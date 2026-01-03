El invento inspirado en 'Harry Potter' para tener un material de camuflaje totalmente invisible a dispositivos electrónicos

La capa de invisibilidad es uno de los objetos más mágicos de la saga 'Harry Potter', ya que permite al joven mago ocultarse a los ojos de los demás. Un dispositivo que, desde hace tiempo, se viene intentando replicar en la vida real, con inventos como uno que esconde grandes objetos por menos de 70 euros u otro que hasta camufla personas.

Este elemento también ha servido de inspiración para el desarrollo de una nueva tecnología ideada por un equipo de investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur (KAIST) y que suena a ciencia ficción: un material elástico que puede ocultar objetos a ondas electromagnéticas mientras se deforma.

Una tecnología similar a la capa de invisibilidad de 'Harry Potter' cuya clave reside en una nueva tinta compuesta por un metal líquido, que combina la conductividad metálica con la elasticidad de la goma; y que abre nuevas posibilidades para la creación de robots móviles, dispositivos portátiles que se colocan en el cuerpo y tecnologías furtivas de próxima generación.

Oculta objetos

Liderados por el profesor Hyoungsoo Kim, del Departamento de Ingeniería Mecánica, y Sanghoo Park, del Departamento de Ingeniería Nuclear y Cuántica del KAIST, los investigadores han desarrollado una tecnología habilitadora fundamental para el camuflaje elástico de próxima generación que puede absorber, modular y blindar las ondas electromagnéticas.

Un material que hace que un objeto parezca inexistente para los equipos de detección, como pueden ser radares o sensores, aunque físicamente esté presente, como señalan los científicos en un comunicado.

Pruebas de laboratorio del material que oculta objetos. KAIST Omicrono

Los investigadores aseguran que para hacer realidad esta tecnología es necesario controlar libremente la luz o las ondas electromagnéticas en la superficie de un objeto y aclaran que los materiales convencionales "son rígidos y no se estiran bien, y cuando se estiran a la fuerza, se rompen fácilmente".

Un motivo que hace que aplicar estos materiales a dispositivos electrónicos que se adaptan al cuerpo o a robots que cambian libremente de forma sea una tarea compleja. Algo que cambia con la tinta aplicada en esta tecnología.

Se trata de una tinta compuesta de metal líquido que mantiene la conductividad eléctrica incluso cuando se estira hasta 12 veces su longitud original. Durante las pruebas, demostró una alta estabilidad con poca oxidación o degradación del rendimiento incluso después de estar durante casi un año al aire libre.

A diferencia de los metales convencionales, esta tinta es similar al caucho y suave, al tiempo que conserva plenamente la funcionalidad metálica, según explican los investigadores.

Imagen generada con IA de una 'capa de invisibilidad'. KAIST Omicrono

Unas propiedades que son posibles gracias a que durante el proceso de secado, las partículas de metal líquido presentes en la tinta se enlazan de forma espontánea, dando lugar a una red metálica interna.

Esta red actúa como un "metamaterial", es decir, una estructura fabricada artificialmente mediante la repetición de diminutos patrones impresos con la tinta, lo que permite controlar cómo las ondas electromagnéticas interactúan con ella.

Así, el material logra combinar una flexibilidad propia de los líquidos con una resistencia comparable a la de los metales. Los investigadores señalan igualmente que el proceso de fabricación también es sencillo, ya que no requiere procedimientos complejos, como pueden ser la sinterización a alta temperatura o el procesamiento con láser.

La tinta compuesta se puede imprimir con una impresora o aplicar con un pincel y luego dejarla simplemente secar. Por otro lado, no se producen los problemas habituales del secado, como pueden ser manchas o grietas, lo que permite "obtener patrones metálicos uniformes y sin irregularidades".

Diferentes aplicaciones

Para verificar el rendimiento de la tinta compuesta los investigadores crearon un "absorbente metamaterial elástico" cuyas características de absorción de ondas electromagnéticas cambian en función del grado de estiramiento.

Los científicos explican que, el simple hecho de estirar el sustrato similar al caucho después de imprimir los patrones con la tinta, cambia el tipo (banda de frecuencia) de ondas electromagnéticas que se absorben.

El equipo de investigadores del KAIST. KAIST Omicrono

Gracias a ello han demostrado el potencial de esta tecnología de camuflaje, que es capaz de "ocultar objetos de forma más eficaz de las señales de radar o de comunicación en función de la situación".

"Hemos hecho posible implementar la funcionalidad de las ondas electromagnéticas utilizando únicamente procesos de impresión sin equipos complejos", afirma en el comunicado Hyoungsoo Kim.

"Se espera que esta tecnología se utilice en diversas tecnologías futuras, como la piel robótica, los dispositivos portátiles montados en el cuerpo y las tecnologías de sigilo radar en el sector de la defensa", añade.

Una tecnología que, por lo tanto, no genera un ocultamiento total a la vista humana, sino ante radares, artefactos electrónicos y otras tecnologías de seguimiento. Por lo que en la práctica permitiría que un robot o una persona con una prenda puesta en el cuerpo sea invisible a estos dispositivos.

Eso sí, cabe señalar que la mayoría de las pruebas realizadas por los investigadores han sido en laboratorio, con escalas y frecuencias controladas, por lo que habrá que esperar para ver cómo reacciona la tinta en un entorno real.