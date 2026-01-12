Trump pedirá a Elon Musk restaurar internet en Irán con Starlink: así podrían conectarse por satélite los manifestantes

Elon Musk y el presidente de EEUU, Donald Trump, en una rueda de prensa la semana pasada en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Reuters

Hace cuatro días que la población iraní sufre cortes en internet y restricciones en telefonía, lo que dificulta verificar de forma independiente la magnitud de la represión. Es la respuesta del régimen para bloquear las protestas en las calles que ya acumulan más de 500 muertos y 10.000 detenidos.

Informa la agencia Reuters de la intención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de restaurar la conexión a la red mediante el servicio satelital de Starlink. El presidente estadounidense ha dicho este domingo que pretende pedirle al multimillonario, Elon Musk, que restaure el acceso a internet de la población de Irán.

"Es muy bueno en ese tipo de cosas, tiene una muy buena compañía", ha dicho Trump a los periodistas que le preguntaban por esa posible colaboración con SpaceX, empresa a cargo de este servicio de conexión. Musk y SpaceX aún no se han manifestado al respecto.

Durante el mandato de Joe Biden, la Casa Blanca se comprometió con Musk a establecer Starlink en Irán durante las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial. No es la primera vez que el régimen lleva a cabo apagones 'sigilosos' a modo de censura y control.

Sin embargo, varios medios internacionales aseguran que Starlink también ha sufrido cortes en Irán mediante el uso de bloqueadores. Las autoridades locales nunca autorizaron el despliegue del servicio, por lo que sería ilegal su uso, pero ante los bloqueos de internet el uso de sus antenas habría aumentado.

Directo al móvil

Los miles de satélites que Starlink controla en la órbita terrestre, ofrecen conexión de alta velocidad a internet desde el espacio a quienes se conectan a sus antenas y pagan una cuota mensual. En España este servicio lleva años disponible.

Por lo general, es necesario contar con un hardware específico que se conecte con la constelación satelital y distribuya la conectividad entre los diferentes dispositivos del usuario; desde ordenadores hasta varios móviles. No obstante, en el último año se ha presentado una alternativa directa a teléfonos móviles.

El servicio móvil de Starlink Direct to Cell tiene numerosas ventajas respecto a los sistemas tradicionales basados en telecomunicaciones terrestres. Por ejemplo, este no genera interferencias ni problemas de señales de radio en otros operadores.

El objetivo no es otro que el de proporcionar conectividad móvil en cualquier lugar, sin requerir cambios en hardware o equipamiento especial. Todo ello fruto del módem eNodeB incorporado de los satélites Starlink.

En Ucrania

La constelación de Starlink se ha utilizado en otras regiones marcadas por disturbios o conflictos, como en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro o en Ucrania durante la guerra con Rusia. Los ataques rusos han ocasionado problemas de conexión para la población ucraniana. No obstante, Musk ordenó en 2022 el cierre de Starlink durante una ofensiva ucraniana crucial, lo que ocasionó críticas y acusaciones de apoyo a la causa rusa, según informó Reuters.

El año pasado Starlink dejó de funcionar en Ucrania, la causa sería una caída global del servicio. Musk ha negado en otras ocasiones cualquier influencia en la disponibilidad del servicio. Es más, Ucrania será el primer país europeo en estrenar la conexión satelital de Starlink directamente en móviles.

Para ello, Starlink se está asociando con distintas teleoperadoras como Kyivstar en Ucrania, T-Mobile en Estados Unidos, Salt en Suiza, Entel en Perú y KDDI en Japón.