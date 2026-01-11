Carl Pei, CEO de Nothing, la empresa 'indie' que reta a Apple y Samsung: "Se puede competir contra ellos, ninguna es eterna"

Nothing es una rara avis en el sector de la tecnología de consumo. La joven compañía independiente fundada en 2021 se ha consolidado en un sector cada vez más competitivo y exigente, que ha obligado a otras marcas a integrarse para compartir recursos.

En este tiempo han conseguido superar los 1.000 millones de dólares en ventas acumuladas, pasar de una ronda semilla de 7 millones de dólares a una valoración de 1.200 millones de dólares y a ofrecer un ecosistema de productos cada vez más nutrido, refinado, integrado y con personalidad propia.

El éxito detrás de Nothing está en su propuesta diferente. Busca volver a apasionar por la tecnología de consumo de la mano del diseño, experiencia y funcionalidades; al tiempo que lo hace sin el respaldo de un grupo empresarial más grande detrás y centrándose en el apoyo de su comunidad de usuarios, que hasta cuenta con un representante dentro de la directiva.

El 2025 no sólo ha sido un hito para la compañía por las metas alcanzadas a nivel de financiación y respaldo del negocio, sino también por sus lanzamientos de productos. La llegada del Phone (3) ha supuesto subir un escalón en su ambición de competir contra los mejores móviles del mercado; su apuesta por la inteligencia artificial ha sido pionera y entiende cómo se debería usar en el teléfono o la entrada en nuevas categorías con sus primeros auriculares de diadema, los Headphone (1).

El gran responsable del éxito de Nothing es Carl Pei, CEO y cofundador de la compañía. Este joven de 36 años tiene una profunda visión del negocio y sobre lo que se puede esperar del sector y atiende a EL ESPAÑOL - Omicrono para hacer repaso sobre el camino recorrido y lo que cabe esperar de la compañía.

Nothing ha cerrado este año una ronda de 200 millones de dólares, ¿marca una nueva era para la empresa?

En realidad no. La misión no ha cambiado. Seguimos manifestando la misma visión. Habrá eventos de recaudación de fondos a lo largo del camino para ayudarnos a hacer realidad esa misión, pero el hecho de que recaudemos dinero no significa que hayamos cambiado.

Esto se extiende incluso a una oferta pública inicial (OPI). Cuando ocurre, es simplemente otro evento de recaudación de fondos. Seguiremos comprometidos con la misión y la desarrollaremos con el tiempo. Es una gran visión; no va a suceder de la noche a la mañana, tomará décadas.

Dicho esto, es una inyección de confianza. Demuestra que la gente cree en lo que estamos construyendo y nos da más recursos para hacer más como empresa.

Con esta ronda de financiación, iniciamos nuestra transición de una empresa de hardware de consumo a una empresa de hardware, software y servicios. También estamos pasando de ser rápidos y omnipresentes a convertirnos en líderes de opinión en el mercado.

Durante los últimos cinco años, nos centramos en construir una base sólida sobre la que operar. Somos la única empresa independiente de smartphones que ha surgido en los últimos 10 años; de hecho, casi 15 años.

Nos encontramos en una encrucijada interesante en la tecnología de consumo. Todos saben que la IA va a cambiar por completo esta industria y muchas otras. Nuestra posición es un buen lugar para estar: no somos ni demasiado pequeños ni demasiado grandes.

Si eres demasiado pequeño, incluso con grandes ideas, es difícil ejecutar productos con la calidad que esperan los consumidores. La gente no compra prototipos, sino productos reales que funcionan. Asimismo, si eres demasiado grande, como Apple, se vuelve muy difícil avanzar porque ya estás ganando mucho dinero y hay muchos intereses creados.

El mundo está cambiando muy rápido. Somos la única empresa de nuestro tipo en el mundo y vivimos un momento muy emocionante.

Habla de tamaño e independencia, ¿es posible competir contra Apple y Samsung? ¿Cuáles son las ambiciones de la marca? ¿Entrarán en nuevas categorías?

Claro que es posible competir. Al igual que los humanos, las empresas tienen un ciclo de vida. Ninguna empresa es eterna. Incluso si no hacemos nada, un día Apple y Samsung tampoco existirán.

Hay una fase de inicio, una fase de crecimiento, una de madurez y luego un declive. Con suficiente energía, se puede extender ese ciclo de vida.

Se entra en una categoría, se crece, se llega a un estancamiento y luego a un declive, a menos que se construya la siguiente curva, y luego la siguiente. Así es como algunas empresas han perdurado durante mucho tiempo. En nuestro sector, la situación actual es similar a la de hace una década.

Mi primer trabajo fueron unas prácticas en Nokia en 2010. Por aquel entonces, Nokia tenía alrededor del 40 % de la cuota de mercado mundial. Tuvo un éxito increíble; era difícil imaginar que dejara de ser dominante. Eso fue después del lanzamiento del iPhone, pero Nokia seguía siendo enorme.

Lo mismo ocurrió con BlackBerry. Era imposible imaginar su desaparición. Pero las cosas cambian rápidamente en esta industria. Cada nuevo ciclo tecnológico crea ganadores y perdedores.

Estamos al borde de una nueva era de cambio tecnológico, por lo que las cosas serán muy dinámicas. El terreno de juego está ahí: nuestro desempeño y nuestra ejecución dependen de nosotros.

Nothing Phone (3a) community edition Chema Flores Omicrono

El año pasado lanzaron su primer teléfono insignia y sus primeros auriculares de diadema, ¿qué han significado el Phone(3) y los Headphone (1) para la empresa?

Antes de eso, solo para mencionar nuestra ambición a largo plazo: queremos que la tecnología vuelva a ser divertida e inspirar la creatividad. Cuando era niño, la tecnología era emocionante. Por eso trabajo en esta industria.

Con el tiempo, a medida que las empresas crecían, se volvieron más corporativas, más reacias al riesgo y, francamente, más aburridas. Queremos crear tecnología divertida que inspire a la próxima generación. Y la creatividad no se trata solo del arte, sino de la resolución de problemas.

Al crear una empresa, hay que preguntarse qué beneficio neto aporta al mundo. Ganar dinero por sí solo no es una causa muy interesante. Si podemos ayudar a las personas a ser más creativas y acortar la brecha entre la creatividad y la acción, habrá un beneficio neto para la sociedad.

Eso es lo que intentamos construir a largo plazo, de forma similar a cómo Apple me inspiró cuando era más joven. No creo que los jóvenes de hoy tengan realmente una empresa que los inspire de la misma manera.

Entonces, ¿qué han representado el Phone (3) y los Headphone (1)?

Son nuestros productos más sofisticados hasta la fecha.

Cada año, nos esforzamos por superar nuestros límites y mejorar la calidad y el rendimiento del producto. Los componentes importan, pero son solo una parte de la ecuación. Su uso también importa.

En audio, se trata de la optimización acústica. En teléfonos, se trata de aspectos como la optimización de la cámara: incluso con el mismo hardware, el software marca una gran diferencia.

El año pasado fue nuestro mejor año porque nuestra capacidad para usar la tecnología ha mejorado. En cuanto a teléfonos, creamos el dispositivo más premium que jamás hayamos construido. El lenguaje de diseño se volvió más maduro y evolucionamos la interfaz Glyph para que sea más funcional.

Anteriormente, los usuarios tenían que interpretar señales luminosas. Con Phone (3), presentamos Glyph Matrix, una pequeña pantalla que puede mostrar íconos y texto, como quién te está contactando, y solo muestra notificaciones de las personas que más te importan. También fue nuestro mejor año en cuanto a cámara hasta la fecha.

En cuanto a audio, Headphone (1) no fue solo una mejora estética, sino que resolvió problemas reales de usabilidad. Los controles táctiles y de corona son confusos. Diseñamos controles táctiles que se sienten diferentes, para que puedas controlar el audio sin mirar. Tuvieron una gran acogida y ganaron el Premio a la Innovación TIME 2025.

También presentamos Ear (3) con una innovación de interfaz que llamamos Super Mic. El problema con los auriculares no siempre es el aislamiento del ruido, sino la distancia física entre la boca y el micrófono. El viento y el espacio importan. Al colocar un micrófono de mayor calidad en el estuche, puedes acercarlo a la boca, bloquear el viento y que te escuchen con claridad, incluso en entornos ruidosos o en silencio para mayor privacidad.

Nothing Headphone (1) Chema Flores Omicrono

Han insistido en redoblar los esfuerzos en soluciones de Inteligencia Artificial, ¿cómo se integrará la IA en la vida diaria?

Debemos ser cautelosos. Ha habido mucha expectación y, en la mayoría de los casos, el producto no ha cumplido las expectativas. Los primeros usuarios se muestran escépticos. Si se hacen demostraciones de productos que aún no existen, especialmente en hardware de consumo, la gente ya deja de creer en ti.

Demasiados proyectos de IA lo prometieron todo y fracasaron.

Por lo tanto, debemos centrarnos en escenarios reales de uso de la IA: mejoras naturales y cotidianas. Esta tendencia es inevitable y la industria avanzará en esta dirección, pero la utilidad importa más que la publicidad.

Los smartphones ya son muy capaces, pero no siempre están disponibles. A veces están en el bolsillo, a veces no los quieres llevar. En el futuro, la gente se dará cuenta de que cuantos más datos tenga su IA personal, mejor funcionará.

Un ejemplo sencillo es la función de memoria de ChatGPT: su uso se volvió más estable porque te comprende mejor. Este principio se aplica a la vida real. Surgirán nuevos formatos para alimentar la IA con más datos. Los teléfonos seguirán siendo importantes, pero no serán los únicos dispositivos.

¿Quién está mejor posicionada para ganar esta carrera, las empresas de modelos de IA o las de hardware?

Será una combinación. Ninguna empresa puede poseer todo el conjunto de productos.

Las empresas de modelos se centran en competir con la vanguardia, pero el hardware requiere un enfoque diferente.

Había escepticismo en torno a los llamados "envoltorios", pero ahí es donde se creará mucho valor: aplicando la tecnología de forma significativa. Ya estamos viendo cómo las empresas aplicadas generan valor real con productos que la gente adora.

¿Qué podemos esperar de Nothing este año? ¿Entrarán en nuevas categorías? ¿Podemos esperar gafas inteligentes, o plegables?



Es un año muy emocionante. Es hora de mostrar algunas de las ideas que hemos estado desarrollando durante años.

Hemos estado desarrollando capacidades con paciencia, y ahora podemos empezar a ejercitarlas.

Los próximos años serán muy dinámicos gracias a la IA, y estamos entusiasmados por desempeñar un papel clave.

Detalle de mesa de trabajo de diseño de Nothing Nothing Omicrono

Más allá del audio y los smartphones, ¿cuál es su visión del ecosistema?

El sistema operativo es el cerebro. Los dispositivos de hardware son como extremidades.

Si el sistema operativo comprende profundamente al usuario y lo ayuda eficazmente, el hardware es solo una manifestación física de eso. Creo en un futuro donde el sistema operativo fluya fluidamente entre dispositivos: se empieza en uno y se continúa en otro de forma natural.

De cara al futuro, la categoría más importante podría ser la de los implantes cerebrales. Antes de eso, los humanoides. Pero si se tiene el cerebro, crear formas físicas se vuelve más fácil.

Para terminar, ¿cuál es su producto favorito de Nothing y con cuál está más satisfecho?

Mi favorito es Phone (3). Es el que más uso. En un mercado que se había estancado, se siente fresco.

¿Estoy satisfecho? No. Nothing me satisface. Aún queda mucho camino por recorrer, pero eso también aplica a la mayoría de las empresas que admiro.