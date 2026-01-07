LinkedIn avisa de los trabajos que mejores oportunidades laborales ofrecerán en España gracias a la IA

Un robot ejerciendo de cajero en un supermercado en una imagen creada por la IA.

La inteligencia artificial dibuja un panorama bastante lúgubre para algunos en el terreno del empleo, con una realidad casi enteramente supeditada a la IA.

LinkedIn, la red social laboral usada por muchos para relacionarse en entornos laborales, ha desvelado cuáles serán los trabajos que marcarán el rumbo este año 2026.

Nada menos que 25 labores que serán clave en el posicionamiento de la inteligencia artificial en esta nueva realidad, y que incluyen por supuesto relaciones clave con la IA y empresas asociadas.

La IA irrumpe totalmente en el empleo

Esta lista abarca los empleos que encabezarán el mercado laboral en España en este 2026 recién estrenado. El primer puesto en la lista no es otro que el de ingeniero de IA.

El trabajo 'revelación' por el que muchos se están matando es el de ingeniero relacionado con la IA. Investigadores que desarrollan y optimizan sistemas de IA mediante algoritmos y modelos computacionales.

Ilustración de una IA ayudando en una labor.

Le siguen director de inteligencia artificial en una empresa de IA, analista de logística, responsable de ingeniería civil y responsable de ventas de TI en los primeros 5 puestos.

Las siguientes 5 posiciones no distan mucho de lo visto anteriormente. Responsable de puesta en servicio, investigador de aprendizaje automático, asesor legal, asistente de suscripción e ingeniero biomédico.

Continuamos con otros 5 roles: responsable de asuntos públicos, ingeniero de simulación, consultor de procesos de negocio, arquitecto de sistemas de TI y asistente médico.

Otros 5 más. La lista continúa con Responsable de desarrollo organizativo, controlador de costes, director de gestión de producto, responsable de compras y responsable de gestión de la información.

Una IA resolviendo un problema matemático. Generada con IA Omicrono

El listado finiquita con las labores de asesor estratégico, emprendedor (o fundador), controlador de operaciones, responsable de desarrollo de negocio y especialista en promociones.

En esta lista podemos ver trabajos que o bien están directamente enlazados con la IA o bien desempeñan aspectos que una IA todavía no puede manejar, como la medicina profesional.

La clave se encuentra en los 5 puestos que LinkedIn considera más proclives a ser la tendencia del 2026, siendo una buena parte de ellos fundamentales en el desarrollo de la IA.

Ingeniero de IA: Desarrollo y optimización de sistemas que imitan procesos inteligentes con modelos y algoritmos computacionales. Director/a de IA: supervisión de proyectos y estrategias para implementar soluciones basadas en IA en una empresa. Analista de logística: evaluación y mejora de procesos de transporte, distribución y almacenamiento para mejorar la eficiencia en las cadenas de suministro. Responsables de ingeniería civil: planificación, diseño y coordinación de proyectos de construcción de infraestructuras cumplimentando normativas técnicas. Responsables de ventas TI: gestión de estrategias comerciales para vender productos y servicios tecnológicos a clientes de todo tipo.

El 67% de los españoles afirma no estar preparado

Es innegable que el auge de la IA ha puesto a muchos en una situación inesperada, que genera una gran incertidumbre y que aboca a los menos preparados a un escenario incierto.

Proceso de selección de candidatos a partir de currículums Freepik Omicrono

LinkedIn, en sus encuestas, detalló que el 67% de los trabajadores participantes se siente poco preparado para encontrar un nuevo empleo en este año 2026.

No solo eso; también afirman que es más difícil encontrar trabajo hoy que hace un año, o al menos así lo razona un 58% de los profesionales.

En contrapartida, un 64% de los encuestados considera que los procesos de selección de empleo se han vuelto más extensos y complejos, marcados también por la presencia de la IA.

Una persona programando. Danial Igdery/Unsplash Omicrono

Virginia Collera, responsable de LinkedIn Noticias en España y en América Latina, explica que esto se debe a la "transformación acelerada" que está sufriendo este mercado.

Collera relata que muchos profesionales desean cambiar de trabajo, pero no dan el siguiente paso, en parte por no saber destacar frente a la IA.

"Un 45% reconoce que no sabe cómo hacer que su candidatura destaque cuando se utiliza IA en el proceso de selección, y el 50% percibe que hay demasiada competencia para los puestos".

La experta de LinkedIn finiquita dando un consejo: recomienda a los profesionales "que no se limiten a buscar un cambio inmediato, sino que analicen las tendencias que estamos viendo".

Añade, además, que los trabajadores deben comprobar qué habilidades están ganando peso y cómo estos "pueden ir alineando su experiencia con estas oportunidades".