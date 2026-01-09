Apagar la red para silenciar la calle: así se lleva a cabo un bloqueo de Internet a nivel nacional como el de Irán

Los sucesos internacionales no paran de sacudir el mundo. A la intervención militar de EEUU en Venezuela hay que sumarle el apagón total de Internet perpetrado por Irán el pasado 9 de enero.

El régimen ya ha realizado en otras ocasiones 'apagones' de Internet, un sistema de censura que bloqueó a la mayoría de los ciudadanos del país el acceso a la red global, tras 12 días de protestas en las calles, algunas de ellas organizadas desde redes sociales.

Lo cierto es que esta situación no es nueva. En junio del 2025 Irán llevó a cabo otro de estos apagones 'sigilosos', bajo una apariencia de normalidad pero enarbolando la censura como bandera.

Bloquear el acceso a Internet

Primero, debemos entender qué implica un llamado 'apagón de Internet'. Es una medida extrema que provoca la interrupción intencional de Internet o de servicios de comunicación nacionales.

Los principales actores que llevan a cabo estas acciones son gobiernos autoritarios que desean controlar la información que sale del país o en su defecto, evitar que su población acceda a información que consideran problemática.

El líder supremo irání, Ali Jameneí, en una imagen de archivo. Reuters

Los apagones se pueden producir de forma nacional o a nivel regional. En el primer caso, el gobierno bloquea el acceso a Internet a los usuarios en todo el país. En el segundo, en regiones específicas.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en Internet, ha señalado que Irán ha realizado uno de estos apagones a nivel nacional en respuesta a las protestas celebradas en el país.

La consecuencia, según estableció la agencia EFE, fue la imposibilidad de conectarse a páginas de fuera de Irán. De hecho, las redes privadas virtuales o VPN, usadas para acceder a apps bloqueadas en el país, no funcionaban.

Esta metodología comenzó a ganar popularidad después de que se produjera la revolución egipcia del 2011, que provocó que las autoridades locales interrumpieran comunicaciones de manifestantes para limitar sus acciones.

La metodología de Irán

El régimen autoritario iraní utiliza una serie de medidas concretas que afianzan estos apagones considerados como 'sigilosos'.

La idea no es cerrar el acceso a Internet de forma completa, sino mantener la apariencia de que la red está funcionando normalmente pero sin que los ciudadanos tuvieran acceso a Internet.

Un incendio arrasa el depósito de petróleo Shahran, en Teherán, Irán, tras un ataque israelí. Reuters

Uno de los sistemas aprovechados por Irán es la manipulación de DNS, la "guía telefónica de Internet", un sistema que traduce nombres de dominio legibles para humanos en las direcciones IP numéricas que las máquinas usan para encontrar sitios web. Con una técnica llamada DNS poisoning, el gobierno manipula el DNS del usuario para interceptar la solicitud y devolver direcciones incorrectas o redirigirlo a la web del gobierno.

También aplicaron filtros en el tráfico HTTP. El gobierno se dedicó a inspeccionar las solicitudes web y detectó las páginas solicitadas; si la web estaba censurada, se corta la conexión o se envía una respuesta falsa.

En el caso de conexiones encriptadas, el sistema de censura lee parte del proceso de conexión llamado SNI y bloquea servicios populares, como las redes sociales.

El sistema reconoce el tipo de sitio al que intenta acceder al usuario y si está prohibido, bloquea la conexión de forma directa o en su defecto, deja que el navegador cargue indefinidamente la web.

Para afianzar esa idea de normalidad, Irán aplicó la llamada lista blanca de tráfico permitido, para permitir solo algunos sitios concretos y servicios internos del país. También se permite la navegación web más básica como HTTP o HTTPS.

Protestas en Irán contra el régimen. Reuters

Según un artículo de la Universidad Islámica Azad publicado en arXiv, citando el apagón silencioso de junio del 2025, estos métodos llevaron a una censura casi total que evitaba el acceso a webs externas al país.

Los investigadores revelaron que los servidores DNS iraníes devolvían direcciones IP privadas (10.10.34.0/24) en lugar de las IPs públicas legítimas. Detectaron que más del 90% de los dominios censurados resolvieron direcciones mediante respuestas DNS inyectadas.

Respecto al filtrado de tráfico HTTP, Irán usó un motor de inspección profunda de paquetes (DPI) que revisó tanto la URL como el encabezado del host. En la mayoría de casos, se inyectó una página de error como respuesta.

En otros, la conexión se interrumpió forzosamente. En su artículo, los investigadores señalan que esta lista blanca aglutinó un pequeño grupo de dominios locales que iban desde redes iraníes a servicios internos esenciales.

Manifestación en Bagdad para mostrar solidaridad con Irán. Reuters

"El DPI bloqueó instantáneamente cualquier tráfico que no fuera HTTP(S) en la frontera", dijeron los investigadores, que denunciaron cómo incluso aplicaciones legítimas no web (como SSH) o peer-to-peer quedaron inutilizados.

Se cree que el dispositivo de censura iraní se organiza en capas: hay equipos DPI en proveedores, en grandes operadores y en puntos de intercambio de tráfico directamente en Teherán, para vigilar y filtrar comunicaciones internas e internacionales.

Así, las autoridades tienen un amplio abanico de sistemas de los que tirar; bloqueo de IPs, dominios o apps concretas, corte de segmentos enteros de red o regiones específicas, en un enfoque segmentado por capas.

Irán concentra una gran parte de las conexiones internacionales en un número reducido de redes, especialmente en la red estatal Telecommunications Infrastructure Company (TIC).

Los partidarios de Irán sostienen carteles antes del partido de fútbol del grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2022 entre Inglaterra e Irán en el Estadio Internacional Khalifa en Doha, Qatar, el 21 de noviembre de 2022. Efe

Las ventajas son varias. El gobierno no necesita controlar cada proveedor de servicios de Internet por separado y puede aplicar todas estas censuras de una sola vez. Además, hace más uniforme el bloqueo.

A esto debemos sumarle que el país ha desarrollado la llamada Red Nacional de Información (NIN) para permitir que ciertos servicios y webs locales sigan funcionando para, de nuevo, dar sensación de normalidad.

No son las únicas 'armas' en el arsenal iraní. El régimen se ha dedicado a reducir el ancho de banda al extremo para conseguir que sea casi imposible compartir vídeos o hacer videollamadas.

También se llevan a cabo apagones móviles, que consisten en desconexiones de servicios de datos para dejar a millones de personas sin voz ni datos en cuestión de horas.

Dos hombres caminan junto a un edificio con la bandera iraní y palestina en Teherán. Efe

Los últimos apagones realizados en contra de las protestas provocaron caídas del tráfico hasta niveles cercanos a cero, según revelan métricas de los observatorios IODA y NetBlocks.

En 2019, por ejemplo, se estableció una táctica drástica: Irán ordenó a los operadores retirar rutas BGP hacia el exterior, para cortar en cascada la visibilidad de las redes iraníes desde el resto de Internet.

El modelo ha ido virando a técnicas más sofisticadas, que combinan apagones totales temporales con cortes dirigidos y focalizados en redes móviles, el estrangulamiento de la banda ancha y la censura segmentada en dominios específicos.