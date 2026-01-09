El adiós de Tim Cook, más cerca: John Ternus vuelve a sonar como su más probable sucesor al frente de Apple

La segunda mitad de 2025 ha marcado a España con el vaivén de noticias que hablaban de la posible jubilación de Tim Cook como CEO de Apple en favor del directivo John Ternus.

Una nueva información apunta a que 2026 será el año del adiós al mítico directivo, sucesor del fallecido Steve Jobs en 2011. Según el The New York Times, Cook estaría cansado por la carga de trabajo presente sobre él.

Citando fuentes internas, Cook habría comunicado a los altos directivos de la empresa su malestar así como su deseo de reducir ligeramente sus labores, dando todavía más visos sobre su posible retirada.

Tim Cook podría dimitir

Todo comienza en 2024, cuando empiezan a sucederse los rumores sobre la posibilidad de que John Ternus, vicepresidente de ingeniería de hardware de Apple, ascienda como CEO.

Este es un directivo con una larga trayectoria en el seno de la manzana mordida, gracias a su abultada experiencia primero como miembro del equipo de Diseño de Productos y luego como vicepresidente.

Fotomontaje con Tim Cook a la izquierda. Manuel Fernández Omicrono

Lleva en ese puesto desde el año 2013, y cuenta con más de una década de trabajo a sus espaldas. De hecho, él habría sido el impulsor de la llegada de los sensores LiDAR a los iPhone.

Aunque la figura de Cook es fuerte gracias a sus éxitos más recientes —los iPhone 17, los Mac con chips M4...—, su edad es un factor a tener en cuenta y en este sentido, Ternus se postula como una voz más joven.

La información clave la dio el Financial Times en noviembre, asegurando que Tim Cook estaría preparándose para dejar su cargo en 2026 y cedérselo a Ternus. Así, podría jubilarse tranquilo.

Una de las voces más prolíficas en lo que a rumores refiere como es Mark Gurman, el famoso periodista de Bloomberg experto en Apple, desmintió esta noticia y la llegó a calificar de falsa.

John Ternus. Apple Omicrono

Gurman, que también tiene un abultado historial de aciertos, negó que Cook estuviera pensando siquiera en irse en un corto plazo, aunque no cerró la puerta a la próxima jubilación del CEO.

Tanto es así que fue el propio periodista el que adelantó que Ternus era la opción preferida para suceder a Cook. Sin embargo, criticó la información de FT y aseguró que esta transición estaba aún ciertamente lejos de producirse.

Ahora es el The New York Times el que echa todavía más leña al fuego de esta idea. En una investigación, revelan que Tim Cook estaría cansado debido a la carga de trabajo dispuesta sobre su cargo.

Cook habría dejado claro que le gustaría reducir dicha carga, aunque sin especificar de qué forma. Eso sí, otras fuentes aclaran que el CEO no se jubilaría, sino que pasaría a ser presidente del consejo de administración de Apple.

John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de Apple, en el evento Let Loose. Chema Flores Omicrono

Más fuentes todavía vuelven a posicionar a Ternus como el sucesor natural de Cook pese a su "bajo perfil", aunque no es el único; le siguen Craig Federighi, director de software o Greg Joswiak, director de marketing mundial.

Se insiste en el hecho de que Cook ha sabido ser un CEO extraordinariamente competente, que ha mantenido la rentabilidad de una Apple con no pocos desafíos en el horizonte.

Sin embargo, Ternus se postula como una cara más innovadora, más joven y que además tiene mucha experiencia en el sector más clave de la empresa como sería el hardware.

La duda que recae sobre las voces que hablan de esta sucesión es si Apple quiere a un CEO centrado en la innovación o a un directivo con buena mano para la dirección.

Tim Cook despidiendo la WWDC 2025. Apple Omicrono

Si Cook se decide a dimitir, será la junta directiva de la compañía de Cupertino la que decida al sucesor entre todos los posibles candidatos. No hay fechas aproximadas, salvo la que dio el FT, que diluciden cuándo ocurrirá esto.

Cabe aclarar que todas las miradas estaban puestas inicialmente en Jeff Williams, el carismático director de operaciones que renunció para jubilarse el año pasado. Por ende, su candidatura quedaba descartada.