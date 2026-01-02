La locomotora eléctrica que funciona con las baterías más grandes del mundo: una bestia de 14,5 MWh de capacidad

Las locomotoras eléctricas se perfilan como el futuro del transporte ferroviario al impulsar una etapa más limpia, eficiente y orientada a la sostenibilidad. En este contexto, se han desarrollado ya diversos modelos, desde una que puede servir como fuente de energía móvil en emergencias hasta otra que funciona con las baterías más grandes del mundo.

Esta última se acaba de desplegar en Australia. La compañía minera Fortescue ha incorporado a su flota locomotoras eléctricas que están alimentadas por las baterías móviles terrestres más grandes del mundo: tienen una capacidad de 14,5 MWh.

Se trata de la locomotora eléctrica de batería EMD SD70J-BB, diseñada y fabricada por Progress Rail. Una máquina que está pensada para mover mineral de hierro a gran escala, comenzando en las minas del interior y terminando en los puertos del oeste de Australia.

"Esta central eléctrica de 265 toneladas y 14,5 MWh es la mayor locomotora eléctrica a batería del mundo y apoyará las operaciones mineras de Fortescue, impulsando la sostenibilidad y reduciendo las emisiones en ferrocarriles de gran capacidad", ha señalado Progress Rail en un post en LinkedIn.

Una bestia eléctrica

Las nuevas locomotoras han sido construidas por la sede de Progress Rail en Sete Lagoas (Brasil) y forman parte del objetivo de la empresa minera Fortescue de alcanzar cero emisiones operativas en la región australiana de Pilbara, ubicada en el noroeste del país y conocida por sus vastos depósitos minerales, en particular por su mineral de hierro.

La locomotora eléctrica de batería EMD SD70J-BB. Progress Rail, A Caterpillar Company Omicrono

Las locomotoras EMD SD70J‑BB forman parte de una nueva generación de trenes eléctricos de batería pensados específicamente para el transporte pesado, con una potencia de tracción que les permite arrastrar composiciones de mineral de hierro de cientos de vagones en uno de los corredores ferroviarios más exigentes del planeta.

Estas máquinas están diseñadas para trabajar de forma continuada en condiciones extremas de temperatura y polvo, con sistemas de control y monitorización avanzada que optimizan tanto el rendimiento como el mantenimiento preventivo.

Una de las características clave de estas locomotoras es que cada una cuenta con ocho ejes y una capacidad de 14,5 MWh, cifra que las convierte en las baterías móviles más grandes del mundo, según ha destacado la compañía.

Estas locomotoras funcionan con energía almacenada en baterías y, según la empresa Fortescue, pueden recuperar parte de esa energía durante la frenada: hasta el 60 % de la energía durante los descensos cargados.

Momento del transporte de la locomotora eléctrica de batería EMD SD70J-BB. Progress Rail, A Caterpillar Company Omicrono

"Al activar el frenado dinámico para controlar la velocidad del tren, las baterías se cargan, ahorrando energía que de otro modo se desperdiciaría. Como alternativa, las baterías pueden cargarse mediante nuestra gama de opciones de carga en vía, adaptadas a las necesidades operativas", ha explicado la empresa.

Aunque cabe señalar que esta cifra depende tanto del perfil de la línea como del tipo de orientación. Otro detalle a destacar es que la recarga se realiza a 2,8 MW, lo que permite realizar unas rotaciones rápidas sin tener que detener la operación durante horas.

Según la compañía, la combinación de sus 14,5 MWh de capacidad con el frenado regenerativo y la recarga rápida a 2,8 MW permitirá sustituir progresivamente locomotoras diésel sin alterar la logística de los trenes de mineral, manteniendo los mismos tiempos de ciclo y capacidad de carga.

A ello se suma que la electricidad utilizada procede directamente de instalaciones renovables propias en Pilbara, lo que implica menos emisiones directas y asociadas a la energía consumida.

Estas locomotoras comenzarán a operar en rutas reales de transporte de mineral, un entorno duro, remoto y exigente; y podrían eliminar en conjunto cerca de un millón de litros de diésel cada año, operando siempre según los escenarios previstos.

Progress Rail también destaca que el nivel de ruido de esta locomotora se encuentra por debajo de los 70 dB durante la operación, que es un registro bajo teniendo en cuenta que un modelo diésel se sitúa normalmente por encima de dicho umbral.

Un futuro más verde

Inicialmente la entrega de estas locomotoras eléctricas estaba prevista para hace dos años, en 2023, pero finalmente se tuvo que retrasar. La primera de ellas se desplegó el pasado mes de julio y la segunda hace unas semanas.

La locomotora eléctrica de batería EMD SD70J-BB. Progress Rail, A Caterpillar Company Omicrono

"No son conceptos. Son activos operativos que están redefiniendo lo que es posible en el transporte ferroviario pesado", ha señalado en un comunicado Dino Otranto, director ejecutivo de Fortescue.

En el corto plazo, las locomotoras eléctricas tienen el potencial de acelerar la retirada de las versiones diésel en líneas mineras, forestales e industriales. A medio plazo, el mismo concepto podría aplicarse a corredores ferroviarios no electrificados en otros continentes.

Esto recortaría emisiones sin necesidad de esperar décadas a que lleguen las nuevas infraestructuras. Mientras que a largo plazo, integradas con renovables de proximidad, sistemas de almacenamiento y redes inteligentes, este tipo de soluciones puede descarbonizar uno de los tramos más complejos de la cadena energética.