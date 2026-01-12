Fin a los coches de gasolina: la batería de estado sólido europea que ofrece autonomías de 600 km con cargas de 5 minutos

El sector de los vehículos eléctricos está en permanente evolución. Nuevos modelos y tecnologías revolucionarias están afianzando una tendencia que poco a poco se va consolidando en todo el mundo.

Los últimos datos oficiales de la DGT señalan que España cuenta ya con más de 600.000 coches eléctricos e híbridos enchufables, una cifra que podría aumentar significativamente en los próximos años gracias a elementos clave como las baterías de estado sólido.

Esta tecnología, que busca reemplazar las baterías de iones de litio convencionales por una alternativa más segura, eficiente y capaz de ofrecer cargas rápidas, está tardando en llegar al mercado.

Aunque ya existen modelos experimentales, las mejores previsiones situaban su llegada a los vehículos de producción en 2027 y 2028, una vez superadas las dificultades para mejorar su rendimiento, coste y escalabilidad.

Una pequeña startup finlandesa, Donut Lab, acaba de dar la sorpresa adelantándose a los fabricantes chinos y a Toyota, los mejor colocados en esta carrera por las baterías de estado sólido. En el CES 2026 que se ha celebrado en Las Vegas ha presentado la Donut Battery, que llegará en el primer trimestre de este año a las motos Verge TS Pro y Ultra, los modelos más avanzados de la también finlandesa Verge Motorcycles.

"Aunque las ventajas son evidentes, el futuro de las baterías de estado sólido ha sido un objetivo cambiante que se ha retrasado constantemente cuando se ha preguntado a las empresas que trabajan en la electrificación cuándo se harán realidad", señala Marko Lehtimäki, director general de Donut Lab, en un comunicado de prensa.

"Nuestra respuesta sobre si las baterías de estado sólido están listas para su uso en vehículos de producción OEM es ahora, hoy, no más tarde", confirma Lehtimäki, asegurando que la Donut Battery "puede adaptarse a grandes volúmenes de producción". Y eso se refiere no sólo a motos y coches, sino a todo tipo de vehículos, como drones terrestres y aéreos.

La batería más rentable

Donut Lab no ha aportado más detalles sobre el desarrollo de esta batería de sales de estado sólido ni su composición, aunque algunos informes señalan el uso de tecnología de impresión a partir de nanofluidos para un uso eficiente del espacio y permitir la producción de baterías de diferentes formas.

Lo que sí se confirma es la confluencia de las investigaciones realizadas por la Universidad de Finlandia Oriental, puntera en el campo del almacenamiento de energía, las células desarrolladas por Nordic Nano y una nanomasa procedente de una patente alemana.

Donut Battery, la primera batería totalmente sólida del mundo en vehículos de producción

La compañía finlandesa también ha detallado una densidad energética de 400 Wh/kg, capaz de ofrecer "una mayor autonomía, estructuras más ligeras y una flexibilidad sin precedentes en el diseño de vehículos y productos", según Donut Lab.

La tecnología de estado sólido ofrece una ventaja fundamental frente a las baterías convencionales: una carga completa de sólo 5 minutos no limitada al 80 % habitual, además de garantizar una descarga "segura, repetida y fiable".

Otra de las grandes ventajas de la Donut Battery es su prolongada vida útil. A diferencia de las baterías de litio, no pierde apenas capacidad tras sucesivas cargas y descargas, con un horizonte de hasta 100.000 ciclos, muy superior a lo que ofrecen las tecnologías actuales.

Además, al no contener electrolitos líquidos inflamables se evita la fuga térmica y la formación de dendritas, los principales factores que provocan las explosiones e incendios en las baterías convencionales, tan peligrosos y difíciles de apagar.

Una de las celdas de la Donut Battery Donut Lab Omicrono

Las pruebas realizadas por los técnicos de la compañía finlandesa han demostrado su fiabilidad incluso en condiciones extremas, a -30 ºC y a temperaturas superiores a 100 ºC. En ambos casos, la Donut Battery conserva más del 99% de su capacidad intacta.

Aunque se desconoce su composición, un secreto industrial tan codiciado como la fórmula de la Coca-Cola, desde Donut Lab sí insisten en algo importante: los materiales que se utilizan para su fabricación son "abundantes, asequibles y geopolíticamente seguros", por lo que no depende de tierras raras.

Esta circunstancia, en un momento especialmente complejo a nivel geopolítico y con riesgo de escasez de ciertos materiales, permite además que el coste sea inferior al de las baterías de litio, con un precio estimado inferior a los 100 dólares (unos 85 euros al cambio actual) por Wh/kg.

Primeras aplicaciones

Los primeros vehículos que estrenarán la Donut Battery serán las motos eléctricas de gama alta de Verge Motorcycles. En estos modelos, la combinación de un motor de rueda trasera (también desarrollado por Donut) y batería de estado sólido permite lograr hasta 600 km de autonomía y recargas completas en menos de 10 minutos, con ganancias de alrededor de 60 km de alcance por cada minuto conectado a un cargador rápido.

En automoción, el siguiente gran paso será un chasis modular de aluminio pensado para diferentes carrocerías de coche eléctrico. La Donut Battery se integrará en esta base junto con motores en las ruedas, permitiendo usar la propia batería como elemento estructural, lo que reducirá el peso, liberará espacio útil y favorecerá diseños más eficientes para turismos y vehículos comerciales ligeros.

El transporte pesado contará con el Cova Power Smart Trailer, un remolque inteligente que integra motores en las ruedas y un pack de baterías Donut para asistir al camión tractor.

Vista lateral de la Verge TS Ultra Verge Motorcycles Omicrono

Esta configuración híbrida permitirá reducir hasta un 54% el consumo de diésel del conjunto y alrededor de un 30% del uso total de energía, al tiempo que mejora tracción y estabilidad en rutas exigentes y climas extremos donde las baterías convencionales pierden rendimiento.

El ámbito de la defensa también se verá beneficiado por esta tecnología. ESOX Group integrará la Donut Battery en una nueva plataforma táctica 4x4 y en un dron avanzado, donde la seguridad intrínseca de una batería sólida sin electrolito líquido inflamable resulta crítica.

Más allá de la movilidad, Donut Lab plantea su batería como base para soluciones de almacenamiento en centros de datos, redes eléctricas y estaciones de carga rápida, aprovechando su longevidad y robustez térmica. La idea es usar estas primeras integraciones en vehículos y plataformas profesionales como prueba de fiabilidad antes de escalar el despliegue a grandes volúmenes en infraestructura energética.