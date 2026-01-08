"La IA tiene que servir para hacernos la vida más sencilla": el alegato de Samsung para que sus dispositivos trabajen juntos

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las palancas de cambio más fuertes para las empresas, especialmente las tecnológicas. Por eso Samsung ha presentado su nueva estrategia de IA en Las Vegas.

Integrando dispositivos de nueva generación con sistemas de generación de texto, imágenes y control del sistema, la compañía quiere cambiar la forma en la que interactuamos con nuestros aparatos.

A este respecto, hemos podido hablar con Benjamin Braun, Chief Marketing Officer de Samsung Europa, en una charla privada en la que nos ha contado cuál es el futuro de la empresa.

Hemos querido centrarnos en las nuevas funciones de IA que incorporan sus aparatos, pero también en las últimas novedades, entre las que destaca el Samsung Galaxy Z TriFold.

Pero la clave no es qué dispositivos pueden hacer qué cosas, sino cómo Samsung quiere que la IA sirva para hacernos la vida mucho más sencilla en tareas como cocinar, ver la tele o trabajar.

La IA en el hogar

Tras pasar varias horas viendo la nueva propuesta de Samsung, nos hemos dado cuenta de que la compañía está usando su músculo en televisores para centralizar esta nueva estrategia.

El propio Benjamin nos recordaba que "en 2026, Samsung cumplirá 20 años como marca líder en televisores en el mundo, muy por encima de la segunda". Esto, dada la importancia que tienen estos aparatos en nuestros hogares, es especialmente importante.

IA en el hogar Álvarez del Vayo El Español Las Vegas (Estados Unidos)

Y Samsung quiere ser la referencia para todo tipo de hogares, desde los pequeños donde un televisor de 55 pulgadas es más que suficiente, a lugares con dimensiones colosales donde poder colocar el nuevo y espectacular televisor con tecnología microRGB de 130 pulgadas.

Es decir, Samsung quiere estar en la pantalla más grande que uses en el día a día, y desde ahí expandir su ecosistema. Y ese ecosistema, según Benjamin Braun, crecerá "mediante dispositivos y propuestas en los que el usuario encontrará valor".

Televisor microRGB de 130" de Samsung Álvarez del Vayo El Español Las Vegas (Estados Unidos)

El directivo ha remarcado en varios momentos de la entrevista que no quieren "crear funciones que no se usen". Es decir, que van más allá del efecto wow de la primera vez y buscan que se integren en nuestras rutinas.

Un ejemplo de su propia experiencia que nos puso Benjamin es la rutina de "SmartThings que hace que cuando detecta que todos hemos salido de la casa, activa la aspiradora de forma automática y cuando llegamos, la casa está limpia". Otro uso que menciona es el de "poder usar el reloj o el móvil como mando de la tele cuando no lo encuentro".

Es llamativo que los ejemplos que pone el ejecutivo no son los más espectaculares, pero sí esos en los que cualquier usuario puede verse reflejado de forma rápida. Y que entiende.

Otro ejemplo que menciona es el que afecta a las lavadoras. "Algo que valoro es poder poner toda la ropa en la lavadora, que esta detecte lo sucia que está y que aplique la cantidad de detergente necesaria, así como el tiempo que hace falta para ese lavado, ni más ni menos."

Además, "cuando ha acabado nos llega una notificación al reloj, o al móvil o al televisor, para avisarnos de que hay que sacarla y tenderla, o meterla en la secadora".

Una IA proactiva

En el marco de este evento de Samsung hemos podido asistir a una mesa redonda con especialistas en IA y una de ellas decía que gran el cambio se daría cuando "la IA nos preguntara a nosotros y no al revés".

Panel de expertos en IA en The First Look Álvarez del Vayo El Español Las Vegas (Estados Unidos)

Y en relación a esto Benjamin nos ponía otro ejemplo. "Si tú te vas a la cama a las 11 de la noche, poco a poco el móvil va aprendiendo ese horario, y es capaz de comunicarse con otros dispositivos para hacer más cómodo ese momento, atenuando las luces, bajando el volumen del televisor, etc".

La clave es que todos estos dispositivos se comunican entre sí y son capaces de ejecutar acciones para conseguir algo sin que nosotros tengamos que pedírselo.

Benjamin Braun en The First Look 2 Álvarez del Vayo El Español Las Vegas (Estados Unidos)

Además, actualmente "el 50% de los dispositivos del catálogo de Samsung tienen integrada IA. Y los consumidores lo valoran. Más de la mitad, a la hora de elegir un televisor, optan por uno con IA en vez de por uno sin esa tecnología".

Y es lógico porque "la IA es capaz de ofrecer funciones útiles, como la creación de subtítulos sobre la marcha aunque el programa no los tuviera, o un modo de sonido específico para ver los partidos de fútbol". El poder "elegir entre la sensación de estar en el estadio o escuchar sólo al comentarista, es algo práctico, que personaliza la experiencia".

SmartThings

SmartThings es una plataforma de dispositivos conectados que funciona realmente bien, pero no es de las más conocidas. Con todo, "tiene más de 430 millones de usuarios activos en el mundo".

Ante la pregunta de si esto iba a cambiar, Benjamin nos contestó que no cree que se necesiten "campañas específicas para hablar solo de SmartThings. Pero lo que debemos mejorar es explicar a los consumidores, cuando estén considerando diferentes productos, cómo se integran con la ayuda de SmartThings de Samsung, sean productos Samsung o no, y que aportan valor a sus vidas y que quizás debamos intensificar el crecimiento."

Dispositivos compatibles con SmartThings Álvarez del Vayo El Español Las Vegas (Estados Unidos)

La clave para el ejecutivo es que "si compras un producto Samsung puede que tenga activada alguna función de SmartThings, como que la lavadora te envíe alertas. Pero si de repente tienes dos productos, la lavadora y el reloj, entonces recibes la alerta en el reloj, en el refrigerador, en el televisor... así que cuantos más productos compres, más funciones se desbloquean."

Esto es algo que cada vez será más común por la apertura de SmartThings como ecosistema. Por ejemplo "podemos ir a IKEA y comprar sus dispositivos compatibles con Matter e integrarlos en nuestro ecosistema de SmartThings".

Inteligencia emocional

Un aspecto del que queríamos hablar con Benjamin era el de la inteligencia emocional, del que ya le habíamos leído antes de la entrevista. Para el ejecutivo, cuando la IA crezca su uso será invisible y nos ayudará en el día a día de forma automática.

Esto es lo que busca Samsung, siempre controlando la privacidad. "Tus datos son tuyos". Eso es algo que ha remarcado el directivo varias veces, y pone el foco en que "los dispositivos de Samsung gestionan esos datos en local y que, cuando necesitan procesarlos en la nube se le pide permiso al usuario para subirlos."

Pero el uso de esos datos de forma conjunta, de miles de usuarios, aporta beneficios enormes. Por ejemplo, los relojes de Samsung ahora son capaces de predecir principios de demencia comparando datos de miles de dispositivos.

Esta posibilidad, que los dispositivos puedan mejorar literalmente la vida de los usuarios, es la que a Benjamin le parece más prometedora, y en la que más valora que Samsung vaya avanzando.

Y no es menor que estas funciones de IA lleguen no sólo a los productos más caros, sino también a los más accesibles, para que una mayor cantidad de usuarios pueda beneficiarse de ellos.

Los plegables son el futuro

No queríamos terminar la entrevista sin hablar del nuevo plegable de Samsung, el TriFold. Pero también, en general, de los dispositivos plegables.

Samsung Galaxy Z TriFold Álvarez del Vayo El Español Las Vegas (El Androide Libre)

Ante la pregunta de si para él los plegables eran el futuro, la respuesta fue clara: "Lo que sabemos de los datos es que, una vez que una persona empieza a usar un dispositivo plegable, no vuelve a los teléfonos tradicionales. El reto es, ¿cómo lograr que las personas que han usado teléfonos móviles durante 20 o 30 años prueben un formato diferente? Ese es un gran reto."

Y en parte coincidimos con él. Yo mismo llevo usando un Galaxy Z Fold 7 muchos meses pese a que hay móviles con mejor batería o mejores cámaras. La cuestión es ¿será posible para la mayoría de los usuarios usar un plegable en 5 o 10 años?

La respuesta nos retrotrae al siglo pasado. "Pasará algo similar a lo que vimos con los móviles inteligentes. No nos planteábamos que fuera necesario ver vídeos o escuchar música. Y ahora es algo que damos por descontado". Algo así plantea con la versatilidad de los plegables, y de la integración de la IA en estos aparatos.