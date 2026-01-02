Roborock se convierte en el patrocinador global del Real Madrid: "Buscamos compartir valores fundamentales"

Quan Gang, presidente de Roborock (izqu.) firma el acuerdo con Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid (der.). Roborock Omicrono

Roborock es una compañía tecnológica que ha tenido muchísima actividad en España. En marzo comenzaron con sus últimos robots de la línea Qrevo y en septiembre publicaron su nueva gama de robots y aspiradores en el territorio español.

El último movimiento de la firma china ha sorprendido a muchos en el mundillo del deporte. Roborock ha anunciado una alianza estratégica global con el Real Madrid Club de Fútbol.

Lo ha hecho junto a sus equipos tanto masculinos como femeninos bajo el lema "The Greatest Meeting the Greatest" y que convierte a Roborock en socio global oficial del club en materia de aspiradoras.

La compañía Roborock se alía con el Real Madrid

El acuerdo ha tenido lugar en el contexto de la Feria Internacional de Electrónica de Consumo (CES) que se celebrará en Las Vegas del 6 al 9 de enero. El encuentro ha contado incluso con pesos pesados de ambas entidades.

Los firmantes han sido nada menos que Quan Gang, presidente de Roborock y Emilio Butragueño, mítico exjugador de fútbol que ostenta el puesto de director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

Imagen promocional del acuerdo. Roborock | Real Madrid Omicrono

El evento consolida a Roborock como uno de los pesos pesados tecnológicos en el seno del club madrileño, en un acuerdo que perdurará "varios años" y que dará el pistoletazo de salida en el mismo CES.

¿Cómo? Lo hará con una experiencia conjunta entre Roborock y el Real Madrid en el evento presencial, donde los socios comerciales y los consumidores interactuarán entre sí en espacios dispuestos por las empresas.

Quan Gang ha elogiado este acuerdo firmado por su puño y letra, certificando la buena relación existente con su empresa y el Real Madrid. A su juicio, esta es una alianza importantísima.

"Nuestro objetivo es dar vida a la 'Limpieza Realmente Inteligente' para los consumidores de todo el mundo, creando hogares más inteligentes, una vida más sencilla y experiencias que conecten a las personas con grandeza", dijo Gang.

Emilio Butragueño

Emilio Butragueño por su lado ha señalado que la colaboración ayudará a crecer al club. Servirá, además, para compartir "valores fundamentales, como la búsqueda de la excelencia, el liderazgo y la ambición constante de mejorar".

El efecto inmediato de la alianza se verá en los partidos que dispute el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, con la presencia directa de la marca en espacios designados del recinto.

Tanto el Real Madrid como Roborock colaborarán en una serie de experiencias globales que permitan a los aficionados conocer los productos y propósitos de las respectivas empresas involucradas.

Otro detalle interesante es que ambas trabajarán en conjunto con la Fundación Real Madrid para crear "entornos más limpios, seguros y solidarios" para personas necesitadas, dijo Roborock en un comunicado.