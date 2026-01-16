La madre de uno de los hijos de Musk, afectada por los desnudos de Grok: acaba de demandar a xAI

El culebrón que se vive en España respecto a Grok y las mujeres desnudadas no cesa. En diciembre, miles de usuarios generaron imágenes con el chatbot desnudando y sexualizando a adultos y a menores de edad.

La controversia, que ha llegado a las instancias más altas de los gobiernos de algunos países como Reino Unido, sigue adelante: ahora, la madre de uno de los hijos de Musk ha denunciado a xAI.

Ashley St. Clair, influencer de extrema derecha y comentarista política, ha anunciado medidas legales contra la firma de inteligencia artificial de Musk por haber permitido la generación de imágenes sexualizándola.

Nueva demanda a xAI por Grok

La NBC ha recogido las duras declaraciones de St. Clair en contra de Musk. La personalidad de Internet pidió a Grok que dejara de crear imágenes sexualizándola, sin éxito alguno.

El chatbot prometió a St. Clair que no volvería a publicar dichas imágenes, pero fue algo inútil. Los usuarios no solamente continuaron generando estas imágenes, sino que lo hicieron con fotografías de ella cuando era menor.

En palabras de la propia influencer, se produjeron innumerables imágenes de ella, "mucho más explícitas", y basadas en fotografías de cuando tenía 14 años, poniéndola o bien desnuda o bien en bikini.

Una de las primeras publicaciones que revisó St. Clair mostraba a un usuario generando una imagen de ella en bikini. Recriminó al usuario el acto, el cual tildó el post de humorístico.

El CEO de Tesla y dueño de la red de satélites Starlink, Elon Musk. Imagen de archivo. Reuters

Esto generó un efecto en cadena, causando que cada vez más y más usuarios incitasen a Grok a crear deepfakes sexualizándola. Incluso se dieron algunos deepfakes en vídeo, mostrándola de forma desnuda y haciendo actos sexuales explícitos.

St. Clair ahora ha demandado a la startup de inteligencia artificial xAI, de la cual es responsable un Musk que si bien ha condenado las imágenes, ha seguido motivando a Grok para generar fotografías por IA.

La demanda, que ha sido presentada en un tribunal estatal de Nueva York, declara que los usuarios habían generado fotografías ilegales de la influencer, usando fotografías tanto de niña como de adulta.

En esta misma demanda, la antigua pareja de Musk acusa a xAI de permitir a los usuarios la creación de imágenes generadas por IA y de retirar la monetización de su propia cuenta de X.

Ashley St. Clair. Ashley St. Clair Omicrono

Reclama a xAI una indemnización por daños y perjuicios de 75.000 dólares y solicita medidas más estrictas para capar la capacidad de Grok de generar estos contenidos.

Y es que después de que Reino Unido a través de Ofcom anunciase una investigación sobre X al respecto de este hecho, Musk anunció que ya no se podrían generar imágenes de desnudos, ni siquiera con una suscripción.

Ahora, todos los usuarios, independientemente de si están pagando o no, tendrán limitaciones para editar imágenes sexualizadas en X. Sin embargo, Grok y su app externa siguen pudiendo generar estas fotografías.

Cuando saltó la polémica, Musk se vio obligado a limitar en primer lugar la generación de imágenes a los usuarios de pago. Ese día, Grok publicó numerosos mensajes pidiendo a los usuarios instalar su aplicación externa.

Ani, el avatar de Grok, la IA de Elon Musk.

A fecha de escrito este artículo, aún es posible tener estos desnudos en España a través del chatbot de inteligencia artificial, alimentando una polémica que solo parece ir a más.