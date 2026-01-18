Así es Ezdome, la casa modular japonesa con forma de burbuja: se monta en dos horas y aguanta hasta 8 grados bajo cero

El mundo de las viviendas en España está continuamente evolucionando, dejando atrás los diseños de siempre y estructuras que requieren semanas o incluso meses de construcción. De vez en cuando surgen propuestas que rompen todos los esquemas, como casas hechas de papel, que no necesitan hormigón, que se inflan muy rápido o una con forma de burbuja que se instala muy rápido.

Se trata de Ezdome, una innovadora casa modular con forma esférica que se pliega y se monta en menos de dos horas. Desarrollada por la empresa japonesa TCL Co., esta vivienda busca ofrecer un refugio rápido, digno y resistente para situaciones de emergencia, como inundaciones o terremotos.

La compañía explica que Ezdome nace específicamente como respuesta a las catástrofes naturales que con frecuencia golpean Japón. En escenarios de terremotos, tifones o inundaciones, muchas personas deben refugiarse en gimnasios y centros provisionales que pronto se saturan.

Con esta vivienda se acabaron estos refugios improvisados, permitiendo a cada familia disponer de su propio espacio cerrado, luminoso y seguro. Una pequeña casa que se construye mediante métodos prefabricados y que es completamente modular: se puede adaptar a las necesidades de cada usuario.

Se instala muy rápido

Esta pequeña casa destaca por ser compacta y resistente. La vivienda posee una forma de cúpula geodésica —una estructura con forma de media esfera formada por una red de triángulos u otros polígonos que, unidos entre sí, generan un domo muy ligero pero resistente—.

Varias casas Ezdome. TCL Co. Omicrono

Un diseño que reduce la resistencia al viento, ya que la forma aerodinámica de la vivienda facilita que el viento se desvíe, lo que ayuda a reducir los daños causados por vientos fuertes. Además, el material del panel de la pared también resiste la acumulación de nieve.

Ezdome es igualmente una casa ligera y estable, además de resistente a los temblores. La vivienda japonesa no cuenta con pilares ni vigas, detalle que disminuye el impacto en las personas que se encuentran en su interior.

En cuanto a sus dimensiones, Ezdome posee un diámetro exterior máximo de 3.360 milímetros y una altura total de 2.550 mm, además de un espesor del suelo de 60 mm. Internamente, el diámetro es de 3.280 mm y la altura de 2.350 mm.

También destaca por su peso, que es aproximadamente 300 kilogramos, y está hecha de diferentes materiales. Por ejemplo, las paredes y el suelo son de polietileno de alta densidad (HDPE) y el techo de iluminación es de policarbonato.

Así se instala la casa con forma de burbuja Ezdome

Aunque la gran ventaja de Ezdome es que se construye muy rápido. La empresa señala que esta vivienda, que incluye 38 paneles encajables y una cúpula transparente para la luz natural, se puede montar entre dos adultos con apenas seguir unas instrucciones (al estilo 'Ikea'), sin herramientas complejas y en un tiempo entre 60 y 90 minutos.

Ya se está usando

TCL Co. destaca que su vivienda Ezdome se puede usar igualmente como alojamiento temporal, un espacio auxiliar en el jardín, para eventos o como una estructura médica o comunitaria móvil, entre otros. Asimismo, señala que su sistema cuenta con tres fortalezas principales, siendo la primera su rápida construcción para dar respuesta inmediata después de un desastre.

La casa con forma de burbuja Ezdome. TCL Co. Omicrono

También resalta que es un espacio independiente que garantiza privacidad, lo que ayuda a reducir el estrés en los refugios de evacuación. La vivienda con forma de burbuja se puede usar durante muchos años y es capaz de soportar tanto el intenso calor del verano como el frío helado del invierno.

La empresa ha puesto a prueba su funcionalidad en condiciones extremas, con entrenamientos de campo que certifican que el refugio puede ofrecer una estancia cómoda incluso a temperaturas de hasta -8 ºC. Este tipo de pruebas no solo miden la resistencia de los materiales, sino también la habitabilidad y el confort de las personas que lo utilizan. El objetivo es garantizar que, incluso en climas duros, el espacio interior siga siendo un lugar seguro y digno.

En el contexto de España, una solución como Ezdome podría encajar especialmente en dispositivos de protección civil vinculados a incendios forestales, inundaciones repentinas o evacuaciones preventivas en zonas rurales aisladas, donde la instalación rápida de refugios dignos resulta clave.

También tendría sentido como infraestructura temporal en campamentos de voluntariado, festivales al aire libre o eventos multitudinarios, ofreciendo espacios independientes para descanso, atención médica básica o coordinación logística, sin necesidad de levantar estructuras permanentes ni recurrir siempre a grandes carpas colectivas.

La casa con forma de burbuja Ezdome. TCL Co. Omicrono

Por último, la compañía japonesa resalta que Ezdome, en comparación con las viviendas temporales prefabricadas ya existentes, ofrece una "excelente relación calidad-precio": cuesta alrededor de 1,32 millones de yenes (unos 7.192 euros al cambio).

Ezdome no es una solución puntual ni desechable, y ahí reside una de sus mayores fortalezas. Ya ha demostrado su utilidad sobre el terreno tras el terremoto de la península de Noto, en Japón, y también en emergencias recientes de países como Turquía, Siria o Marruecos.