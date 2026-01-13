El novedoso purificador de aire de unos jóvenes que no necesita mantenimiento: elimina el polvo con nanogotas de agua

Los sistemas de purificación del aire se encuentran ya en la mayoría de las casas, incluso a través de los nuevos aires acondicionados. Investigadores de Corea del Sur han dado con una nueva técnica para reinventar este electrodoméstico eliminando el mantenimiento y otras molestias.

Un equipo de investigación de Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea ha desarrollado una nueva tecnología de purificación de aire a base de agua. Este nuevo purificador de aire basado en electrospray de agua que elimina rápidamente el polvo ultrafino sin filtros, no genera ozono y funciona con un consumo de energía ultrabajo.

Para las personas alérgicas los purificadores son vitales en casa, incluso para el resto de ciudadanos en grandes ciudades, donde la contaminación es alta. Estos electrodomésticos ayudan a respirar un aire más limpio mientras se está en espacios cerrados.

Por lo general, estos dispositivos succionan mediante un ventilador el aire de la habitación. Este pasa por varias etapas de filtrado y se vuelve a expulsar sin las partículas contaminantes que disparan las alergias del usuario.

Los filtros más habituales suelen consistir en una primera malla lavable que retiene las partículas grandes de polvo y pelos. En segundo lugar, están los filtros HEPA: formado por fibras muy finas dispuestas en forma de malla/“acordeón”, atrapan partículas muy pequeñas como el polen, ácaros, PM2,5, muchas bacterias. Sus eficiencias se acercan al 99,95–99,97% alrededor de 0,3 micras.

Ejemplo de purificador de Dyson

Aparte de estos filtros, también se usan otros como el carbón activado, el cual es un material muy poroso que absorbe gases y vapores y sirve para eliminar olores. Por otro lado, se usan ionizadores que cargan eléctricamente las partículas del aire para que se adhieran a placas de carga opuestas o caigan sobre superficies cercanas.

También algunos modelos añaden una lámpara ultravioleta que daña el material genético de microorganismos (bacterias, virus), reduciendo su capacidad de reproducción. La técnica de este equipo joven rompe con lo visto hasta ahora en el mercado y podría llegar a las tiendas este 2026.

¿Cómo funciona?

El nuevo purificador contiene un electrodo de alto voltaje, un absorbedor de nanofibras que se encarga de absorber agua de forma autónoma y microcanales de polímero que la transportan por capilaridad.

Las gotitas de agua capturan el polvo con esta estructura de nano esponja capaz de aspirar el agua de forma autónoma. Así se consigue la eliminación del polvo mediante nano gotas de agua, sin necesidad de usar múltiples filtros que necesiten mantenimiento y sin generar ozono.

Este diseño consigue un funcionamiento de autobombeo en el que el agua se suministra automáticamente y permite un funcionamiento estable y prolongado de la electropulverización de agua, según indican los investigadores.

Se puso a prueba en una cámara experimental de 0,1 metros cuadrados y los responsables del proyecto explican que los resultados demuestran que el purificador eliminó el 99,9 % de las partículas en el rango PM0,3 - PM10 en tan solo 20 minutos.

Diseño del purificador de aire a base de agua KAIST Omicrono

En concreto, el dispositivo fue capaz de eliminar el 97 % del polvo ultrafino PM0,3 en tan solo 5 minutos. Este tipo de polvo es difícil de eliminar con purificadores de aire con filtro convencionales.

Incluso después de 30 pruebas consecutivas y 50 horas de funcionamiento continuo, el dispositivo funcionó de manera estable sin degradación del rendimiento y su consumo de energía fue de aproximadamente 1,3 W, que es menor que el de un cargador de teléfono móvil. La institución aclara que solo alrededor de 1/20 de los purificadores de aire convencionales basados ​​en filtros HEPA ofrecen esta eficiencia.

Como no hay filtro, no hay pérdida de presión en el flujo de aire y casi no se genera ruido. Otra ventaja es que no genera ozono. Esperan que esta nueva técnica se expanda a varios campos, incluidos entornos interiores, así como módulos de purificación de aire automotrices, de salas blancas o portátiles.

Futura comercialización

Como ya se ha indicado, las pruebas demostraron su viabilidad para llegar al mercado. El producto está equipado no solo con eliminación de polvo fino mediante nanogotas de agua, sino también con funciones de eliminación de olores y esterilización de patógenos.

Purificador de Xiaom, modelo Smart Air Purifier 4 Compact Xiaomi Omicrono

No solo se ha demostrado que su eficacia supera en gran parte las limitaciones de los purificadores de aire convencionales al eliminar la necesidad de reemplazar el filtro, no producir ozono y limpiar el aire de partículas tan pequeño como PM 0.3 (diámetro de 0.3 μm), que equivale aproximadamente a 1/200 del grosor de un cabello humano, en poco tiempo. Además, demostró alta estabilidad y durabilidad sin degradación del rendimiento, incluso con un uso prolongado.

La comercialización de esta tecnología está actualmente en marcha a través de A2US una empresa universitaria derivada del laboratorio del profesor Seung S. Lee. A2US ganó un Premio a la Innovación CES 2025 y planea lanzar un producto purificador de aire portátil en 2026.