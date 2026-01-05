Elon Musk activa Starlink gratis en Venezuela: así se podrán conectar a internet por satélite tras la caída de Maduro

Un conjunto de satélites de Starlink a punto de ser puestos en órbita por SpaceX SpaceX Omicrono

El año 2026, nada más empezar, ha sido marcado por la inesperada acción militar de EE.UU sobre Venezuela, que ha resultado en la captura de Nicolás Maduro. Elon Musk se ha sumado a la situación política actual.

SpaceX, la compañía aeroespacial del magnate sudafricano, ha anunciado un plan de "apoyo al pueblo de Venezuela" similar al dispuesto en el territorio ucraniano. Ofrecerán servicios gratuitos de Starlink para los ciudadanos.

En un comunicado, SpaceX ha anunciado un servicio temporal de banda ancha gratuito para la gente de Venezuela, que tendrá efecto hasta el próximo día 3 de febrero, "garantizando conectividad continua".

Starlink gratis para los usuarios venezolanos

Cuando en febrero del año 2022 Rusia realizó una invasión militar sobre Ucrania, SpaceX ofreció una infraestructura de Starlink, el servicio de internet satelital de la compañía, de forma gratuita.

En este caso, se repite la misma situación. Según expone la firma, los clientes inactivos y activos se podrán beneficiar de esta iniciativa temporal, usando créditos aplicados a las cuentas de los usuarios.

En el caso de los usuarios venezolanos que usen el servicio activamente, SpaceX activará una serie de "créditos de servicio gratuitos" que se aplicarán "proactivamente" a sus cuentas.

Lo mismo ocurre con los clientes inactivos. "Si ha pausado el servicio o se ha vuelto inactivo debido al estado de pago, se aplicarán de manera proactiva créditos de servicio gratuito a su cuenta", expone SpaceX.

Todo este planteamiento se llevará a cabo con un conjunto de prioridades en mente. Los de Elon Musk se centrarán primero en ofrecer conectividad para los clientes más nuevos y los ya existentes.

Si el usuario cuenta con un kit Starlink previo, podrá optar por un plan Roam para usarlo en el territorio venezolano. Además, SpaceX aplicará un monitoreo activo de las condiciones y los requisitos regulatorios.

Desde la compañía aclaran que aún no disponen de "un cronograma para la disponibilidad de compra local". En caso de producirse actualizaciones, "se comunicarán directamente a través de los canales oficiales de Starlink", agregaron.

Este anuncio se produce pocas horas después de los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos sobre Venezuela, que desembocaron en la captura y extradición del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Tras esto, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron llevados a suelo estadounidense, llevando al autoritario al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, donde serán juzgados por diversos crímenes.

La situación de inestabilidad en Venezuela, sumada a los ya mencionados ataques estadounidenses, podrían suscitar problemas en los suministros más básicos, como el energético o el de Internet.

Starlink es un servicio de conexión a Internet de alta velocidad vía satélite, que se vale de una constelación de satélites que a finales de 2025 ha acumulado más de 10.000 equipos en órbita.

Esta plataforma ha resultado ser un gran aliado en territorios bélicos, donde la guerra ha causado precisamente cortes en los servicios de Internet locales. De hecho, el ejército de Ucrania usa Starlink activamente para sus comunicaciones.