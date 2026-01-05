Qualcomm apuesta por la robótica en el CES: quiere liderar la 'IA física' con una arquitectura integral

Aunque los avances en materia robótica en España estén siendo importantes, las mejoras en los sistemas de IA que potencian a estos robots directamente son vitales para el futuro que se avecina.

Qualcomm, sabedora de esto, ha presentado un conjunto completo de tecnologías y avances centrados en la robótica para, dice la firma norteamericana, impulsar la IA física.

La compañía ha aprovechado el contexto de la Feria de Electrónica de Consumo (CES) para dar a conocer una arquitectura robótica de propósito general junto a un nuevo procesador robótico de alto rendimiento.

Qualcomm se centra en la robótica y en la IA

Por un lado, Qualcomm ha presentado su nueva arquitectura robótica de propósito general, basándose en la hoja de ruta ya planteada con los procesadores industriales Dragonwing, también de Qualcomm.

En este sentido, la arquitectura aglutina sistemas de percepción avanzada y planificación de movimiento con modelos de IA de extremo a extremo (incluyendo modelos VLA y modelos VLM).

Robot humanoide en la iREX 2025. Franck Robichon Omicrono

La arquitectura abre la puerta a interacciones entre humanos y robots, así como mejores capacidades de manipulación generalizadas, gracias al desarrollo de una plataforma de software, hardware y modelos de IA en una pila única.

Qualcomm habla de la combinación de métodos de ejecución de IA de borde, sistemas de criticidad mixta, software y operaciones de aprendizaje automático, en una misma arquitectura de pila integral.

La idea no es otra que llevar a cabo un enfoque integral que, según Qualcomm, permita a los robots "razonar con facilidad y adaptarse al entorno espacial y temporal de forma inteligente", que promueva la llamada IA física.

Es decir, sistemas de IA que se traducen en robots que pueden manipular objetos, interactuar con humanos y operar en entornos reales ya sea de trabajo o domésticos.

Robots humanoides

La arquitectura ha sido desarrollada para escalarse a robots de un amplio abanico de tipos y aplicaciones; robots domésticos, robots industriales, robots humanoides avanzados...

Esta solución integral se conjunta con el recién presentado procesador de alto rendimiento Dragonwing IQ10, diseñado específicamente para la robótica y que está caracterizado por un bajo consumo y una alta eficiencia energética.

La arquitectura integral de extremo a extremo, apostilla la propia Qualcomm, acelera la automatización transformando realizaciones físicas en robots de uso general y de aprendizaje continuo para diversos campos.

Cabe destacar que esta pila integral será complementada por un conjunto de herramientas para desarrolladores y por un ecosistema de socios que incluirán, entre otros, a Kuka Robotics y a Figure, de Brett Adcock.

Lo que Qualcomm califica como "red colaborativa", busca acelerar el desarrollo de soluciones robóticas ya listas para su propia implementación, lo que sobre el papel abriría la puerta a una innovación más rápida y escalable en todos los sectores.

Nakul Duggal, vicepresidente y director general del grupo de IoT automotriz, industrial e integrado y robótica de Qualcomm, ha elogiado este lanzamiento y ha asegurado que la empresa es pionera en sistemas de IA física.

"Al aprovechar nuestras tecnologías fundamentales de alto rendimiento, baja latencia y grado de seguridad [...] estamos redefiniendo lo que es posible con la IA física al trasladar las máquinas inteligentes de los laboratorios a entornos del mundo real", dijo Duggal.

El anuncio de Qualcomm pretende posicionar a la compañía en una menor dependencia de la nube, apostando por más inteligencia local aplicada al mercado robótico que, por ejemplo, acelere el desarrollo o facilite prototipos que escalen a productos comercializables.