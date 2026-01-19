Cuando la vivienda de ultralujo se une con la automoción: así será la 'ciudad Mercedes-Benz' que construirá 12 rascacielos

Dubái se ha convertido en el principal laboratorio del mundo para la arquitectura en altura, con una carrera constante por levantar rascacielos cada vez más altos, lujosos y, por qué no decirlo, horteras.

El skyline del emirato está dominado por los 828 metros del Burj Khalifa, pero a su sombra crecen decenas de proyectos que mezclan ingeniería extrema, marcas de lujo y llamativas fórmulas de arquitectura vertical.

En los próximos años se inaugurarán colosos como el Burj Azizi o nuevas torres residenciales de más de 500 metros, pero el proyecto que más está llamando la atención es la alianza entre Mercedes-Benz y la promotora Binghatti para construir no solo uno, sino 12 rascacielos bajo el nombre de Mercedes-Benz Places - Binghatti City.

"Este año celebramos los 140 años de historia de la empresa, un legado que pocos pueden presumir", afirmó Axel Harries, director global de servicio de la compañía alemana. "Mercedes-Benz Places - Binghatti City supone la primera vez que lo aplicamos a escala urbana real: todo un entorno de vida, una ciudad dentro de otra ciudad, que lleva nuestra inconfundible identidad".

Es el último ejemplo de la colaboración entre grandes promotoras y marcas de automóviles de lujo para crear rascacielos 'de marca', algo que ya han puesto en práctica compañías como Porsche, Bentley o Aston Martin, sobre todo en Miami, y otras como Bugatti en la propia Dubái.

'Branding' de lujo

Este fenómeno se explica por la fidelidad casi fanática de muchos propietarios de superdeportivos y coches de lujo. Eso, unido al interés de los promotores en asociarse a marcas con un enorme poder de atracción entre los más adinerados, explica una tendencia que no ha dejado de crecer en los últimos años.

El primer paso de la colaboración entre el fabricante alemán de coches y la promotora del emirato fue el Mercedes-Benz Places (no confundir con el edificio de mismo nombre que ya está construido en Miami), un primer rascacielos actualmente al 80 % de su construcción en el centro de Dubái, con 65 plantas y más de 340 metros de altura.

Binghatti City tendrá hasta 12 torres residenciales. Mercedes-Benz / Binghatti Omicrono

En Binghatti City, la idea va mucho más allá de una única torre. Y es que el objetivo no es solo levantar un edificio emblemático, sino diseñar un barrio completo donde arquitectura, movilidad y servicios reflejen los elementos distintivos del diseño de la marca alemana.

Su construcción está prevista en la zona de Nad Al Sheba, al sur de Dubái Creek, en las cercanías de un conocido hipódromo. Está concebida como una comunidad con 12 rascacielos residenciales integrados en un tejido urbano propio, con zonas de ocio, comercio y deporte interconectadas mediante bulevares, parques y corredores verdes.

El desarrollo urbano se extenderá sobre unos 929.000 metros cuadrados, lo que equivale a una pequeña ciudad dentro del emirato, un distrito exclusivo con todo tipo de servicios públicos y comerciales.

El gran protagonista será Vision Iconic, el edificio principal de Binghatti City y el rascacielos llamado a convertirse en nuevo símbolo del skyline de Dubái. A su alrededor se levantarán otras 11 torres residenciales para ofrecer hasta 13.000 apartamentos, una cifra que sitúa el proyecto en la liga de las mayores promociones residenciales de lujo del mundo.

Mercedes-Benz Places - Binghatti City estará conectada por bulevares, zonas verdes y de ocio. Mercedes-Benz / Binghatti Omicrono

Las unidades se reparten en diferentes tipologías, desde estudios y apartamentos de un dormitorio hasta viviendas de gran tamaño y áticos de ultralujo, todas bajo el paraguas de la marca y con acceso a servicios comunes de alto nivel.

Aunque Binghatti City está en una fase muy precoz de desarrollo y se desconocen la mayoría de detalles técnicos, los desarrollos previos de Binghatti tienen varias características comunes.

Entre ellas destacan las fachadas acristaladas de alto rendimiento, sistemas avanzados de climatización y un uso intensivo de herramientas digitales como el modelado BIM para optimizar estructura y costes.

En sus proyectos la compañía combina estructuras de hormigón y acero de alta resistencia con muros cortina de vidrio diseñados para reducir la ganancia solar, un elemento clave en el clima extremo de Dubái.

Estas envolventes ayudan a mejorar el aislamiento, reducir el consumo energético del aire acondicionado y mantener una estética de formas fluidas y superficies reflectantes que también se asocia a la imagen de Mercedes‑Benz.

La exclusividad de Bugatti

El otro gran emblema de los rascacielos relacionados con los coches y el automovilismo en Dubái es Bugatti Residences, en Business Bay.

Desarrollado también por Binghatti, es el primer desarrollo residencial de la marca de coches en el mundo y está concebido como un proyecto para trasladar el lenguaje de diseño de los hiperdeportivos de origen francés a la arquitectura.

Bugatti Residences se levanta como un conjunto de torres integradas de unas 48 plantas y está aún en construcción. El complejo albergará en torno a 171 apartamentos y 11 áticos inspirados en la Riviera francesa y dirigidos a un público de altísimo poder adquisitivo.

Diseño del rascacielos Bugatti Residences. Bugatti / Binghatti Omicrono

Las viviendas destacan por sus piscinas privadas y grandes terrazas con vistas al Downtown, así como por la presencia de garajes privados y ascensores para coches en las residencias más exclusivas.

Este tipo de soluciones refuerza la idea de que la arquitectura está pensada para el propietario de superdeportivos, permitiéndole literalmente subir su vehículo hasta el salón.

En el interior, el edificio apuesta por materiales como mármol y maderas nobles, combinados con sistemas domóticos avanzados. El conjunto se complementa con servicios como playa privada, spa, gimnasio, club exclusivo y espacios gastronómicos de alto nivel, configurando un ecosistema cerrado de lujo extremo.

Bugatti Residences ya ha llamado la atención del mercado. Ha protagonizado ventas récord por metro cuadrado en Business Bay y la compra de un ático por parte del futbolista brasileño Neymar Jr., por unos 55 millones de dólares, también ha llamado poderosamente la atención.