el mayor de los modelos. Ante la pregunta de por qué esta nueva era de tablets llega en tres modelos diferentes —en vez de focalizar todo a una única opción— Kimmo Lehtosalo explica que "necesitas un tamaño superior si pretendes hacer más cosas, ser más productivo en el trabajo y al mismo tiempo disponer de una pantalla envolvente cuando viajas para ver películas. Sin embargo, hay usuarios cuyo foco es puramente el entretenimiento, y para ellos hemos diseñado la de 11 pulgadas con una pantalla 2.5K a 90 Hz que resulta espectacular para jugar o consumir streaming. Pero al mismo tiempo también hemos querido lanzar la versión de 8,7 pulgadas que responde a quienes buscan la máxima portabilidad para leer, navegar o usar aplicaciones con una sola mano".

"Necesitas un tamaño superior si pretendes hacer más cosas, ser más productivo en el trabajo y al mismo tiempo disponer de una pantalla envolvente cuando viajas para ver películas"

Su tablet frente a portátiles y plegables

Una vez abierta la caja de el uso múltiple de dispositivos, la charla deriva en dónde ven que encaje el concepto tablet hoy en día. Esta Alexa Tablet 12 Pro bien puede sustituir a un ordenador portátil, pero también a un Kindle... pero el auge de los teléfonos plegables también puede comer terreno a las tablets —especialmente a las de pequeño formato—.

En este sentido, Lehtosalo cree que "los ordenadores portátiles siguen teniendo un lugar muy claro en la vida de la gente cuando se trata de productividad pesada de larga duración. Sin embargo, las tabletas son imbatibles en lo que denominaría productividad ligera o temporal".

Lehtosalo interactuando con Alexa+. Chema Flores

Ponía de ejemplo que "en el vuelo que me ha traído aquí desde Nueva York, desplegué mi tableta, me conecté al WiFi satelite del avión y abrí en pantalla dividida mi correo electrónico, la aplicación corporativa y el chat de trabajo. Pude completar todas mis tareas pendientes de una forma fluida e increíble. Y en cuanto terminé, cerré las ventanas de trabajo, activé el Modo Kindle y me puse a leer tranquilamente", sentencia.

Preguntando si un dispositivo plegable podría ocupar ese hueco, cree que "sencillamente no es lo mismo", mientras sujetaba su Galaxy Z Fold 8 en la mano. "Utilizo un Galaxy Fold y aunque es un dispositivo fantástico para ciertas tareas rápidas, no te permite alcanzar ese nivel de comodidad y versatilidad real para trabajar con soltura durante un vuelo y luego pasar a una experiencia cinematográfica de ocio. La tableta sigue siendo una categoría superior e insustituible".

Otra de las incógnitas de la categoría es el momento en el que llega. Un escenario macroeconómico complejo, marcado por las tensiones en la cadena de suministro global y la escalada constante en los costes de la memoria RAM y los componentes semiconductores-.

Saarnio se muestra tranquilo y destaca la ventaja competitiva que otorga la veteranía de Amazon creando dispositivos.

"Todos los actores de la industria estamos viendo cómo se incrementa el coste de los componentes y las memorias. No somos una excepción. Sin embargo, la gran ventaja de Amazon es que llevamos más de dos décadas fabricando hardware, lo que nos ha permitido consolidar relaciones estratégicas muy profundas y duraderas con los principales proveedores globales de chips y componentes. Eso nos garantiza el suministro necesario para construir productos de altísima calidad manteniendo unos precios enormemente competitivos para los usuarios".